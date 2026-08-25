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Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Cientos de testimonios, documentos y pruebas de los crímenes cometidos en la guerra civil de Guatemala son archivados diariamente para su protección y preservación de la memoria de las víctimas.

Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Archivistas organizan alrededor de 60,000 testimonios de víctimas del conflicto armado de Guatemala. (Infobae Centroamérica/Johan ORDONEZ / AFP)
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Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Los documentos tienen relación también incluye datos de personas desaparecidas en el conflicto. Se estima que hubo alrededor de 45,000 personas desaparecidas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
El conflicto fue uno de los más largos de la región, específicamente desde 1960 a 1996. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Los expedientes fueron recopilados por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Durante una década, el PNR reunió relatos de quienes solicitaron justicia y compensación económica al Estado guatemalteco. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Los testimonios incluyen denuncias de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, abusos sexuales y reclutamiento forzoso, además de otros delitos cometidos contra hombres, mujeres y niños en diversas regiones del país centroamericano. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
La preservación del archivo se vio comprometida durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), cuando el PNR fue paralizado, abandonado y finalmente liquidado. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Este proceso dejó los documentos a merced de la humedad, el deterioro físico y la dispersión, de acuerdo con el testimonio de Erick Briones, auxiliar del PNR. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Las cajas, mayoritariamente de plástico azul y clasificadas por departamento, contienen relatos de crímenes que, según reportes de memoria histórica, dejaron alrededor de 200,000 muertos y cerca de 45,000 desaparecidos. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
El proyecto de salvaguarda prevé digitalizar los expedientes para asegurar su conservación y acceso universal. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
Además, se prevé sumar casos al Mecanismo de Búsqueda Humanitaria, que busca localizar a personas desaparecidas durante el conflicto. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Entre los archivos de guerra de Guatemala, así se ve una jornada de documentación de archivos de guerra
El futuro de estos archivos depende de la rapidez con que se logre su digitalización y resguardo, ante la incertidumbre política y los antecedentes de intentos de destrucción o abandono durante administraciones previas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)

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