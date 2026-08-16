¿Resaca de La Odisea? Las mejores películas para seguir entre espadas y sandalias tras las aventuras de Odiseo

Si te ha gustado 'La Odisea' y quieres más aventuras de capas y espadas, este es el sitio

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La llegada de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ha devuelto a la gran pantalla el poder de la mitología griega con una adaptación audaz y tangible del viaje de Odiseo. El realizador británico ha logrado que la epopeya de Homero cobre vida con una estética realista, efectos prácticos y un reparto sin fisuras, actualizando el mito para el público contemporáneo y acercando la antigüedad a la experiencia moderna.

Este estreno ha renovado el interés por el género “espadas y sandalias”, donde la línea entre la historia y la fantasía se desdibuja para ofrecer relatos de héroes, dioses y monstruos. Para quienes buscan prolongar la resaca épica tras el viaje de Odiseo, existe un vasto repertorio de películas que exploran mundos clásicos, aventuras espectaculares y leyendas eternas. A continuación, un recorrido por veinte títulos esenciales para seguir entre capas y espadas a la espera de que Hollywood mire en otros mitos.

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Troya (2004)

Brad Pitt en 'Troya'

Tiene sentido empezar por donde retoma y hasta alude Nolan. Troya, de Wolfgang Petersen, adapta de forma libre la Ilíada de Homero. Brad Pitt encarna a Aquiles, mientras que el reparto se completa con figuras como Brian Cox y Eric Bana. La película prescinde de la intervención divina para centrarse en el conflicto humano y militar entre aqueos y troyanos. Con una puesta en escena grandilocuente y combates coreografiados con detalle, Troya busca actualizar el mito clásico para el público del siglo XXI, manteniendo la tensión entre fidelidad histórica y espectáculo.

Ulises (1954)

Imagen de 'Ulises' de Mario Camerini

La adaptación italiana Ulises, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por el gran Kirk Douglas, ofrece una versión centrada en la dimensión humana del héroe homérico. El viaje de regreso a Ítaca se narra desde una perspectiva más terrenal, eliminando la presencia directa de los dioses. La película es relevante por haber sentado las bases del cine de aventuras mitológicas en Italia y por anticipar el desarrollo del género peplum, más allá de su fidelidad a la epopeya original.

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Ben-Hur (1959)

Ben Hur - Charlton Heston (Créditos: Warner/MGM)

Ben-Hur, dirigida por William Wyler, es uno de los pilares indiscutibles del género. La película narra la vida de Judá Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, un noble hebreo traicionado y vendido como esclavo que regresa para buscar justicia. El filme es célebre por su carrera de cuadrigas, una de las secuencias más impresionantes de la historia del cine. Con once premios Oscar y una producción monumental, Ben-Hur marcó el estándar de los relatos épicos en Hollywood, fusionando drama personal con grandes eventos históricos y religiosos.

Gladiator (2000)

Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator' (Flim.ai)

El resurgimiento del género llegó en el año 2000 con Gladiador, dirigida por Ridley Scott. Russell Crowe encarna a Máximo Décimo Meridio, un general romano que tras ser traicionado se convierte en gladiador y busca venganza contra el emperador Cómodo. La película combina acción intensa con una cuidada reconstrucción del Imperio romano, destacando por su atmósfera visual y su guion cargado de tensión política. La cinta recibió cinco premios Oscar, incluido Mejor Película, y reavivó el interés mundial por las epopeyas de la antigüedad.

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Espartaco (1960)

Kirk Douglas en 'Espartaco', de Stanley Kubrick

Espartaco representa una de las obras más reconocidas de Stanley Kubrick. Basada en la rebelión de esclavos liderada por Kirk Douglas, la película destaca tanto por su ambición narrativa como por su contexto de producción, en el que el guionista Dalton Trumbo rompió listas negras de Hollywood. La historia muestra la lucha colectiva y el sacrificio ante la opresión, y sus batallas masivas y escenografía detallada la consolidaron como un clásico del cine histórico. Su legado trasciende lo visual, influyendo en la percepción moderna de la resistencia y la libertad.

Furia de titanes (1981)

Imagen de 'Furia de titanes'

En Furia de titanes, dirigida por Desmond Davis, los mitos griegos se reinterpretan con un enfoque de aventuras y efectos especiales clásicos. Harry Hamlin interpreta a Perseo en su misión para derrotar al kraken y salvar a la princesa Andrómeda. El film es recordado tanto por su tono desenfadado como por la presencia del búho mecánico Bubo, una invención completamente ajena a la mitología original. La película destaca por el uso de animación stop-motion a cargo de Ray Harryhausen, que le otorga un encanto particular y nostálgico.

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Jasón y los argonautas (1963)

Imagen de 'Jasón y los argonautas'

Jasón y los argonautas, bajo la dirección de Don Chaffey, es célebre de nuevo por los efectos especiales de Ray Harryhausen, auténtico protagonista de la película. El argumento sigue la expedición de Jasón y sus guerreros en busca del vellocino de oro, enfrentando desafíos sobrenaturales. Las secuencias con esqueletos animados y criaturas fantásticas se mantienen como referencia obligada para los fanáticos del género. La obra es un ejemplo de cómo la creatividad técnica puede potenciar la narrativa mítica en el cine.

Cleopatra (1963)

Imagen 'Cleopatra'

Cleopatra, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, es recordada tanto por su desmesurada producción como por sus conflictos internos. Protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton, la película retrata el ascenso y caída de la reina egipcia entre intrigas políticas y amores trágicos. Pese a sus problemas de rodaje y su impacto financiero, el film se ha convertido en una leyenda del cine, mostrando el extremo al que puede llegar una superproducción histórica. Su estética y actuaciones siguen fascinando a nuevas generaciones.

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El ladrón de Bagdad (1940)

Imagen de 'El ladrón de Bagdad'

El ladrón de Bagdad, con dirección múltiple, es un clásico británico que traslada al público a un Oriente fantástico. Sabu protagoniza una serie de aventuras llenas de magos y genios, inspiradas en Las mil y una noches. La película destaca por sus efectos visuales innovadores y su colorido uso de la tecnología Technicolor. Esta versión se convirtió en referencia para futuras adaptaciones y consolidó la imagen mágica del mundo antiguo en el imaginario colectivo.

300 (2007)

300 | Director: Zack Snyder | Captura del Trailer Oficial

Con 300, el director Zack Snyder llevó al extremo la estilización visual y narrativa del género. Inspirada en la novela gráfica de Frank Miller, la película narra la resistencia espartana en la batalla de las Termópilas. El relato se aleja de la precisión histórica para abrazar lo hiperbólico y lo fantástico, con imágenes saturadas y acción coreografiada al detalle. La cinta se convirtió en fenómeno global, generando debates sobre la fidelidad a los hechos y el impacto de la estética en la representación de la antigüedad.

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Quo Vadis (1951)

Imagen de 'Quo Vadis'

En Quo Vadis, dirigida por Mervyn LeRoy, la Roma imperial se representa con lujo de detalles. La trama sigue al general Marco Vinicio y su relación con la esclava cristiana Ligia, en un contexto de persecución religiosa bajo el reinado de Nerón (interpretado por Peter Ustinov). El film es un retrato de la transición de Hollywood hacia producciones más ambiciosas y marcó un hito por su despliegue visual y su reconstrucción histórica. El personaje de Nerón destaca por su carácter excéntrico y teatral.

Centurión (2010)

Imagen de 'Centurión'

Centurión, dirigida por Neil Marshall, adopta un enfoque más crudo y realista del género. La historia se inspira en la desaparición de la Novena Legión romana en Caledonia, presentando un relato de supervivencia y violencia gráfica. Michael Fassbender lidera un elenco que incluye a Dominic West y Riz Ahmed. El film se aleja del tono épico para explorar la brutalidad de la guerra antigua, destacando por su ritmo frenético y su aproximación más cercana a la acción contemporánea.

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Simbad y la princesa (1958)

Imagen de 'Simbad y la princesa'

Simbad y la princesa, dirigida por Nathan Juran, es otra muestra del talento de Ray Harryhausen en el campo de los efectos especiales. Simbad (interpretado por Kerwin Mathews) se embarca en una travesía llena de criaturas y magia, enfrentando monstruos y sortilegios para salvar a su amada. El film combina aventura clásica con un despliegue visual sorprendente para la época, y consolidó a Simbad como referente de las historias de marinos y exploradores en el cine fantástico.

Julio César (1953)

Imagen de 'Julio César'

La adaptación de Julio César por Joseph L. Mankiewicz traslada la tragedia de Shakespeare al contexto del cine épico. Con un reparto encabezado por Marlon Brando como Marco Antonio, el film explora las consecuencias políticas y personales del asesinato de César. Las interpretaciones de James Mason y John Gielgud aportan profundidad al drama, mientras que la puesta en escena enfatiza la intriga y el conflicto de poder. La película es reconocida por su equilibrio entre el texto clásico y la espectacularidad visual.

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La caída del Imperio Romano (1964)

Imagen de 'La caída del imperio romano'

Rodada en la mismísima sierra de Madrid bajo la dirección de Anthony Mann, La caída del Imperio Romano lleva la espectacularidad a un nuevo nivel. El relato se centra en las intrigas y la corrupción que precedieron la caída del imperio, destacando la puesta en escena y el uso de la cinematografía en formato panorámico. El filme aprovecha su gran presupuesto para recrear escenarios monumentales y batallas multitudinarias. Se considera una obra clave para comprender la evolución del género y su obsesión con el auge y declive de las civilizaciones antiguas.