Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

La pareja tuvo su primera escapada romántica y eligieron el sur (Video: Instagram)

Guardar

Nick Sícaro y Lolo Poggio eligieron la nieve del sur para vivir su primera escapada romántica como pareja oficial, apenas días después de blanquear su relación en televisión. Las imágenes que ambos compartieron en sus redes no dejaron margen para las dudas: besos, abrazos y un intercambio de mensajes que terminó de confirmar lo que las cámaras ya habían mostrado.

El 13 de agosto, la pareja hizo pública su relación al aire de Todo lo Contrario, el programa de Streams Telefe. La confirmación llegó con un trasfondo que no pasó desapercibido: Nick había terminado su vínculo con Daniela Celis apenas dos meses antes, y Celis es la mejor amiga de Juli Poggio, hermana mayor de Lolo. El triángulo de amistades y afectos cruzados le dio a la noticia una carga extra que las redes se encargaron de amplificar.

PUBLICIDAD

Con ese contexto todavía fresco, pero con la polémica dejada de lado tanto por Lolo como por Daniela, la pareja optó por alejarse del ruido y poner distancia geográfica. El sur fue el destino elegido para su primera salida romántica, y la nieve, el escenario ideal para empezar a narrar su cuento de hadas.

Tras confirmar su relación, la parea eligió viajar al Sur para vivir su amor

Lolo eligió un entero de color bordo con una capucha con detalles en negro

Poggio y Sícaro confirmaron su relación dos semanas atrás

Poggio fue la primera en publicar las imágenes del viaje. En las fotos se los ve besándose y posando juntos para la cámara, con un bosque nevado de fondo y los árboles cubiertos de escarcha como telón. Lolo lució un enterito de esquí rojo con capucha de piel negra, cinturón en la cintura y botas negras; Nick apareció con una campera gris marmolada, pantalón crema y gorro negro.

PUBLICIDAD

Entre las tomas, ella posó en solitario: de pie junto a los árboles, en cuclillas sobre la nieve, mirando a cámara con el capuchón puesto. En otras, él la alzó en brazos mientras ella extendía un brazo hacia el costado con una sonrisa. También se los ve sentados sobre la nieve, apoyados el uno en el otro, y en un primer plano en modo selfie, con los emojis de corazón blanco, copo de nieve y muñeco de nieve superpuestos en la imagen.

El pie de foto que eligió Lolo fue minimalista y elocuente a la vez: un corazón rojo, un chocolate, una bufanda y un copo de nieve. Nick respondió en los comentarios con una frase directa: “Que lindo que es compartir todo con vos amor”.

PUBLICIDAD

Esta es la primera escapada de la pareja para sellar su amor

"Que lindo que es compartir todo con vos amor", escribió Nick en los comentarios

La romántica foto que subió la hermana de Juli Poggio

Sícaro también se sumó al contenido desde su propio perfil. Tomó el trend que circula en redes —correr para atrapar a tu pareja— y le agregó la dificultad del terreno nevado. En el video, Lolo arranca con lentitud, condicionada por las botas y el enterito rojo que ya había lucido en las fotos. Nick espera unos instantes antes de salir tras ella y la alcanza en pocos segundos.

El pie que escribió Sícaro mezcló la broma con el afecto: “¿Llego o no?, que lindo que es la nieve con vos", escribió junto a varios emojis, los mismos que reptió la influencer en sus publicaciones. Lolo no tardó en responder: “Yo juro que lo di todo”.

PUBLICIDAD

La secuencia, breve y descontracturada, terminó de retratar el tono que la pareja eligió para mostrarse por primera vez fuera de los estudios: sin producción, con nieve real y con el humor como idioma en común.

La pareja aprvechó estos días en la nieve para esquiar y relajarse

El look por el que apostó Poggio se llevó todos los aplausos

Poggio posó con un traje térmico rojo en un bosque nevado (Instagram)

Semanas atrás, durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario(Streams Telefe), donde los compañeros del ciclo —Boffe GP, Caro Trippar, Leandro Saifir y Ulises Apóstolo— les preguntaron por su presente sentimental: “¿Están enamorados?”, consultaron sin rodeos. La respuesta, también llegó de manera directa: ambos dijeron que sí, al mismo tiempo, y el panel festejó a los gritos.

PUBLICIDAD

Nick fue el primero en hablar: “Sí, lo tenía que decir. Sí, obvio”, dijo con una sonrisa, ante la consulta de sus compañeros. Lolo asintió por su parte cuando le hicieron la misma pregunta.

En ese momento, Lolo se animó a contar los detalles de los comienzos. Su relato sorprendió: “Él ya me había gustado ahí. Pero después yo salí y había otra situación. Y yo recontra respeto esas cosas y no sucedió nada más”, explicó.

PUBLICIDAD