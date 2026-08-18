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Honduras e Israel amplían cooperación en seguridad y defensa para fortalecer capacidades contra el crimen

El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales frente a la criminalidad y estrechar la relación bilateral

El memorando plantea una mayor coordinación para enfrentar la criminalidad y mejorar las herramientas de las instituciones hondureñas de seguridad.
El memorando plantea una mayor coordinación para enfrentar la criminalidad y mejorar las herramientas de las instituciones hondureñas de seguridad.
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Honduras e Israel dieron un nuevo paso en sus relaciones bilaterales con la firma de un Memorando de Entendimiento en defensa y seguridad, suscrito durante la visita oficial de autoridades hondureñas a Israel.

El acuerdo tiene entre sus ejes el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa de Honduras, mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias relacionadas con la seguridad nacional y regional.

La iniciativa también plantea una mayor coordinación para enfrentar la criminalidad y mejorar las herramientas con las que cuentan las instituciones hondureñas encargadas de la seguridad.

El documento fue firmado por el ministro de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

De acuerdo con la información oficial, la cooperación estará orientada al intercambio de conocimientos y experiencias, así como al desarrollo de estrategias en materia de seguridad.

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Uno de los puntos señalados durante la reunión fue la necesidad de fortalecer las capacidades hondureñas para hacer frente a la criminalidad.

El acuerdo constituye principalmente un marco de entendimiento y cooperación, por lo que cualquier programa específico, adquisición, capacitación o proyecto que surja después deberá definirse mediante los instrumentos correspondientes.

Delegación de alto nivel

La reunión contó también con la participación del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio Ardón. La presencia de autoridades de Defensa y de Seguridad refleja el interés del Gobierno hondureño en abordar la cooperación con Israel desde una perspectiva que involucre a las principales instituciones responsables de la seguridad nacional.

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El objetivo planteado es que el intercambio internacional contribuya a mejorar las capacidades institucionales y la respuesta frente a distintas expresiones de criminalidad. La participación del Estado Mayor Conjunto también incorpora la dimensión militar y de defensa dentro de la nueva etapa de cooperación.

El memorando entre Honduras e Israel no se limita al plano militar y también apunta al combate al crimen, el narcotráfico y otras formas de delincuencia.
El memorando entre Honduras e Israel no se limita al plano militar y también apunta al combate al crimen, el narcotráfico y otras formas de delincuencia.

Honduras y su capacidad institucional

La firma del memorando ocurre mientras el Gobierno de Nasry Asfura coloca entre sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa.

El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de estas instituciones no solo tiene implicaciones para la seguridad de la población, sino también para la generación de condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo económico.

La lógica planteada es que un entorno con mayores niveles de seguridad y mejores capacidades institucionales puede ofrecer mayor confianza para las actividades productivas y la inversión de largo plazo.

La cooperación internacional puede aportar conocimiento y experiencias desarrolladas en otros contextos, aunque la aplicación de esas herramientas dependerá de las necesidades y capacidades de las instituciones hondureñas. En ese sentido, el memorando no debe interpretarse únicamente como un acuerdo de carácter militar.

Israel socio de Honduras

La firma del Memorando de Entendimiento representa además un nuevo capítulo en la relación entre Honduras e Israel. La visita oficial incluye una agenda de reuniones de alto nivel que busca ampliar los vínculos entre ambos gobiernos y buscar nuevas áreas de cooperación.

Dentro de esa agenda está previsto un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. La reunión permitirá abordar otros aspectos de la relación bilateral y dar continuidad a los acercamientos impulsados por ambos países.

La cooperación en defensa se suma a una relación bilateral que también incluye asuntos políticos, económicos y de cooperación.

La cooperación entre Honduras e Israel busca reforzar la respuesta contra la criminalidad y el narcotráfico
La cooperación entre Honduras e Israel busca reforzar la respuesta contra la criminalidad y el narcotráfico

Para Honduras, esto resulta relevante ante el desafío que representan las organizaciones criminales, el narcotráfico y otras formas de delincuencia que requieren capacidades especializadas de investigación, prevención y respuesta.

La información oficial también destaca el fortalecimiento de las capacidades de seguridad, lo que amplía el alcance potencial de la cooperación hacia áreas vinculadas con la protección de la población y la seguridad nacional.

La firma del memorando representa el inicio de una etapa de cooperación, pero el resultado concreto dependerá de los programas que después desarrollen las instituciones de ambos países.

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