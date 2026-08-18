Padre de cinco hijos, con principios de Parkinson y apasionado por la caza: quién era el contratista asesinado en Lomas de Zamora

Bajaba de su 4x4 y lo asesinaron de un balazo: el video del brutal crimen de un contratista en Lomas de Zamora

Guardar

“Se fue una muy buena persona. Siempre ayudaba a todos y era muy familiero”.

Con esas palabras, David Britos recordó este martes, en diálogo con Infobae, a su padre, Jorge Britos Alcaraz, el contratista de obra de 54 años asesinado el sábado a la madrugada por dos hombres que circulaban en moto en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

PUBLICIDAD

Nacido en Paraguay, Britos Alcaraz llevaba más de 30 años viviendo en la Argentina. Estaba casado con María Cristina, con quien convivía en Villa Lugano, aunque desde hacía aproximadamente cinco años mantenía otra relación, conocida por su familia, con Jaqueline. Con ella había tenido al menor de sus cinco hijos.

Fue precisamente cuando llegaba a la casa de esta mujer que lo mataron.

Jorge Britos Alcaraz, el contratista de obra asesinado en Ingeniero Budge

Horas antes del crimen, Britos Alcaraz había regresado a su casa de Villa Lugano junto a su esposa. Según contó David, su padre tenía principios de Parkinson, una situación que comenzaba a dificultarle algunas actividades cotidianas, entre ellas manejar su camioneta.

PUBLICIDAD

“Lo acompañó mi mamá, volvieron a su casa, durmió un ratito y salió de nuevo porque tenía que salir a trabajar”, relató su hijo. Justo cuando llegó al domicilio de su novia, lo asesinaron.

La construcción había sido su oficio durante buena parte de su vida. De acuerdo con los registros laborales consultados por Infobae, estaba inscripto en ARCA como monotributista y contaba con una extensa trayectoria en el rubro, con pasos por diferentes compañías.

PUBLICIDAD

Entre sus familiares y amigos lo conocían como “Teyú”, apodo que arrastraba desde la adolescencia y que en guaraní significa “lagarto”. El sobrenombre había surgido por el reptil que tuvo como mascota durante aquellos años.

En sus ratos libres disfrutaba de la caza y la pesca y solía viajar a la zona de Cañuelas, donde tenía amigos con campos.

“Cada vez que podía, armaba sus cosas y se iba para la zona de Cañuelas. Tenía amistades con campo y se quedaban unos días ahí”, contó David.

PUBLICIDAD

Jorge era amante de la caza y la pesca

También reservaba buena parte de su tiempo para sus afectos. Britos Alcaraz era padre de cinco hijos y abuelo de cinco nietos. “Era muy familiero. Todos los domingos visitaba a mi hermana”, recordó su hijo.

Menos de un mes antes del homicidio había atravesado otro episodio de inseguridad: le robaron su camioneta en el mismo barrio. El vehículo finalmente fue recuperado, aunque, según contó David, demoraron en encontrarlo.

PUBLICIDAD

A partir de aquel episodio, Britos Alcaraz andaba armado. Esa decisión resultaría clave durante el ataque del sábado: a pesar de haber recibido un disparo en el pecho, alcanzó a extraer el arma que llevaba consigo y logró herir a uno de los agresores.

“Se fue una muy buena persona. Siempre ayudaba. Él era de viajar mucho y cada vez que viajaba levantaba a gente que buscaba trabajo”, concluyó David.

PUBLICIDAD

La despedida de sus seres queridos

El caso

El crimen ocurrió el sábado a la madrugada sobre Cosquín al 1300, en Ingeniero Budge. Britos Alcaraz acababa de llegar en su Ford Ranger negra a la casa de Jaqueline cuando dos hombres que circulaban en moto lo interceptaron mientras descendía del vehículo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los atacantes doblaron desde Ejército de los Andes hacia Cosquín y fueron directamente hacia la víctima. El acompañante bajó de la moto y le disparó en el pecho. A pesar de estar herido, el contratista alcanzó a extraer el arma que llevaba consigo y respondió al ataque: uno de los agresores resultó baleado, aunque ambos consiguieron escapar.

PUBLICIDAD

Los atacantes enfilaron directo hacia Jorge Britos Alcaraz y lo asesinaron de un balazo a quemarropa

A partir del relevamiento de cámaras municipales y privadas ordenado por el fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, los investigadores reconstruyeron la huida e identificaron a los sospechosos. Otra filmación los registró unas dos horas después llegando a toda velocidad a un domicilio de la zona: el hombre que había recibido el disparo descendió de la moto tambaleándose e ingresó a la propiedad.

En uno de los procedimientos posteriores fue detenido Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años, señalado como el autor del disparo que mató a Britos Alcaraz. Al momento de su captura presentaba una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del cuello, con orificios de entrada y salida, y vestía prendas similares a las registradas por las cámaras.

PUBLICIDAD

Sebastián Abel Rodríguez (22), el tirador

El segundo sospechoso, Kevin Ezequiel Lezcano, de 23 años, está señalado como el conductor de la moto. Tiene antecedentes por encubrimiento y hasta este martes por la mañana continuaba prófugo.

El móvil del homicidio todavía no está determinado. Fuentes del caso indicaron a Infobae que, si bien el fiscal no descartó por completo una tentativa de robo, también se investiga la posibilidad de un ajuste de cuentas.