El refugio que los nazis arrebataron a Stefan Zweig vuelve al mercado por 14,5 millones de dólares

La antigua casa de Stefan Zweig en Salzburgo salió a la venta en junio a través de Le Figaro Properties

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El Paschinger Schlössl, antigua residencia de Stefan Zweig, el escritor judío austriaco, salió inesperadamente a la venta en junio a través de la inmobiliaria francesa de lujo Le Figaro Properties. La mansión ha tenido un gran significado para Salzburgo, Austria, ciudad que también alberga el festival homónimo de seis semanas de duración dedicado a la música clásica, la ópera y el teatro, que este año celebra su 106.ª edición.

Oculta en 8 mil metros cuadrados de parque arbolado en Kapuzinerberg, una montaña urbana en Salzburgo, esta señorial mansión pertenece a Wolfgang Porsche desde 2020. El magnate automovilístico alemán de 83 años la compró a la misma familia de comerciantes locales, los Gollhofer, a quienes la primera esposa de Zweig, Friderike, se la vendió por 63.000 chelines en 1937.

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El castillo, que le costó a Porsche 8,4 millones de euros (9,59 millones de dólares), ahora tiene un precio de 14.540.900 dólares. Ha sido restaurado con esmero. Se desconocen los motivos exactos de la venta. En 2025, la ciudad otorgó a Porsche, de forma controvertida, un permiso de construcción para un camino de acceso privado y un aparcamiento subterráneo excavado en la montaña. El anuncio actual destaca este permiso, en caso de que su futuro propietario lo aproveche, como “un elemento sin parangón en el histórico Salzburgo”.

En respuesta a una solicitud de entrevista por correo electrónico con el vendedor, un portavoz de Porsche Automobil Holding en Stuttgart, Alemania, dijo: “Lamentablemente, no podemos hacer comentarios sobre este asunto, ya que se trata de un asunto puramente privado sobre el cual el Dr. Porsche no ha hecho ninguna declaración pública hasta la fecha”.

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Se ha reactivado una antigua campaña para que la ciudad o la Universidad de Salzburgo adquieran la propiedad para uso público. Una petición que destaca el legado de Zweig en la promoción del cosmopolitismo, el entendimiento entre las naciones y la paz en Europa ha reunido más de 6000 firmas de actores, dramaturgos, músicos y otras personalidades. Al preguntársele si la universidad tiene posibilidades de comprar la propiedad, Bernhard Fügenschuh, rector de la institución, declaró en una entrevista telefónica que depende del vendedor, pero expresó su esperanza de que así sea.

Nacido en Viena en 1881, Zweig adquirió esta propiedad en 1917 como refugio para escribir. Y funcionó. En términos literarios, Martina Wörgötter-Peck, directora del Centro Stefan Zweig de la Universidad de Salzburgo, afirmó en una entrevista que los quince años que pasó allí fueron los más fructíferos de su carrera. En 1922 publicó Amok, una novela corta tan aclamada que convirtió a Zweig en uno de los autores en lengua alemana más leídos y traducidos de la década de 1920. Sus memorias de 1942, El mundo de ayer, inspiraron la película El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson.

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Stefan Zweig compró el Paschinger Schlössl en 1917 y pasó allí quince años que fueron señalados como los más fructíferos de su carrera

Salzburgo se convirtió también en una especie de superestrella internacional. Hugo von Hofmannsthal, el escritor, y el director de cine y teatro Max Reinhardt, ambos austriacos de ascendencia judía, fundaron el Festival de Salzburgo en 1920. En sus memorias, Zweig lo describió como “una atracción mundial, unas olimpiadas modernas del arte. Reyes y príncipes, millonarios estadounidenses y estrellas de cine, melómanos, artistas, poetas y esnobs se reunían en Salzburgo; jamás había existido en Europa una concentración similar de perfección teatral y musical”.

Eso oculta una relación compleja. En varias cartas, Zweig lamentaba el revuelo que el festival causaba en su refugio, al que llamaba “la semana del diablo con Jedermann”. Esto hacía referencia a la adaptación que Von Hoffmannsthal hizo de la obra moral medieval inglesa Everyman, que se representaba anualmente desde los inicios del festival. Esto no impidió que Zweig quisiera participar, pero sus intentos de incluir sus obras en el programa fueron frustrados repetidamente. Según Wörgötter-Peck, “Von Hoffmannsthal tenía poco aprecio por Zweig, no solo como escritor, tampoco como persona”. Eran rivales, afirmó, ambos publicaban con la misma editorial alemana y ambos estaban deseosos de influir en su programación.

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Dejando a un lado las animosidades profesionales, tanto el festival como las actividades más amplias de Zweig, de las cuales el castillo se convirtió en símbolo, se basaban en el humanismo, la apertura, el pacifismo y la creencia, la convicción de que la cultura uniría a las personas, según Wörgötter-Peck. Resulta tentador pensar que esto apuntaba a una floreciente presencia intelectual judía en la ciudad, pero esos ideales, de hecho, se nutrieron en un clima hostil. En 1938, Zweig describió Salzburgo como “la ciudad nazi más grande”. “Salzburgo siempre ha sido un lugar muy antisemita”, afirmó Wörgötter-Peck.

El castillo de Paschinger no aparece en ninguna obra de ficción de Zweig. Sin embargo, en El mundo de ayer, escribió sobre su restauración y se deleitaba con sus visitantes. Reunió a un círculo internacional de intelectuales, pacifistas, artistas y humanistas. El poeta francés Jules Romains apodó al castillo Villa Europa. Entre los visitantes se encontraban escritores como Thomas Mann, H.G. Wells, James Joyce y Paul Valéry, además de artistas, compositores y músicos como Maurice Ravel, Richard Strauss, Alban Berg, Béla Bartók y Arturo Toscanini. “Nuestro libro de visitas daría testimonio más fiable que la mera memoria, pero, junto con la casa y muchas otras cosas, cayó en manos de los nacionalsocialistas”, escribió Zweig.

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En Salzburgo, Stefan Zweig publicó "Amok" y consolidó una obra que luego incluyó las memorias "El mundo de ayer"

Fügenschuh, de la Universidad de Salzburgo, describió la subida de 15 minutos hasta el castillo como “una historia en sí misma”. La mayoría de los visitantes de Zweig habrían llegado a pie. “Mientras subes, idealmente, te impregnas de esta historia”, dijo Fügenschuh. En 2016, Gunter Demnig, un artista alemán, instaló cuatro Stolpersteine ​​de bronce, o “piedras de tropiezo”, en el camino a la casa como monumento conmemorativo del Holocausto en honor a Zweig, Friderike y sus dos hijas de su primer matrimonio, Alexia y Susanna.

En 1934, un año después del ascenso de Hitler al poder, la policía austríaca allanó la casa de Zweig, quien huyó a Inglaterra. Friderike, que se había convertido al catolicismo a los 23 años antes de conocer a Zweig, mantuvo una actitud optimista respecto a Austria. Incluso después de que su matrimonio terminara y el castillo saliera a la venta tres años más tarde, ella permaneció en Salzburgo.

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Sin embargo, tras la anexión de Austria por los nazis en 1938, las pertenencias de la familia fueron confiscadas, los libros de Zweig fueron quemados y sus cuentas bancarias congeladas por la Gestapo. Friderike y sus hijas se vieron obligadas a exiliarse. El impacto de ver destruido todo por lo que había trabajado —todo aquello que le había devuelto la fe en la humanidad tras la Primera Guerra Mundial— fue insoportable. En 1942, él y su segunda esposa, Lotte Altmann, se suicidaron en una casa alquilada en Brasil.

Para Wörgötter-Peck, poder estar en la casa donde Zweig cultivó sus ideales, según ella misma afirma, “es algo muy especial”. Abrirla al mundo, añadió, “es una cuestión de responsabilidad hacia las generaciones futuras”.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Florian Holzherr, argentina.gob.ar y Del Zorzal]