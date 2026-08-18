Vin Diesel confirma la fecha de rodaje de ‘Fast Forever’ y da los primeros detalles de la que será la última película de la saga

Vin Diesel en la celebración del aniversario de 'Fast & Furious'. REUTERS/Mario Anzuoni

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Vin Diesel anunció que el rodaje de Fast Forever, la última película de la saga Fast & Furious, comenzará en diciembre de 2026. El actor confirmó la fecha durante la celebración del 25 aniversario de la primera entrega, en una proyección especial realizada en Los Ángeles. Diesel, protagonista y productor de la franquicia, explicó que el inicio del rodaje depende solo de ajustes finales solicitados por el estudio, pero aseguró que se encuentra preparado para este cierre.

El proceso hasta llegar a este punto no fue sencillo. Diesel reveló que atravesó cuatro años de desarrollo y la participación de cuatro equipos diferentes de guionistas antes de dar con la versión final del libreto. Según relató, fue solo hace un par de semanas cuando leyó el texto definitivo y sintió que la historia estaba a la altura de lo que el público esperaba para un desenlace. “Tuve que pasar por cuatro guionistas, cuatro años de desarrollo, para llegar a algo que sintiera digno de una final”, explicó el actor a Variety. Al leer el guion, experimentó una reacción emocional intensa: “Lloré. No pude evitarlo”.

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El rodaje de la película se iniciará en diciembre, sujeto a que se cumplan las últimas demandas del estudio. Diesel explicó que el principal desafío fue encontrar una historia que cerrara de manera satisfactoria un ciclo de más de dos décadas. La búsqueda del guion adecuado implicó múltiples reescrituras y la intervención de distintos equipos creativos. El propio actor afirmó que solo estuvo conforme cuando encontró una narrativa capaz de generar una respuesta emocional genuina en él y en quienes han acompañado la franquicia desde sus inicios. La versión final del guion se terminó hace pocas semanas, tras un proceso que el propio Diesel calificó como arduo. Durante la función especial por el aniversario, compartió con el público detalles personales sobre su vivencia: “Después de leer el guion, a mitad de camino, una lágrima. Al terminar, estaba llorando. No pude contenerme y tuve que contárselo a todos. Mi hermana me dijo: ‘No más lágrimas, hermano’. A veces, hasta los tipos más duros del mundo necesitan llorar”.

Vin Diesel en 'Fast & Furious'

Última entrega y relevancia para la saga

Fast Forever será la undécima y última película principal de la saga. Su estreno en cines está previsto para el 17 de marzo de 2028. Con este film, Universal cierra su franquicia más longeva y rentable, que acumula una recaudación global de 7.300 millones de dólares. El estudio aspira a despedir la serie con una producción a la altura del fenómeno cultural que supuso desde su debut en 2001. La saga Fast & Furious se consolidó como un referente del cine de acción y velocidad, con un elenco internacional y una evolución que la llevó de las carreras callejeras a tramas de espionaje global. Diesel ha sido el rostro visible y uno de los productores clave, guiando la dirección creativa en las últimas entregas. El propio actor destacó la presión y la responsabilidad de ofrecer un cierre satisfactorio tanto para los seguidores como para el equipo que lo ha acompañado.

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Aunque Vin Diesel manifestó su satisfacción con el guion, el director Louis Leterrier señaló recientemente que aún no ha leído la versión definitiva. Leterrier, quien dirigió entregas anteriores de la saga, expresó en diálogo con Polygon: “Habrá un final, y es grandioso. Fui muy afortunado de ser parte de la franquicia, y adoro a Vin y a Universal. Ellos son geniales para trabajar. Así que ya veremos, espero”.

La producción de Fast Forever representa el cierre de un ciclo que marcó la historia contemporánea de Universal y del cine de acción. Con la fecha de rodaje confirmada y la expectativa generada por el proceso de escritura, la atención ahora se centra en cómo la película concluirá la historia que ha acompañado a varias generaciones de espectadores. La confirmación de Diesel marca un hito para la franquicia, anticipando una despedida que, según sus palabras, busca estar a la altura del legado construido desde la primera entrega.

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