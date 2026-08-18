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La inflación mayorista en julio fue de 0,8% y acumuló 31,1% en los últimos doce meses

El índice de precios mayorista registró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior y el presidente Javier Milei celebró que el indicador haya perforado el 1 por ciento

La inflación mayorista perforó el 1% en julio. (REUTERS/Matías Baglietto)
La inflación mayorista perforó el 1% en julio. (REUTERS/Matías Baglietto)
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La inflación mayorista mostró una suba de 0,8% en julio de 2026, una variación interanual de 31,1% y un aumento acumulado de 16,6% según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador experimentó un retroceso de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. Al mismo tiempo, volvió a quedar por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación minorista, que avanzó 2,1% en julio.

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El incremento mensual reflejó el comportamiento de los productos nacionales, que también avanzaron 0,8%, y de los productos importados, que registraron una variación de 0,5% respecto al mes anterior.

De acuerdo con el reporte difundido por el Indec, las divisiones de productos nacionales con mayor impacto positivo sobre el IPIM fueron “productos agropecuarios”, aportando 0,39 puntos porcentuales al índice general, seguidos por “sustancias y productos químicos”, con 0,19 puntos, “vehículos automotores, carrocerías y repuestos” con 0,17 puntos, y “alimentos y bebidas”, con0,16 puntos. El rubro “petróleo crudo y gas” restó 0,91 puntos porcentuales, lo que compensó en parte el aumento de otras categorías.

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A través de su cuenta oficial de X, el presidente Javier Milei celebró la estadística oficial. “Y al final julio empezó con cero... Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”, escribió el jefe de Estado en sus redes.

Cabe destacar que tras la victoria electoral de octubre de 2025, Milei había pronosticado que la inflación iba a comenzar con 0 en agosto de este año, aunque no aclaró si se refería al índice mayorista o al IPC.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el dato del séptimo mes del año evidenció “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″.

“La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados”, añadió en un posteo difundido en la misma red social.

La información elaborada por el organismo estadístico también precisó que el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, creció 0,8% en el mismo período. Este resultado se explicó por el incremento de 0,9% en productos nacionales y de 0,6% en importados.

En cuanto al índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, reportó un aumento de 0,9% intermensual. En este segmento, los productos primarios retrocedieron 1,0%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica subieron 1,7 por ciento.

Al analizar los distintos segmentos, se observa que los productos primarios registraron una caída de 2,2%, impulsada principalmente por la baja de -9,4% en petróleo crudo y gas y de -2,8% en productos pesqueros. En contraste, los productos agropecuarios presentaron una suba destacada de 3,6% dentro de este grupo.

En el segmento de manufacturados y energía eléctrica, el crecimiento alcanzó 1,7%, con incrementos en varias categorías. Las mayores subas se dieron en vehículos automotores, carrocerías y repuestos (2,1%), sustancias y productos químicos (1,8%), alimentos y bebidas (1,4%) y productos textiles (1,2%). Por otro lado, la energía eléctrica mostró un aumento de 0,5 por ciento.

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