El Festival Llegás vuelve con más de 50 obras a mitad de precio y toma 10 salas de Buenos Aires

El Festival Llegás celebra su novena edición con más de 50 obras de teatro a mitad de precio en la Ciudad de Buenos Aires

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El Festival Llegás llega a su novena edición con una programación que reúne más de 50 obras de la cartelera teatral porteña a mitad de precio. Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, durante siete días, más de 500 artistas tomarán 10 salas de la Ciudad de Buenos Aires para acercar las artes escénicas a un público más amplio.

La propuesta de este año amplía su formato respecto a ediciones anteriores. Además de la selección habitual de títulos del circuito comercial, la programación incorpora clases magistrales, actividades especiales, un circuito de obras en espacios no convencionales y espectáculos invitados. También se suman producciones seleccionadas mediante convocatoria abierta, con lo que el festival consolida su perfil interdisciplinario.

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La novena edición del Festival Llegás suma clases magistrales, como la de Pablo Ariel Bursztyn (foto), actividades especiales, espectáculos invitados y un circuito de obras en espacios no convencionales.

Entre las sedes confirmadas figuran el Galpón de Guevara (Guevara 326), el Cementerio Británico (Av. Elcano 4568), el Centro Cultural y Político El Hormiguero (Yrigoyen 1440), la sala Almagna (Guardia Vieja 3783) y El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034), entre otras. La variedad de espacios —algunos de ellos alejados de los circuitos teatrales tradicionales— forma parte de una apuesta por la descentralización de la oferta cultural.

La programación incluye títulos como Civilización, Minima Moralia, SIMULACRO I – otra consagración, Con los ojos de ahora, Nacidas con Fórceps, Shakespeare en el cementerio, entre una extensa lista de piezas de curaduría exquisita . El jueves 3 de septiembre se realizará además una clase magistral de actuación a cargo de Pablo Ariel Bursztyn en el Galpón de Guevara.

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Revista Llegás y LEM Asociación Civil organizan el festival bajo la dirección de Ricardo Tamburrano y Melina Seldes (foto)

El festival es una iniciativa de Revista Llegás, coproducida junto a LEM Asociación Civil, bajo la dirección general y curaduría de Ricardo Tamburrano y Melina Seldes. “El festival no es el fin: el festival es un medio para generar encuentro. Las obras nos convocan, pero lo que permanece es el encuentro. Queremos compartir una experiencia que nos cambie”, afirmaron Tamburrano y Seldes en la presentación de esta edición.

La descentralización de la oferta cultural en Buenos Aires es uno de los ejes del Festival Llegás con salas fuera de los circuitos teatrales tradicionales

Las entradas para todas las funciones están a la venta en festival-llegas.com.ar, donde también puede consultarse la programación completa con horarios y sedes.

Fuente y fotos: gentileza prensa Fetival Llegás.