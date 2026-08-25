50 años después de una grabación histórica, Jairo volvió a cantar los poemas de Borges ante un Auditorio Nacional colmado

"Jairo canta a Borges": cincuenta años después, un álbum emblemático volvió al escenario

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El concierto de Jairo dedicado a Jorge Luis Borges resultó un magnífico y emotivo cierre de las Jornadas Borges: un escritor universal celebradas en conmemoración por los 127 años del nacimiento del escritor. El show realizado en la noche del lunes en el Palacio Libertad además marcó el 50° aniversario de la edición del histórico disco Jairo canta a Borges , publicado originalmente en 1977 con poemas musicalizados por Astor Piazzolla, Eduardo Falú, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Carlos Guastavino y Eladia Blázquez entre otros relevantes compositores. Además, la actividad integró a la programación especial Un Palacio para Borges que el centro cultural realiza en homenaje al autor argentino.

La propuesta reunió en el Auditorio Nacional a Jairo con la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y el Coro Polifónico Nacional. Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, el concierto recuperó las canciones del disco inspirado en textos y poemas de Borges con arreglos orquestales de Guillermo Cardozo Ocampo y corales de Pablo Motta. La celebración tuvo dos ejes: el aniversario del nacimiento de Borges y las cinco décadas del álbum que reunió canciones construidas a partir de poemas y textos del autor con músicas de compositores argentinos. Antes de la presentación, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio participaron de un brindis junto con integrantes de la Fundación Borges. Estuvieron María Victoria Kodama, Mariana Kodama, Belén Kodama, Martín Kodama y Fernando Flores Maio.

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La Fundación mantiene todos los años una tradición para recordar al escritor: un brindis y música de Pink Floyd. Cifelli explicó el sentido de esa costumbre con una frase: “Celebrar a Borges también es respetar su universo, sus obsesiones, sus gustos y, sobre todo, su manera única de describir el mundo”.

El cierre de las Jornadas Borges reunió al intérprete con la Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Polifónico Nacional para recrear en vivo el icónico disco publicado en 1977 que musicaliza poemas del gran autor argentino

María Victoria Kodama destacó el cierre de las Jornadas Borges 2026 y agradeció a quienes organizaron la actividad. “Es un honor estar presente en este lugar emblemático para dar cierre a las Jornadas Borges 2026. En esta ocasión especial, en nombre de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y de la familia Kodama, queremos agradecer especialmente al Secretario de Cultura de la Nación y a las autoridades del Palacio Libertad y a su equipo por la organización de este acto en conmemoración del nacimiento del escritor”, expresó. Kodama también situó el origen del proyecto en 1975, cuando, según recordó, “un joven Jairo puso su voz a las milongas y los poemas del escritor”. Luego agregó: “Hoy, después de tanto tiempo, escucharemos a Jairo junto a la orquesta y el coro. Este es el regalo que pensamos para todos ustedes hoy, que es el Día del Lector”.

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Frente a un Auditorio Nacional colmado, Jairo evocó la grabación original del álbum y el momento en que recibió la invitación para musicalizar a Borges. “Recuerdo que grabé hace 50 años este álbum. Me invitaron a componer con tan solo 25 años. Pensé que era un error, me sorprendí, así que le puse música a sus poemas”, contó desde el escenario.

Antes de interpretar “El títere”, el cantante subrayó además su vínculo directo con el escritor. “Tuve el placer y el privilegio no solo de grabar las canciones, sino también de contar con la colaboración del propio Jorge Luis Borges, que decidiera acompañarme. Fue algo inolvidable para mí”, recordó.

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Jairo canta a Borges (Imagen Ilustrativa Infobae)

El disco ocupa un lugar particular en la trayectoria del artista porque trasladó al terreno de la canción parte del universo borgeano. Casi cinco décadas después de aquella edición, las composiciones volvieron a sonar en formato sinfónico-coral. El programa incluyó Milonga de dos hermanos, No habrá sino recuerdos, El títere, La rosa inalcanzable, Milonga de Calandria, La lluvia sucede en el pasado, Hombre de antigua fe y Jacinto Chiclana, además de Buenos Aires, destino, No hay cosa como la muerte, Milonga de marfil negro y 1964.

La celebración formó parte de Un Palacio para Borges, una programación especial impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación para conmemorar la vigencia de la obra del escritor nacido el 24 de agosto de 1899. Esa agenda propone recorrer su universo desde la literatura, la música, las artes visuales, el pensamiento contemporáneo y la tecnología.

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Dentro de ese ciclo también se desarrolla Laberinto, una serie de intervenciones visuales que recuperan temas centrales de la obra de Borges: las bibliotecas, los espejos, el tiempo, el infinito, el archivo, el Aleph, la lectura y la ceguera. La programación se completa con una fecha especial de Crepusculares, un ciclo de danza, performances y arte contemporáneo que se realizará en La Cúpula el sábado 29, y con el ciclo Borges y cine, que finalizará el 30 de agosto.