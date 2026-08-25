El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Francisco Moreno previo al debut frente a Sudáfrica

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La carrera de Francisco Moreno atraviesa un momento de transformación. El pilar tucumano, que hasta hace pocos meses formaba parte de Tarucas, sumó en tiempo récord su debut con Los Pumas y, ahora, fue anunciado como refuerzo del Newcastle Red Bull para la próxima temporada de la Premiership de Inglaterra. Esta sucesión de hechos lo ubica como una de las caras emergentes del rugby argentino, en medio de la preparación del seleccionado para el test ante Australia en Jujuy.

Moreno, de 23 años, tuvo una temporada destacada en el rugby argentino, donde su rendimiento en la franquicia del norte llamó la atención del staff técnico encabezado por Felipe Contepomi. La convocatoria al plantel nacional llegó tras varias actuaciones sólidas en el torneo local, lo que lo llevó a entrenar con el seleccionado y recibir minutos en el partido ante Sudáfrica. Ese debut se produjo en una de las plazas más exigentes del rugby internacional: frente a los Springboks, Moreno jugó 40 minutos en la primera línea y logró competir en el scrum ante rivales de máximo nivel, lo que incrementó su proyección a nivel internacional.

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Leonel Oviedo, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo y Juan Penoucos, integrantes de la selección argentina de rugby posan con gorras tradicionales tras el debut en Los Pumas

El impacto de su participación no pasó inadvertido. La actuación de Moreno en ese test fue observada por diferentes equipos europeos. Finalmente, el Newcastle Red Bull, uno de los clubes tradicionales de la Premiership, oficializó la contratación del tucumano para la próxima temporada.

En este contexto, Dan McFarland, entrenador principal del Newcastle, subrayó el potencial del argentino: “Francisco es un pilar derecho relativamente joven que ya ha dado sus primeros pasos en el rugby internacional y se muestra muy prometedor. Es un jugador corpulento que reforzará nuestra primera línea, y esperamos integrarlo en nuestro grupo cuando llegue aquí”. Moreno, jugará junto a Franco Molina y Simón Benítez Cruz, otros dos integrantes del plantel argentino.

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Argentina con todo listo para enfrentar a Australia (REUTERS/Cristina Sille)

Mientras tanto, el presente de Moreno sigue ligado a la agenda de Los Pumas. El seleccionado se encuentra instalado desde el viernes en Jujuy, donde se prepara para enfrentar a Australia en el primero de los dos encuentros programados para la serie internacional. El partido se disputará el sábado 29 de agosto en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El segundo encuentro se disputará el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si bien el cuerpo técnico todavía no confirmó la alineación inicial, Moreno integra la delegación y mantiene la expectativa de sumar minutos en un escenario de alto nivel competitivo.

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