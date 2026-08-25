Cultura
Agregar Infobae enGoogle

“No existe tal acuerdo”: el estadio de Rusia canceló los recitales de Kanye West, el polémico rapero vetado en media Europa

El Gazprom Arena de San Petersburgo anunció que los dos shows del polémico artista ahora llamado Ye, previstos para octubre y cuyas entradas ya estaban agotadas, no se celebrarán allí

El rapero Kanye West (ahora conocido como Ye) en North Charleston, Estados Unidos, en un show del 2020 (REUTERS / Randall Hill)
El rapero Kanye West (ahora conocido como Ye) en North Charleston, Estados Unidos, en un show del 2020 (REUTERS / Randall Hill)
Guardar

El estadio de San Petersburgo, Rusia, que tenía previsto recibir dos conciertos encabezados por Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, anunció que los eventos no se llevarían a cabo. En una publicación en redes sociales escrita en ruso, el estadio Gazprom Arena afirmó que no era el organizador de los conciertos programados para el 10 y 11 de octubre, y que no había firmado ningún contrato de alquiler.

“No existe tal acuerdo”, decía el comunicado. “Por lo tanto, el concierto no puede celebrarse en nuestro recinto”. La semana pasada, Gazprom Arena publicó efusivamente en redes sociales sobre los conciertos, calificando a Ye como “el artista musical más influyente de nuestro tiempo”. Los conciertos, con entradas agotadas, iban a ser los primeros en el país ofrecidos por un artista occidental de renombre desde la invasión rusa de Ucrania hace más de cuatro años.

PUBLICIDAD

Un concierto de Ye en Estambul atrajo a una gran multitud en mayo, pero muchos países le han impedido actuar (Foto: Iha/Reuters)
Un concierto de Ye en Estambul atrajo a una gran multitud en mayo, pero muchos países le han impedido actuar (Foto: Iha/Reuters)

El estadio declaró el lunes que los conciertos habían sido organizados por la agencia Say, con sede en Moscú. Los representantes de Ye, Gazprom Arena y la agencia Say no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Ye ha dedicado el año a intentar rehabilitar su imagen tras años de conducta antisemita y racista. En abril ofreció su primer gran concierto en Estados Unidos en más de cinco años en Los Ángeles, pero se le ha impedido actuar en Inglaterra, Francia, Italia y Polonia. El rapero ha dado conciertos en Albania, los Países Bajos y Turquía, y tiene eventos programados en Nueva Orleans y Chicago en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Ye ha sido objeto de críticas por publicar la frase “death con 3 On JEWISH PEOPLE” en las redes sociales y por conceder una entrevista vistiendo lo que parecía ser una túnica negra del Ku Klux Klan. Este año, publicó un anuncio en The Wall Street Journal en el que expresaba su arrepentimiento por su comportamiento antisemita y su esperanza de ser perdonado por “aquellos a quienes he lastimado”.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

Kanye WestSan PetersburgoMúsicaRusiaHip hopUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China condenó a un artista a 3 años de prisión por esculturas que hizo antes de que existiera la ley que lo incrimina: apeló la sentencia

Un tribunal dictó el máximo castigo contra Gao Zhen, disidente acusado de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires” por piezas satíricas sobre el legado del régimen

China condenó a un artista a 3 años de prisión por esculturas que hizo antes de que existiera la ley que lo incrimina: apeló la sentencia

50 años después de una grabación histórica, Jairo volvió a cantar los poemas de Borges ante un Auditorio Nacional colmado

El cierre de las Jornadas en homenaje al escritor reunió al intérprete con la Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Polifónico Nacional, para recrear en vivo el álbum publicado en 1977

50 años después de una grabación histórica, Jairo volvió a cantar los poemas de Borges ante un Auditorio Nacional colmado

Murió el artista palestino Sliman Mansour, pintor y escultor con obra en el Museo Británico y el Guggenheim de Abu Dhabi

Su familia anunció el fallecimiento a través de Instagram: “Se ha escrito el capítulo final”, publicaron en su propio perfil. Tenía 79 años y vivía en Jerusalén

Murió el artista palestino Sliman Mansour, pintor y escultor con obra en el Museo Británico y el Guggenheim de Abu Dhabi

Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

El actor estadounidense presentará en septiembre la nueva cinta de David Ayer, un thriller ambientado en Alaska que completa la programación de la Sección Oficial fuera de concurso del certamen

Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

Louis Althusser, filósofo francés: “Una de las peores formas de ceguera política consiste en tomar los propios deseos por realidades”

A fines de los años setenta, el gran renovador del marxismo estructuralista lanzó una advertencia desesperada contra el dogmatismo y el autoengaño de las militancias. En tiempos de algoritmos, sesgos de confirmación y burbujas digitales, su diagnóstico adquiere una vigencia escalofriante

Louis Althusser, filósofo francés: “Una de las peores formas de ceguera política consiste en tomar los propios deseos por realidades”

DEPORTES

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Giro inesperado por la posible transferencia de Zeballos al Napoli a una semana del cierre del mercado

La confesión de Roger Federer antes de regresar al US Open y su tajante aclaración al volver a jugar tras cinco años

“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

TELESHOW

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

El orgullo de Floppy Tesouro por el paso que dio su hija Moorea: “Es emocionante verte brillar”

Santiago del Moro habló de su continuidad en Telefe y del futuro de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Buscan a un militar ecuatoriano que desapareció mientras realizaba trabajos submarinos

Buscan a un militar ecuatoriano que desapareció mientras realizaba trabajos submarinos

Bolivia: crece el rechazo al decreto que sube el precio del diésel y grupos evalúan movilizaciones

Ecuador busca castigar la pertenencia a bandas criminales con una nueva reforma penal

La deportación de una madre hondureña reaviva el debate sobre las expulsiones de familias militares

Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para dos provincias turísticas de la costa de Ecuador