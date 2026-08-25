Las exportaciones de Costa Rica suben 5% hasta USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026

Las exportaciones de Costa Rica sumaron USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026 y crecieron 5% frente al año previo. (EFE/Jeffrey Arguedas)

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El sector exportador costarricense vivió un impulso notorio entre enero y julio de 2026, alcanzando un volumen de USD 13,821 millones en ventas de bienes al exterior. Esa dinámica supuso un avance del 5% respecto al año previo y se acompañó de una redistribución hacia nuevos mercados, junto con una expansión en todas las regiones del país.

El equipo de precisión y médico continuó como el principal motor de las exportaciones, aportando USD 6,399 millones en el lapso analizado. El sector agrícola se consolidó en el segundo puesto, mientras que la industria alimentaria mostró una expansión superior al promedio general. También se observaron crecimientos en los sectores eléctricos, metalmecánicos, químicos y en la producción de caucho, así como en el rubro pecuario y pesquero.

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Asia y Europa impulsaron la diversificación de mercados

Uno de los datos más llamativos del semestre fue el salto de las ventas hacia Asia, donde el crecimiento del 31% permitió sumar USD 240 millones adicionales y cerrar en USD 1,008 millones. En paralelo, Europa incrementó sus compras en un 10%, con un volumen total de USD 3,048 millones.

América del Norte se mantuvo a la cabeza como principal destino, absorbiendo casi la mitad de lo exportado, por un monto de USD 6,560 millones. Hacia América Central, el desempeño fue igualmente positivo, con un alza del 9%. Los envíos a América del Sur y el Caribe también reflejaron subas, aunque más moderadas.

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Durante el periodo mencionado, Costa Rica logró colocar productos emblemáticos en mercados no tradicionales, como la Unión Europea y Argelia, lo que contribuyó a la expansión y diversificación comercial, según datos de la Promotora del Comercio Exterior y reportes de El Observador.

El equipo de precisión y médico lideró las exportaciones de Costa Rica con USD 6,399 millones, mientras el sector agrícola se ubicó en segundo lugar. (EFE/Archivo)

¿Qué productos lideraron el crecimiento?

El dinamismo exportador se reflejó en la lista de bienes que más contribuyeron al incremento de las ventas. La piña sumó USD 69 millones respecto al año anterior, mientras el banano añadió USD 59 millones más. A estos productos se unieron el oro en bruto, dispositivos médicos y jugos de frutas, todos con incrementos relevantes.

Entre los sectores con mayor crecimiento porcentual destacaron los productos eléctricos y electrónicos, con un salto del 22%. El sector plástico, en cambio, fue el único que mostró una reducción, con un descenso del 5% en sus exportaciones.

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Adaptación y resiliencia en el comercio internacional

La gerente general de Procomer, Laura López, definió la reorientación de productos como el banano hacia nuevos destinos como una muestra de la capacidad del sector exportador costarricense para adaptarse ante cambios globales. López señaló: “El caso del banano es un buen ejemplo: ante variaciones en algunos destinos, el sector ha logrado redireccionar parte de su oferta y encontrar oportunidades en otros mercados”.

La funcionaria también destacó la importancia de diversificar los mercados: “Esa capacidad de diversificación es fundamental para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de nuestro sector exportador”, afirmó.

Durante el primer semestre de 2026, Costa Rica experimentó un crecimiento en sus exportaciones impulsado por la apertura de nuevos mercados, la fortaleza de sectores clave como el médico y agrícola, y la capacidad para responder con agilidad a las fluctuaciones del entorno comercial internacional, de acuerdo con informes de El Observador.

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Las zonas francas concentraron USD 9,309 millones en exportaciones y el crecimiento se extendió a regiones y destinos como Países Bajos, China, Honduras, Ecuador y República Dominicana. (EFE/Orestis Panagiotou)

Zonas francas, regiones y nuevos destinos

En cuanto a los regímenes de exportación, las zonas francas mantuvieron su protagonismo con ventas por USD 9,309 millones, mientras que el régimen definitivo aportó USD 4,375 millones, ambos con variaciones positivas respecto a 2025.

El crecimiento no se limitó a un área geográfica, sino que se distribuyó por todo el territorio nacional. El Pacífico Central lideró el aumento porcentual, mientras que regiones como Brunca, Chorotega y Huetar Norte también reportaron avances. Las regiones Central y Huetar Atlántica registraron incrementos más moderados en términos relativos, pero significativos en valores absolutos.

La diversificación de mercados se reflejó en el buen desempeño de las exportaciones hacia destinos como Países Bajos, China, Honduras, Ecuador y República Dominicana. Según el informe, los envíos a Europa estuvieron impulsados principalmente por el banano, dispositivos médicos y piña, mientras que en Asia predominaron los dispositivos médicos, maquinaria para semiconductores y aparatos de medición eléctrica, de acuerdo a datos retomados por El Observador.

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