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El encuentro de historieta más grande del país llega al Rojas con entrada libre y gratuita

La tercera edición del festival FAH! se realizará del 4 al 6 de septiembre, con feria editorial, una muestra de Enrique Breccia y la participación de la viñetista española Flavita Banana

Festival Argentino de Historieta ¡FAH!
El ¡FAH! vuelve al Rojas con entrada gratis y más de 40 sellos de historieta
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La tercera edición del Festival Argentino de Historieta ¡FAH! abrirá en el Centro Cultural Rojas del 4 al 6 de septiembre con entrada libre y gratuita, en una programación de tres días que reunirá a lectores, autores y editores y que busca ampliar el alcance de la historieta hacia públicos especializados y también hacia quienes se acercan por primera vez al género.

La feria editorial y de autopublicaciones será uno de los ejes del encuentro: participarán más de 40 sellos de todo el país. El festival abrirá el viernes 4 a las 17:30 y continuará el sábado 5 y el domingo 6 de 14 a 21 en la sede de avenida Corrientes 2038, en la ciudad de Buenos Aires.

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Organizado por la comisión de historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas, el encuentro incluirá charlas, talleres gratuitos, proyecciones de películas, actividades interactivas para chicos y adultos y propuestas que cruzan la historieta con otras disciplinas como la música, los títeres y el teatro.

Festival Argentino de Historieta ¡FAH!
La tercera edición del Festival Argentino de Historieta se hará del 4 al 6 de septiembre en Buenos Aires

El programa suma invitados especiales de trayectorias diversas: Enrique Breccia, Kundo Krunch, Flavita Banana, Carlos Gómez, Chanti y Óscar Zárate. También participarán Alejandra Lunik, Isol, Fer Calvi, Quique Alcatena, Pablo Vigo, Diego Agrimbau, Maite Diorio, Luciano Saracino, Daniel Duche, Jok, Diego Greco, Christian Montenegro, Agustina Casot, Juan Pez, Lucía Martínez Mayer y el Colectivo Femiñetas.

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Entre las actividades destacadas figura la proyección de Asterix y Obelix: Misión Cleopatra, prevista en conmemoración del centenario del nacimiento de René Goscinny, guionista de Asterix. El festival también ofrecerá la charla Chamamé: un recorrido entre música e historietas por la historia del género, con la participación del novelista gráfico argentino Óscar Zárate.

La agenda incluirá además un conversatorio de humor gráfico feminista con presencia de la viñetista española Flavita Banana. Para el público infantil habrá un taller a cargo de Chanti, uno de los referentes argentinos de la historieta para chicos.

Festival Argentino de Historieta ¡FAH!
Feria editorial, autores invitados y una agenda pensada tanto para especialistas como para quienes recién descubren el género

Otra de las propuestas será la exposición El sueñero, del pintor, historietista, guionista e ilustrador Enrique Breccia, que podrá recorrerse durante el festival. Breccia también estará presente en el encuentro.

El festival fue pensado para un público amplio y pone el foco en la diversidad y la pluralidad de voces y expresiones del medio. Esa orientación se refleja tanto en la convocatoria de autores como en una programación que combina formatos editoriales, cruces artísticos y actividades participativas.

Festival Argentino de Historieta ¡FAH!
Festival Argentino de Historieta ¡FAH!

En la feria estarán presentes sellos como Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Libros del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Pictus, Loco Rabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas Nueces, Distrito Comix y Fondo de Cultura Económica, entre otros.

¡FAH! es una iniciativa impulsada por la comisión de historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas. Cuenta con el apoyo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional, Latingráfica, Posca y organizaciones del sector como Viñetas Sueltas.

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