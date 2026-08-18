Un departamento en la casa donde nació Virginia Woolf en Londres sale a la venta por unos USD 2,6 millones

La casa victoriana de Hyde Park Gate en Londres donde nació y creció Virginia Woolf puso a la venta un departamento del cuarto piso por 1,9 millones de libras esterlinas

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En el número 22 de Hyde Park Gate, una calle sin salida a pocos metros de Hyde Park en el barrio londinense de South Kensington, una propiedad del cuarto piso de la casa victoriana donde nació y creció la escritora Virginia Woolf acaba de ponerse en venta por unos 2,6 millones de dólares (1,9 millones de libras esterlinas). La operación la gestiona la agencia DDRE Global, y el inmueble llega al mercado cargado de una historia literaria sin parangón en el mercado inmobiliario británico.

El edificio es uno de los pocos en Londres que exhibe tres placas azules de English Heritage superpuestas en su fachada —cuando una sola ya indica un edificio de relevancia histórica—. Las placas recuerdan a la propia Woolf, a su hermana, la pintora Vanessa Bell, y a su padre, el crítico literario Sir Leslie Stephen, primer editor del Dictionary of National Biography.

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“Esta propiedad es una pieza viva de la historia cultural británica: es el hogar de infancia donde sus hijas, Virginia Woolf y Vanessa Bell, crecieron”, declaró Stine Kaus, asesora de DDRE Global, en declaraciones recogidas por House Beautiful.

Virginia Woolf nació en Hyde Park Gate el 25 de enero de 1882 y pasó su infancia en una familia numerosa instalada en South Kensington Grosby

Stephen adquirió la casa a finales de la década de 1870 y la compartió con su segunda esposa, Julia Duckworth. Ambos eran viudos y llevaron al hogar a los hijos de sus matrimonios anteriores. Para 1883, Julia había tenido cuatro hijos más con Stephen, lo que llevó el total de residentes a ocho. Virginia Woolf nació allí el 25 de enero de 1882, séptima de los hijos de la familia, y pasó los primeros años de su vida en ese ambiente que ella misma describió más tarde como opresivo.

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En su ensayo autobiográfico que lleva el mismo nombre que la dirección, Woolf retrató la casa como “una vivienda de innumerables habitaciones pequeñas y de formas extrañas, construida para acomodar no a una familia, sino a tres”. La escritora recordó un hogar excéntrico y sombrío, sin electricidad, con las paredes cubiertas de terciopelo y papel pintado de William Morris. Pese a ese ambiente, fue allí donde Woolf desarrolló sus primeros impulsos literarios: escribía en un pequeño cuarto lateral mientras su hermana Vanessa pintaba en otra habitación.

Tras la muerte de Leslie Stephen en 1904, los hijos ya adultos vendieron la propiedad y se trasladaron a Gordon Square, en el centro de Londres. Ese cambio de dirección tuvo consecuencias que trascendieron lo doméstico: en las reuniones del nuevo hogar, Woolf y Bell reunieron a un círculo de escritores, artistas e intelectuales que dio origen al Grupo de Bloomsbury, uno de los movimientos culturales más influyentes del siglo XX en lengua inglesa. Entre sus integrantes figuraron el biógrafo Lytton Strachey, el economista John Maynard Keynes, los escritores E. M. Forster y Leonard Woolf —con quien Virginia contrajo matrimonio en 1912— y los pintores Duncan Grant y Roger Fry.

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Tras la muerte de Leslie Stephen en 1904, la familia dejó Hyde Park Gate y se mudó a Gordon Square, donde surgió el Grupo de Bloomsbury

Fue en ese período de efervescencia intelectual donde Woolf forjó la obra que la convirtió en una de las figuras centrales del modernismo literario. Sus novelas, Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) y The Waves (1931) son consideradas los pilares de su legado, junto al ensayo A Room of One’s Own (1929), un texto fundacional del pensamiento feminista.

Junto a James Joyce y William Faulkner, Woolf es reconocida como una de las tres grandes experimentadoras del monólogo interior en la literatura anglosajona. Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y permanecen como referencia obligada en los estudios literarios del siglo XX y XXI.

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El apartamento que sale a la venta ocupa el cuarto piso de la casa victoriana, hoy dividida en varias unidades residenciales. La propiedad cuenta con dos dormitorios, dos baños, una cocina y una amplia sala de estar. Tras una reforma integral, el inmueble incorpora carpintería a medida, suelos de madera de la firma danesa Dinesen y dos ventanas de guillotina originales con orientación al oeste. DDRE Global lo describe como “un hogar bellamente equilibrado, elegante y discretamente contemporáneo”.

Retrato de la escritora británica Virginia Woolf, seudónimo utilizado por Virginia Stephen (1882-1941). EFE/Archivo

La vivienda no es la primera del edificio que llega al mercado en años recientes. En 2024, el apartamento de la planta baja, que incluye el jardín del edificio, se listó por 2,5 millones de libras (3,3 millones de dólares).

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La venta se produce en un momento en que otro inmueble ligado a Woolf también genera controversia. El Consejo de Cornwall aprobó este año un permiso de construcción para un edificio de cinco plantas en St. Ives que bloqueará las vistas sobre la bahía desde la casa de veraneo que la escritora frecuentaba y que inspiró los paisajes de To the Lighthouse, su novela de 1927. La familia pasaba los veranos en la localidad costera de Cornwall, y esa experiencia dejó una huella directa en la geografía emocional de su obra.

Woolf murió el 28 de marzo de 1941, a los 59 años, en Rodmell, East Sussex, donde ella y Leonard Woolf poseían una casa de campo conocida como Monk’s House, hoy propiedad del National Trust.

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