Quince detenidos durante operativo contra una pandilla que operaba en tres zonas de la capital panameña

La Operación Secuela dejó 15 personas aprehendidas durante más de 30 diligencias realizadas en distintos sectores de Río Abajo, Pacora y San Miguelito. Cortesía PGN

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La Procuraduría General de la Nación aprehendió a 15 personas durante la Operación Secuela, una ofensiva desarrollada contra una estructura señalada por presunto pandillerismo y vinculada con homicidios.

Las diligencias se concentraron en distintos sectores de Río Abajo, Pacora y San Miguelito, dentro del área metropolitana de Panamá.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Durante el despliegue, los equipos ejecutaron más de 30 diligencias para localizar a los investigados y reunir indicios relacionados con el expediente.

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La investigación comenzó en 2025 y, según el Ministerio Público, permitió identificar a presuntos integrantes de una organización que mantenía control territorial en varias comunidades. Las autoridades también relacionan al grupo con diferentes delitos, entre ellos homicidios, aunque no precisaron cuántos casos serían incorporados a la causa.

Las autoridades recuperaron dinero en efectivo y equipos tecnológicos que serán examinados para establecer posibles conexiones entre los integrantes del grupo. Cortesía PGN

Los allanamientos dejaron como resultado la ubicación de dinero en efectivo y equipos tecnológicos, materiales que serán sometidos a análisis para determinar su posible relación con las actividades investigadas. La Fiscalía tampoco informó, en su balance preliminar, el monto del dinero recuperado ni las características de los dispositivos encontrados.

El centro de la investigación se encuentra en Río Abajo, un corregimiento de la capital donde la estructura habría establecido su principal área de influencia y operación. Las diligencias también llegaron a Pacora y al populoso distrito de San Miguelito, lo que refleja el alcance territorial atribuido al grupo por los investigadores.

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Las 15 personas deberán ser llevadas ante un tribunal para que la Fiscalía presente los elementos recopilados y solicite las medidas correspondientes. Su aprehensión no supone una declaración de culpabilidad, debido a que todas mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso penal avanza ante las autoridades judiciales.

La operación ocurre en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia relacionada con estas organizaciones. Los homicidios asociados con pandillerismo pasaron de 29 a 51 casos hasta el 16 de agosto, un crecimiento interanual de 76%, según datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales publicados por Infobae.

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En el mismo período, el país contabilizó 377 homicidios, de los cuales 369 fueron intencionales. Aunque estos últimos aumentaron solamente 2% frente al año anterior, la variación registrada en los casos ligados con pandillas muestra una expansión considerable de esa modalidad de violencia dentro de las estadísticas nacionales.

Río Abajo, ubicado en la capital panameña, acumulaba seis homicidios hasta el 16 de agosto de 2026, según el informe más reciente del SIEC. Archivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Río Abajo acumulaba seis homicidios durante 2026, mientras el distrito de Panamá encabezaba el registro nacional con 158. San Miguelito aparecía en segundo lugar con 73 asesinatos y Colón sumaba 57, cifras que ubican a varias zonas alcanzadas por la Operación Secuela entre los principales focos de violencia del país.

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El informe del SIEC también señala que 54% de las muertes ocurre entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, sean organizadas o comunes. La violencia generada por esos enfrentamientos alcanza además a terceros: 12% de las víctimas derivadas de estos conflictos corresponde a personas consideradas inocentes o daño colateral.

Las armas de fuego continúan como el instrumento predominante, con 316 homicidios registrados durante el año. Esa cifra representa cerca del 84% del total contabilizado hasta el 16 de agosto y evidencia la capacidad armada de las estructuras criminales, cuyas disputas suelen relacionarse con territorios, drogas y actividades ilícitas.

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La Policía Nacional había identificado recientemente 121 grupos pandilleriles activos, frente a 180 contabilizados anteriormente. La disminución numérica no implica necesariamente una menor amenaza, porque algunas estructuras se fragmentaron en células pequeñas y fortalecieron sus vínculos con organizaciones criminales mayores, según información oficial recogida por Infobae.

Las autoridades sostienen que estos grupos operan como soporte de redes dedicadas al narcotráfico, microtráfico, homicidios, robos y posesión ilegal de armas. Su actividad se concentra principalmente en Panamá, San Miguelito, Colón y sectores periféricos, donde las disputas por rutas y puntos de venta elevan el riesgo para las comunidades.

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Panamá identificó 121 grupos pandilleriles activos, mientras los homicidios vinculados con estas organizaciones aumentaron 76% durante 2026. Imagen ilustrativa Infobae

Con la Operación Secuela, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad individual de los aprehendidos y reconstruir el funcionamiento de la organización. Los equipos tecnológicos y demás indicios serán determinantes para identificar posibles comunicaciones, movimientos financieros y conexiones, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros presuntos integrantes de la estructura.