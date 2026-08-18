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Repusieron la placa robada del lugar donde nació y murió Manuel Belgrano en Buenos Aires

Dos años después del hurto de la pieza original en el edificio Calmer, Belgrano 430, la Academia Belgraniana celebró el acto frente a vecinos, académicos y autoridades religiosas

Placa Belgrano portada
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“El hombre no está hecho para sí, sino para la sociedad”

Manuel Belgrano (1770-1820)

La Academia Belgraniana de la República Argentina, inauguró una placa conmemorativa en el Solar natal de Manuel Belgrano. Esta nueva pieza en el Edificio Calmer, Av. Belgrano 430, repara el daño patrimonial tras el hurto sufrido el 14 octubre del 2022, sobre el cual aún no se han registrado responsables. La ceremonia encabezada por el presidente de la institución, Prof. Rubén Alberto Gavaldá y Castro, contó además con la participación activa de los miembros académicos y del Círculo de Damas Belgranianas, quienes, junto con gran cantidad de vecinos, acompañaron la bendición del Pbro. Ricardo Dotro, Cura Párroco de San Miguel Arcángel.

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“En los primeros días de agosto de 1821, -expresó Gavaldá al dejar inaugurada la placa recordatoria- la Junta de Representantes de Buenos Aires trató y decidió nombrar como General Belgrano a la antigua calle Santo Domingo (hoy Avenida Belgrano, donde nos encontramos ahora), sitio exacto donde el prócer había visto la luz y exhalado su último suspiro. Es claro que Manuel Belgrano no fue únicamente el creador de nuestra bandera. Fue un hombre de ideas, de acción y de principios. Jurista formado en Salamanca, economista ilustrado, militar valiente, y sobre todo, patriota convencido de que la educación y el bien común eran pilares indispensables para el progreso de la sociedad.

Esta convicción lo llevó a impulsar la educación, la industria y la defensa de la soberanía nacional, siempre con un sentido de servicio desinteresado. Su nacimiento en esta casa nos recuerda que la grandeza de la Patria se construye desde lo cotidiano, desde la formación intelectual y moral, desde la entrega desinteresada al servicio de los demás.

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La placa que hoy descubrimos es símbolo de continuidad histórica. Frente al agravio sufrido con su robo, respondemos con un acto de dignidad y de esperanza. Porque la memoria no se roba, no se destruye, no se olvida. La memoria se reconstruye, se honra y se transmite. Este acto es también una lección cívica: nos enseña que la identidad nacional se defiende con perseverancia y con respeto y que la construcción de la Nación es tarea permanente, que exige esfuerzo, sacrificio y compromiso.

Placa Manuel Belgrano

Belgrano nos legó enseñanzas que siguen vigentes. Su célebre afirmación -“El hombre no está hecho para sí, sino para la sociedad”- resume su visión de una ciudadanía comprometida con el bien común. Que esta placa sea testimonio de ese compromiso, y que quienes transiten por estas calles sepan que aquí nació un hombre que dedicó su vida a la libertad, a la justicia y a la educación. Que quienes transiten por estas calles sepan que aquí nació un hombre que dedicó su vida a la libertad, a la justicia y a la educación. Que su ejemplo nos inspire a seguir construyendo una Nación más justa, más libre y más solidaria. Hoy, al descubrir esta placa conmemorativa, no sólo rendimos homenaje a Manuel Belgrano. También reafirmamos nuestra responsabilidad de custodiar la memoria histórica y de transmitirla a las generaciones futuras."

“En nombre de la comunidad porteña, -finalizó el profesor Gavaldá, tras agradecer al consorcio del Edificio Calmer- declaramos inaugurada esta placa recordatoria, restituyendo la memoria de Manuel Belgrano, el Primer Prócer Porteño, en este solar del edificio Calmer, erigido donde fuera su hogar”.

Es importante recordar que la Academia Belgraniana asumió la responsabilidad de coordinar y ejecutar la reposición del emblema, garantizando que el sitio exacto del nacimiento y deceso del prócer mantenga su debido reconocimiento público. “La labor de la Academia no se detiene ante las adversidades materiales. Cada acción de resguardo cultural es un voto de fidelidad a los valores de mayo y al legado de integridad que el general Belgrano nos legó”, destacaron desde la Comisión Directiva de la entidad, subrayando su rol esencial en la preservación de los hitos que fundaron la patria.

Con esta restitución, la Academia Belgraniana no sólo recupera un espacio de valor documental para la Ciudad de Buenos Aires, sino que renueva su llamado a la ciudadanía y a las instituciones para continuar defendiendo la identidad y el patrimonio histórico compartido.

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