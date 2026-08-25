Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

El pilar tucumano fue anunciado como refuerzo del Newcastle Red Bull y continúa su preparación con la selección argentina, que se entrena en Jujuy para enfrentar a Australia

Hombre con camiseta de rugby a franjas celestes y blancas frente a las gradas azules de un estadio
Francisco Moreno previo al debut frente a Sudáfrica
Guardar

La carrera de Francisco Moreno atraviesa un momento de transformación. El pilar tucumano, que hasta hace pocos meses formaba parte de Tarucas, sumó en tiempo récord su debut con Los Pumas y, ahora, fue anunciado como refuerzo del Newcastle Red Bull para la próxima temporada de la Premiership de Inglaterra. Esta sucesión de hechos lo ubica como una de las caras emergentes del rugby argentino, en medio de la preparación del seleccionado para el test ante Australia en Jujuy.

Moreno, de 23 años, tuvo una temporada destacada en el rugby argentino, donde su rendimiento en la franquicia del norte llamó la atención del staff técnico encabezado por Felipe Contepomi. La convocatoria al plantel nacional llegó tras varias actuaciones sólidas en el torneo local, lo que lo llevó a entrenar con el seleccionado y recibir minutos en el partido ante Sudáfrica. Ese debut se produjo en una de las plazas más exigentes del rugby internacional: frente a los Springboks, Moreno jugó 40 minutos en la primera línea y logró competir en el scrum ante rivales de máximo nivel, lo que incrementó su proyección a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Cuatro hombres con la camiseta argentina de rugby sostienen camisetas impresas con los apellidos Oviedo, Moreno, Scelzo y Penoucos
Leonel Oviedo, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo y Juan Penoucos, integrantes de la selección argentina de rugby posan con gorras tradicionales tras el debut en Los Pumas

El impacto de su participación no pasó inadvertido. La actuación de Moreno en ese test fue observada por diferentes equipos europeos. Finalmente, el Newcastle Red Bull, uno de los clubes tradicionales de la Premiership, oficializó la contratación del tucumano para la próxima temporada.

En este contexto, Dan McFarland, entrenador principal del Newcastle, subrayó el potencial del argentino: “Francisco es un pilar derecho relativamente joven que ya ha dado sus primeros pasos en el rugby internacional y se muestra muy prometedor. Es un jugador corpulento que reforzará nuestra primera línea, y esperamos integrarlo en nuestro grupo cuando llegue aquí”. Moreno, jugará junto a Franco Molina y Simón Benítez Cruz, otros dos integrantes del plantel argentino.

PUBLICIDAD

Rugby Union - Rugby Championship - Argentina v Australia - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - August 31, 2024 Australia's Marika Koroibete in action with Argentina's Juan Martin Gonzalez REUTERS/Cristina Sille
Argentina con todo listo para enfrentar a Australia (REUTERS/Cristina Sille)

Mientras tanto, el presente de Moreno sigue ligado a la agenda de Los Pumas. El seleccionado se encuentra instalado desde el viernes en Jujuy, donde se prepara para enfrentar a Australia en el primero de los dos encuentros programados para la serie internacional. El partido se disputará el sábado 29 de agosto en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El segundo encuentro se disputará el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si bien el cuerpo técnico todavía no confirmó la alineación inicial, Moreno integra la delegación y mantiene la expectativa de sumar minutos en un escenario de alto nivel competitivo.

Temas Relacionados

Los PumasRugbyUARDeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El platense, uno de los convocados para la serie ante Turquía en Neuquén, atraviesa el mejor momento de su carrera. En una nota con Infobae, habló de su transformación y los desafíos por delante

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El ente rector de la Máxima criticó los ataques en redes sociales a los comisarios que decidieron los castigos deportivos durante el GP de Países Bajos

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El ex futbolista y el periodista tuvieron un nuevo intercambio al opinar sobre la situación del delantero argentino en el Atlético de Madrid

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

El paraguayo viajó a Europa para sumarse al Lille, que tiene como director técnico al hijo de Carlo Ancelotti

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Cuando el guardameta requiera atención, el director técnico deberá elegir a un jugador de campo para que permanezca un minuto afuera. Durante ese período, su equipo jugará con un futbolista menos. Las excepciones

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

MALDITOS NERDS

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

Alien Breed regresa con seis clásicos y mejoras para su 35.º aniversario

Embark Studios pausa las Expediciones de ARC Raiders hasta principios de 2027

Kit Harington se suma a ‘Harry Potter’ como Lockhart por la salida de Nicholas Hoult

Sony compró Bungie con hasta seis proyectos y la mayoría terminó descartada

ENTRETENIMIENTO

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

INFOBAE AMÉRICA

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

Migrantes retornados ven a Honduras como un país de paso y no como destino

El Salvador albergará en septiembre el primer congreso de turismo para mujeres solas

El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar