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Congreso Nacional de Honduras conoce más de 20 cambios a la Ley Electoral y la oposición exige segunda vuelta

El presidente del legislativo presentó un anteproyecto para reformar más de 20 artículos de la Ley Electoral de Honduras. Oposición reclama incluir segunda vuelta electoral

Tomás Zambrano remitió la iniciativa a la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por Antonio Rivera Callejas, para su análisis y dictamen.
Tomás Zambrano remitió la iniciativa a la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por Antonio Rivera Callejas, para su análisis y dictamen.
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El Congreso Nacional puso en la mesa la discusión sobre una nueva reforma al sistema electoral hondureño con la presentación de un anteproyecto que busca modificar más de 20 artículos de la legislación vigente.

La iniciativa, fue presentada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano y enviada a la Comisión de Asuntos Electorales y no incluye, por ahora, la segunda vuelta electoral.

El proyecto inició su recorrido legislativo con un punto de fricción política, no contempla la segunda vuelta electoral, una de las principales exigencias planteadas por sectores de la oposición.

Durante la sesión, diputados de la bancada liberal reclamaron a gritos que ese mecanismo fuera incorporado a la propuesta. Ante los cuestionamientos, Zambrano pidió calma y respondió que el tema puede ser agregado durante la discusión.

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Desde la presidencia del legilastivo sostienen que la iniciativa está abierta a modificaciones y que serán las diferentes fuerzas políticas las que deberán construir los consensos necesarios para aprobar una reforma electoral.

“Lo que nos toca es construir consensos de 86 diputados en cada uno de los temas”, afirmó Zambrano.

Cambios en el CNE y sus suplentes

Entre ellos se encuentra la integración y el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluidas nuevas disposiciones sobre las responsabilidades de sus consejeros, sus obligaciones y eventuales sanciones cuando se produzcan ausencias injustificadas.

Zambrano justificó esta reforma a partir de las dificultades registradas en el proceso electoral anterior. “No queremos vivir lo que pasó en el proceso electoral anterior”, afirmó, al defender la necesidad de establecer responsabilidades para los consejeros que no asistan a sus funciones sin una justificación.

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El anteproyecto revisa la integración de las Juntas Receptoras de Votos y cambia el sistema TREP para acelerar la publicación de resultados electorales en Honduras. REUTERS/Leonel Estrada
El anteproyecto revisa la integración de las Juntas Receptoras de Votos y cambia el sistema TREP para acelerar la publicación de resultados electorales en Honduras. REUTERS/Leonel Estrada

El titular del Legislativo sostuvo que los consejeros tienen la obligación de participar en las discusiones, presentar propuestas y votar los asuntos sometidos a consideración del pleno. Otro de los cambios propuestos apunta a modificar la participación de los consejeros suplentes del CNE.

Zambrano consideró que el esquema actual representa una debilidad, debido a que los suplentes intervienen principalmente cuando se produce una ausencia del consejero titular.

A su juicio, los suplentes deberían participar también en las discusiones del organismo electoral para conocer previamente los temas que se encuentran bajo análisis. “Los suplentes tienen que estar en las discusiones para conocer qué está tratando el Consejo Nacional Electoral”, explicó.

Transmisión de resultados

El anteproyecto también plantea revisar la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y avanzar en su ciudadanización. El tema deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Electorales, que tendrá que definir los mecanismos de integración, selección y funcionamiento de quienes participen en las mesas electorales.

La reforma también incluye cambios en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La iniciativa busca revisar los mecanismos utilizados para transmitir los resultados con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocerlos con mayor rapidez.

Zambrano puso como referencia los sistemas empleados en países como Colombia y Chile y planteó que Honduras analice esas experiencias.

El objetivo, según el presidente del Congreso, es evitar que en las próximas elecciones los hondureños tengan que esperar semanas para conocer resultados consolidados.

“Este próximo proceso electoral del 2029 no podemos esperar un mes para tener resultados de elecciones a nivel presidencial”, manifestó.

La propuesta también contempla modificaciones relacionadas con el conteo de votos, el escrutinio especial y la participación de representantes de los partidos políticos y candidatos durante ese procedimiento.

La bancada liberal reclama la inclusión de la segunda vuelta en la reforma electoral hondureña. EFE/ Gustavo Amador/ ARCHIVO
La bancada liberal reclama la inclusión de la segunda vuelta en la reforma electoral hondureña. EFE/ Gustavo Amador/ ARCHIVO

Segunda vuelta

El punto que puede generar mayor debate político es la ausencia de la segunda vuelta electoral en el anteproyecto presentado. La oposición ha planteado este mecanismo como una de las reformas fundamentales para modificar el sistema de elección presidencial..

Además, propone garantizar el uso exclusivo del 15% de la deuda política destinado a capacitación, preparación y fortalecimiento de la participación política de las mujeres.

La intención es evitar que esos recursos sean utilizados para otros fines y asegurar que lleguen específicamente a programas de formación y fortalecimiento de las mujeres que participan en política.

El presidente del Legislativo insistió en que el proyecto está diseñado para ser discutido y modificado mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

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