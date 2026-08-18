Arrancan las Jornadas Borges: todas las actividades para volver al gran autor argentino

Jornadas Borges: una invitación a volver a leer al gran autor argentino

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La Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron las Jornadas Borges: Un escritor universal, una semana de actividades por el 127.° aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, según informó el Gobierno porteño. La programación será gratuita y se desarrollará del 18 al 25 de agosto.

La agenda reunirá a investigadores, escritores y especialistas para abordar los vínculos de Borges con distintas tradiciones, lenguas y geografías. El ciclo incluirá conferencias, talleres, presentaciones de libros, visitas guiadas, cine y encuentros especiales. Entre los invitados están Lucas Adur, Magdalena Cámpora, Sebastián Cardemil, Sara del Carril, Ezequiel De Rosso, Carlos Gamerro, Ayelén Goldar, Martín Hadis, Nicolás Helft, Dr. Guido Herzovich, Jairo, Eugenio López Arriazu, Laura Migliorisi, Mercedes Rubio y Juan Torbidoni.

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Las actividades se realizarán en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, la Casa de la Lectura y la Escritura, la Biblioteca Miguel Cané, el Centro Cultural Recoleta y el Palacio Libertad. El sábado 22 de agosto tendrá lugar una nueva edición del Premio Joven Lector, dirigido a los lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

Un recorrido por la figura del autor de “Ficciones” y “El Aleph”, su legado en la literatura universal y una propuesta para acercarse nuevamente a su obra. Desde hoy hasta el 25 de agosto (Foto: EFE)

Borges es una de las figuras centrales de la literatura en español y uno de los escritores argentinos de mayor proyección internacional. Autor de cuentos, poemas y ensayos fundamentales del siglo XX, renovó la narrativa con una obra que exploró temas como el infinito, los laberintos, el tiempo, los espejos y la identidad.

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Su influencia alcanzó a generaciones de lectores y escritores en todo el mundo, y su nombre quedó asociado a una idea de la literatura capaz de combinar erudición, imaginación y una mirada profundamente original sobre la realidad.

Con entrada gratuita, las Jornadas Borges —organizadas por la Fundación y el Gobierno de la Ciudad, con coordinación general del Dr. Lucas Martín Adur Nobile— son una oportunidad para volver a leer al autor, descubrir nuevas miradas sobre su obra y participar de una programación especialmente pensada para celebrar su legado. La invitación está abierta a lectores, estudiantes, investigadores y al público en general.

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(Foto: EFE/Manuel Hernández de León)

Cronograma

Martes 18 de Agosto

Sede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

18:30 H | Apertura institucional: Con autoridades de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y del Gobierno de la Ciudad.

19:15 H | Conferencia: El escritor argentino y la tradición internacional , a cargo del Dr. Guido Herzovich.

20:00 H | Presentación de libro: “Jorge Luis Borges, un destino literario” de Lucas Adur (Del Borges local al Borges global). Presenta Carlos Gamerro con la participación del autor.

Miércoles 19 de Agosto

Eje: Borges internacional 1: la recepción de su obra en Inglaterra, Estados Unidos y ChinaSede: Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924)

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18:00 H | Conferencia: Borges e Inglaterra , por Martín Hadis.

19:00 H | Conferencia: Borges y Estados Unidos , por Juan Torbidoni (UCA).

19:30 H | Conferencia: Borges y China, por Ayelén Goldar (UBA).

Jueves 20 de Agosto

Sede: Biblioteca Miguel Cané - Espacio Borges (Carlos Calvo 4319)

17:30 H | Taller: Mirar y escribir el mundo . Un taller sobre el libro Atlas (Jorge Luis Borges y María Kodama, 1984), dictado por el equipo UBA/FIJLB: Rodrigo Muryán, Gabriela Raidé, Nicolás Coria Nogueira y María Sevlever.

19:00 H | Conferencia: Borges y América Latina, por Ezequiel De Rosso (UNA / UCINE / UBA).

Viernes 21 de Agosto

Eje: Borges internacional 2: la recepción de su obra en Francia, Uruguay y los países eslavosSede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

18:00 H | Conferencia: Borges y Francia , por Magdalena Cámpora.

18:30 H | Conferencia: Borges y Uruguay , por Nicolás Helft.

19:00 H | Conferencia: Borges y los países eslavos, por Eugenio López Arriazu.

Sábado 22 de Agosto

15:00 H | Entrega del Premio Joven Lector: Incluye la actividad artística “Canciones en abrazos” por Laura Migliorisi y una merienda para los pequeños lectores. Sede: Biblioteca Miguel Cané - Espacio Borges (Carlos Calvo 4319)

17:00 H | Visita guiada: Recorrido a cargo del equipo de asesores y curadores de la exposición Borges, ecos de un nombre . Sede: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930)



Domingo 23 de Agosto

Sede: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930)

17:00 H | Cine y Debate: Proyección de “Los otros” (Dir. Hugo Santiago), con guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Introducción y debate posterior a cargo de Sebastián Cardemil.

Lunes 24 de Agosto

Sede: Palacio Libertad (Sarmiento 151)

20:00 H | Concierto: Jairo canta a Borges. Un recital especial para celebrar el cumpleaños de Jorge Luis Borges.

Martes 25 de Agosto

Sede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

18:30 H | Presentación de libro: “Conferencias de Borges” de Sara del Carril. Presenta Mercedes Rubio.