“No existe tal acuerdo”: el estadio de Rusia canceló los recitales de Kanye West, el polémico rapero vetado en media Europa

El rapero Kanye West (ahora conocido como Ye) en North Charleston, Estados Unidos, en un show del 2020 (REUTERS / Randall Hill)

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El estadio de San Petersburgo, Rusia, que tenía previsto recibir dos conciertos encabezados por Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, anunció que los eventos no se llevarían a cabo. En una publicación en redes sociales escrita en ruso, el estadio Gazprom Arena afirmó que no era el organizador de los conciertos programados para el 10 y 11 de octubre, y que no había firmado ningún contrato de alquiler.

“No existe tal acuerdo”, decía el comunicado. “Por lo tanto, el concierto no puede celebrarse en nuestro recinto”. La semana pasada, Gazprom Arena publicó efusivamente en redes sociales sobre los conciertos, calificando a Ye como “el artista musical más influyente de nuestro tiempo”. Los conciertos, con entradas agotadas, iban a ser los primeros en el país ofrecidos por un artista occidental de renombre desde la invasión rusa de Ucrania hace más de cuatro años.

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Un concierto de Ye en Estambul atrajo a una gran multitud en mayo, pero muchos países le han impedido actuar (Foto: Iha/Reuters)

El estadio declaró el lunes que los conciertos habían sido organizados por la agencia Say, con sede en Moscú. Los representantes de Ye, Gazprom Arena y la agencia Say no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Ye ha dedicado el año a intentar rehabilitar su imagen tras años de conducta antisemita y racista. En abril ofreció su primer gran concierto en Estados Unidos en más de cinco años en Los Ángeles, pero se le ha impedido actuar en Inglaterra, Francia, Italia y Polonia. El rapero ha dado conciertos en Albania, los Países Bajos y Turquía, y tiene eventos programados en Nueva Orleans y Chicago en las próximas semanas.

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Ye ha sido objeto de críticas por publicar la frase “death con 3 On JEWISH PEOPLE” en las redes sociales y por conceder una entrevista vistiendo lo que parecía ser una túnica negra del Ku Klux Klan. Este año, publicó un anuncio en The Wall Street Journal en el que expresaba su arrepentimiento por su comportamiento antisemita y su esperanza de ser perdonado por “aquellos a quienes he lastimado”.

Fuente: The New York Times