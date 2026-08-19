Sebastian Stan compara ‘Vengadores: Doomsday’ con su próximo trabajo como villano en ‘The Batman’: “No teníamos guion, simplemente rodábamos escenas sueltas”

Sebastian Stan aparecerá en 'Vengadores: Doomsday' mientras prepara su rol en 'The Btman: Parte 2'

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El actor Sebastian Stan, ampliamente reconocido por su papel de Bucky Barnes en el universo de Marvel Studios, detalló las diferencias entre el rodaje de Vengadores: Doomsday y su involucramiento en The Batman: Parte 2 bajo la dirección de Matt Reeves. En una reciente entrevista con el medio francés Le Journal du Dimanche, el actor compartió su experiencia sobre el método de trabajo en la última entrega de Marvel, marcando un contraste con los protocolos de confidencialidad y estructura narrativa en otros proyectos de gran escala.

Stan explicó que, durante la producción de Vengadores: Doomsday, los actores no tuvieron acceso al guion completo. “No teníamos guion, simplemente rodábamos escenas sueltas”, afirmó, señalando que los productores optaron por esta metodología para evitar filtraciones y dificultar que los periodistas obtuvieran detalles sobre la trama. Esta práctica, según Stan, se ha vuelto habitual para él en los últimos quince años y forma parte de la dinámica de trabajo en proyectos altamente reservados de la industria. El actor describió que su participación en Vengadores: Doomsday, dirigida por Anthony y Joe Russo, se caracterizó por la ausencia de un libreto integral. La estrategia de filmar escenas aisladas sin conocer el contexto total busca mitigar el riesgo de filtraciones en una saga que despierta enorme expectativa entre el público y la prensa especializada.

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Stan afirmó que “los productores no querían que leyéramos el guion en su totalidad, para evitar que los periodistas nos hicieran preguntas”. Añadió que esta restricción lo ha acompañado desde hace más de una década en su carrera dentro del género de superhéroes. El resultado es un proceso de rodaje fragmentado y en constante evolución, en el que los actores deben adaptarse a los cambios de dirección narrativa sin la visión global de la historia. Esta modalidad, explicó, modifica la forma en que los intérpretes abordan sus personajes y escenas. “Estoy acostumbrado a esa regla”, comentó Stan, quien también destacó que esta dinámica exige mayor flexibilidad y capacidad de improvisación durante el rodaje.

Sebastian Stan como Bucky Barnes en 'Thunderbolts'

Sin confirmar su identidad en ‘The Batman: Parte 2′

Sobre The Batman: Parte 2, Stan fue consultado acerca de su posible participación como Harvey Dent, uno de los villanos emblemáticos del universo de DC Comics. El actor evitó confirmar cualquier detalle sobre su rol en la película dirigida por Matt Reeves, manteniendo el hermetismo que caracteriza a las grandes producciones de este tipo. “También no puedo decir nada sobre The Batman: Part 2”, declaró Stan en el mismo diálogo. Señaló que el atractivo de trabajar en proyectos de esta magnitud reside en la posibilidad de participar en universos cinematográficos que disfruta como espectador, aunque la confidencialidad sea estricta y los detalles sean revelados solo cuando la producción lo autoriza. El contraste entre ambos proyectos radica en el acceso a la información y la libertad para hablar sobre el trabajo en curso. Mientras que en Avengers: Doomsday el guion fue deliberadamente fragmentado para todos los actores, en The Batman: Part 2 la estrategia de comunicación se centra en la reserva absoluta de información, sin confirmaciones públicas hasta que el estudio lo disponga.

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Días antes de la publicación de la entrevista, Le Journal du Dimanche difundió que Stan habría dicho: “Yo interpreto a Harvey Dent”, lo que generó especulaciones y reacciones inmediatas en redes sociales. La supuesta confirmación del actor causó revuelo entre los seguidores de DC y Marvel, impulsando debates sobre el cruce de franquicias y el futuro de los personajes. Sin embargo, dos fuentes cercanas a la producción desmintieron la cita, calificándola como un error de transcripción. El propio medio francés rectificó su artículo en línea, eliminando la declaración y aclarando que Stan nunca confirmó formalmente su papel en The Batman: Parte 2. De este modo, la expectativa sobre el elenco definitivo de la película permanece, a la espera de anuncios oficiales.

Stan consolidó su reputación en la industria mediante su interpretación de Bucky Barnes, conocido como el Soldado del Invierno, en varias entregas de Marvel Studios desde Captain America: El primer vengador (2011). Recientemente, participó en Thunderbolts y tiene previsto aparecer en Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre. El actor expresó también su entusiasmo por otros estrenos próximos, como La Odisea de Christopher Nolan, subrayando que el atractivo de su profesión radica en la variedad y magnitud de los proyectos en los que puede involucrarse, tanto como intérprete como espectador.

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