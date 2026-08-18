Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Arrancan las Jornadas Borges: todas las actividades para volver al gran autor argentino

Un recorrido por la figura del autor de “Ficciones” y “El Aleph”, su legado en la literatura universal y una propuesta para acercarse nuevamente a su obra. Aquí, el programa completo

Archivo Norah Borges
Jornadas Borges: una invitación a volver a leer al gran autor argentino
Guardar

La Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron las Jornadas Borges: Un escritor universal, una semana de actividades por el 127.° aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, según informó el Gobierno porteño. La programación será gratuita y se desarrollará del 18 al 25 de agosto.

La agenda reunirá a investigadores, escritores y especialistas para abordar los vínculos de Borges con distintas tradiciones, lenguas y geografías. El ciclo incluirá conferencias, talleres, presentaciones de libros, visitas guiadas, cine y encuentros especiales. Entre los invitados están Lucas Adur, Magdalena Cámpora, Sebastián Cardemil, Sara del Carril, Ezequiel De Rosso, Carlos Gamerro, Ayelén Goldar, Martín Hadis, Nicolás Helft, Dr. Guido Herzovich, Jairo, Eugenio López Arriazu, Laura Migliorisi, Mercedes Rubio y Juan Torbidoni.

PUBLICIDAD

Las actividades se realizarán en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, la Casa de la Lectura y la Escritura, la Biblioteca Miguel Cané, el Centro Cultural Recoleta y el Palacio Libertad. El sábado 22 de agosto tendrá lugar una nueva edición del Premio Joven Lector, dirigido a los lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

JORGE LUIS BORGES. (Foto: EFE)
Un recorrido por la figura del autor de “Ficciones” y “El Aleph”, su legado en la literatura universal y una propuesta para acercarse nuevamente a su obra. Desde hoy hasta el 25 de agosto (Foto: EFE)

Borges es una de las figuras centrales de la literatura en español y uno de los escritores argentinos de mayor proyección internacional. Autor de cuentos, poemas y ensayos fundamentales del siglo XX, renovó la narrativa con una obra que exploró temas como el infinito, los laberintos, el tiempo, los espejos y la identidad.

PUBLICIDAD

Su influencia alcanzó a generaciones de lectores y escritores en todo el mundo, y su nombre quedó asociado a una idea de la literatura capaz de combinar erudición, imaginación y una mirada profundamente original sobre la realidad.

Con entrada gratuita, las Jornadas Borges —organizadas por la Fundación y el Gobierno de la Ciudad, con coordinación general del Dr. Lucas Martín Adur Nobile— son una oportunidad para volver a leer al autor, descubrir nuevas miradas sobre su obra y participar de una programación especialmente pensada para celebrar su legado. La invitación está abierta a lectores, estudiantes, investigadores y al público en general.

(Foto: EFE/Manuel Hernández de León)
(Foto: EFE/Manuel Hernández de León)

Cronograma

Martes 18 de Agosto

Sede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

  • 18:30 H | Apertura institucional: Con autoridades de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y del Gobierno de la Ciudad.
  • 19:15 H | Conferencia: El escritor argentino y la tradición internacional, a cargo del Dr. Guido Herzovich.
  • 20:00 H | Presentación de libro: “Jorge Luis Borges, un destino literario” de Lucas Adur (Del Borges local al Borges global). Presenta Carlos Gamerro con la participación del autor.

Miércoles 19 de Agosto

Eje: Borges internacional 1: la recepción de su obra en Inglaterra, Estados Unidos y ChinaSede: Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924)

  • 18:00 H | Conferencia: Borges e Inglaterra, por Martín Hadis.
  • 19:00 H | Conferencia: Borges y Estados Unidos, por Juan Torbidoni (UCA).
  • 19:30 H | Conferencia: Borges y China, por Ayelén Goldar (UBA).

Jueves 20 de Agosto

Sede: Biblioteca Miguel Cané - Espacio Borges (Carlos Calvo 4319)

  • 17:30 H | Taller: Mirar y escribir el mundo. Un taller sobre el libro Atlas (Jorge Luis Borges y María Kodama, 1984), dictado por el equipo UBA/FIJLB: Rodrigo Muryán, Gabriela Raidé, Nicolás Coria Nogueira y María Sevlever.
  • 19:00 H | Conferencia: Borges y América Latina, por Ezequiel De Rosso (UNA / UCINE / UBA).

Viernes 21 de Agosto

Eje: Borges internacional 2: la recepción de su obra en Francia, Uruguay y los países eslavosSede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

  • 18:00 H | Conferencia: Borges y Francia, por Magdalena Cámpora.
  • 18:30 H | Conferencia: Borges y Uruguay, por Nicolás Helft.
  • 19:00 H | Conferencia: Borges y los países eslavos, por Eugenio López Arriazu.

Sábado 22 de Agosto

  • 15:00 H | Entrega del Premio Joven Lector: Incluye la actividad artística “Canciones en abrazos” por Laura Migliorisi y una merienda para los pequeños lectores.
    • Sede: Biblioteca Miguel Cané - Espacio Borges (Carlos Calvo 4319)
  • 17:00 H | Visita guiada: Recorrido a cargo del equipo de asesores y curadores de la exposición Borges, ecos de un nombre.
    • Sede: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930)

Domingo 23 de Agosto

Sede: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930)

  • 17:00 H | Cine y Debate: Proyección de “Los otros” (Dir. Hugo Santiago), con guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Introducción y debate posterior a cargo de Sebastián Cardemil.

Lunes 24 de Agosto

Sede: Palacio Libertad (Sarmiento 151)

  • 20:00 H | Concierto: Jairo canta a Borges. Un recital especial para celebrar el cumpleaños de Jorge Luis Borges.

Martes 25 de Agosto

Sede: Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660)

  • 18:30 H | Presentación de libro: “Conferencias de Borges” de Sara del Carril. Presenta Mercedes Rubio.

Temas Relacionados

Jorge Luis BorgesCiudad de Buenos AiresLiteraturaCulturaJornadas BorgesBorgesLibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nostalgia del futuro: Rubén Blades cantó por última vez en Buenos Aires la canción que García Márquez hubiera querido escribir

“Pedro Navaja”, una crónica urbana a la altura de lo mejor de la narrativa popular latinoamericana, cerró el show que el cantautor panameño brindó como parte de su gira despedida

Nostalgia del futuro: Rubén Blades cantó por última vez en Buenos Aires la canción que García Márquez hubiera querido escribir

Pierre Bourdieu, sociólogo francés: “El gusto es ante todo el disgusto, hecho de la intolerancia visceral o del horror por el gusto de los demás”

¿Nuestras elecciones cotidianas ocultan una guerra silenciosa? Un recorrido por el pensamiento de este destacado intelectual a través de su obra cumbre, un mapa imprescindible para entender la grieta cultural de nuestro presente

Pierre Bourdieu, sociólogo francés: “El gusto es ante todo el disgusto, hecho de la intolerancia visceral o del horror por el gusto de los demás”

“Que todos sepan que no he muerto”: El poema que García Lorca iba a publicar cuando lo asesinaron

El 18 de agosto de 1936, las balas franquistas silenciaron al poeta más leído en lengua española. Meses antes, había entregado el manuscrito de “Diván del Tamarit”, un libro que no llegó a ver publicado

“Que todos sepan que no he muerto”: El poema que García Lorca iba a publicar cuando lo asesinaron

Así se creó “El Libertador”, la película de IA sobre el encuentro, casi desconocido, entre San Martín y Sarmiento

Arturo Puig le da voz al héroe de los Andes y Juan Leyrado al sanjuanino que sería presidente de Argentina. El equipo realizador contó cómo se unieron la metodología de la animación y la tecnología de imágenes hechas con inteligencia artificial para generar esta narración visual de 20 minutos, que ya está disponible en el canal de Youtube de Infobae

Así se creó “El Libertador”, la película de IA sobre el encuentro, casi desconocido, entre San Martín y Sarmiento

Ortografía y redacción: el zigzag, en una sola palabra

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Ortografía y redacción: el zigzag, en una sola palabra

DEPORTES

Confirmaron a otro piloto para la Fórmula 1 en 2027 y quedan 13 butacas vacías: expectativa en torno a Franco Colapinto

Confirmaron a otro piloto para la Fórmula 1 en 2027 y quedan 13 butacas vacías: expectativa en torno a Franco Colapinto

Videos en blanco y negro, música clásica y tecnica de respiración: Novak Djokovic contó el método que transformó su carrera

Jeanie Buss impugna la venta familiar de los Lakers: qué está en juego en la nueva pelea por el control

Recibió críticas brutales por su cuerpo, ganó tres medallas y les contestó con una profunda reflexión: “No existe un estereotipo de perfección”

“¿Qué es eso?”: el misterio en torno a la extraña bebida que tomó una tenista en medio de un partido del Masters de Cincinnati

TELESHOW

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

Wanda Nara se refugió en el Delta y apostó a la tranquilidad junto a sus hijas: mates, río y día nublado

Mario Pergolini y Coco Sily revivieron su amistad, entre fideos con paté y robo de nafta: “No teníamos un peso”

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro a 3 años de su muerte: la foto que relata una historia de su intimidad

Así fue la escapada de Rocío Igarzábal a la nieve: días de relax y esquí en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Medio de comunicación acusa a líder político y diputados de planear un sicariato contra su director Rodrigo Arenas

Guatemala: Medio de comunicación acusa a líder político y diputados de planear un sicariato contra su director Rodrigo Arenas

La base de cotizantes del Seguro Social en Guatemala alcanza 1,742,810 trabajadores en 2025

Panamá acumuló un déficit de $627.9 millones en los ingresos previstos para el primer semestre

Organismo de Investigación Judicial prevé disputas territoriales tras la captura de jefes narco en Costa Rica

Las exportaciones de cacao de República Dominicana alcanzan $669 millones en 2025, un 55% más