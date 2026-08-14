Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de agosto de 2026

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ARTE

Teatro San Martín

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti (FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín). La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana a través de las inmensidades de Asia, desde los enclaves de China hasta las ciudades de Bujará y Samarcanda. La obra del artista argentino Gabriel Giovanetti (Buenos Aires, 1955-2023) propone una mirada sudamericana que combina la sensibilidad artística con la observación antropológica, y retrata un mundo de polvo, soledad y marginación donde sus personajes conservan la dignidad de reyes en el exilio. Texto curatorial: Hilda Lizarazu. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Territorio efímero, de Carlos Furman. El Teatro San Martín presenta una selección de trabajos de la última década de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados de la Argentina, con retratos y escenas de grandes obras de teatro, danza y títeres, junto a imágenes diseñadas para la promoción de espectáculos. La muestra busca explorar el límite entre la fotografía como documento y como propuesta visual autónoma. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Ayón Belkis

Belkis Ayón: Mito y desobediencia . En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026 . Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras de la Colección Malba–Costantini, la exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía, centrada en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá. Visitas guiadas: lunes a las 17:00. Curaduría: María Amalia García , Alejandra Aguado y Nancy Rojas . Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

Dan Flavin: Luz, color y espacio . En el nivel 2. Del 12 de junio al 17 de agosto . Conocido por sus esculturas lumínicas con tubos fluorescentes industriales, Flavin fue una figura central del arte minimalista estadounidense. La muestra reúne obras producidas entre las décadas de 1960 y 1970, incluyendo trabajos en homenaje al constructivista Vladimir Tatlin y la gran instalación Untitled (To you, Heiner, with admiration and affection) (1973). Organizada por la Dia Art Foundation. Curaduría: Jessica Morgan y Min Sun Jeon . Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Abel Rodríguez / Mogaje Guihu: El árbol de la vida y la abundancia . En el nivel 1. Del 19 de junio al 23 de agosto . La exposición reúne una amplia selección de la producción de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu (Colombia, 1941–2025), una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte. Curaduría: Adriano Pedrosa , director artístico, MASP; y Leandro Muniz , curador asistente, MASP. Visitas guiadas: viernes a las 17:00, a partir del 22 de junio.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026. Primera exposición individual en Rosario del artista argentino nacido en Checoslovaquia en 1924, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología. La exhibición incluye obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos y una sala dedicada a sus relaciones con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana. Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados, a las 17. Turnos para instituciones escolares y grupos: https://castagninomacro.org/page/educacion/id/4/title/Turnos.

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* Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, provincia de Santa Fe.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Melodía encadenada, de Andrés Aizicovich, recupera la imagen de la inmersión para reflexionar sobre el acto creativo y los procesos de comunicación. La muestra presenta una serie de pinturas con cuerpos flotantes y contorsionados atravesados por una línea de agua que funciona como umbral entre la superficie y la profundidad, y se completa con cinco cabezas-vasijas que hacen circular agua en un circuito cerrado, volviendo visible y audible aquello que habitualmente permanece intangible: la memoria, los relatos y las formas mediante las cuales una comunidad comprende el mundo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 4. Inauguración: 20 de agosto a las 18:00.

Eslabón de leyes es la primera exposición individual de Manuel Sigüenza. La muestra surge de su fascinación por un conjunto de cerámicas halladas en la década de 1930 en el arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, y propone pensar la cerámica arqueológica y la contemporánea como una materialidad capaz de activar viajes en el tiempo y conservar algunos de los relatos más antiguos de la cultura argentina. A partir de esos restos, desplaza la pregunta sobre qué son estos objetos para indagar qué producen y cómo operan en la construcción de imaginarios, instituciones y relatos que se transforman a lo largo del tiempo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 10. Inauguración: 20 de agosto a las 18:00.

Fantasía de valor , de Flor Alvarado , con curaduría de Carla Barbero , desarrolla una práctica anclada en una perspectiva marrón-indígena atravesada por la historia migrante de su familia. A través del dibujo, la pintura, la escultura y la performance, la exposición reúne obras realizadas en carbonilla sobre madera, pastel tiza sobre papel misionero y una escultura construida con cajones provenientes del circuito frutihortícola. En la sala 11 . Inauguración: 20 de agosto a las 18:00 .

Isidoro Valcárcel Medina: El transcurrir . Curada por Ferran Barenblit , propone una reflexión sobre el tiempo como experiencia, estructura y medida, con una obra nueva que toma como punto de partida el medio siglo de distancia entre 1976 y 2026. En la sala 13 . Disponible hasta marzo de 2027 .

El juguete rabioso: 100 años . Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave , homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3 . Disponible hasta marzo de 2027 .

Plástica escatológica . A cargo del artista Martin Farnholc Halley , reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la música, los vínculos personales y materiales de la vida cotidiana, en diálogo con la tradición abstracta argentina. En la sala 5 . Disponible hasta el 25 de octubre .

Calabxzxs & Dragxnes . Curada por Andrés Gorzycki , presenta una partida de juego de rol donde castillos, elfas, monstruos y dragones ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. En la sala 6 . Disponible hasta el 11 de octubre de 2026 .

El camino de la espesura , de Patricia Fente . A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje con miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli . En la sala 14 . Disponible hasta el 30 de agosto de 2026 .

Borges: ecos de un nombre . Curada por Rodrigo Alonso , Daniel Fischer y Maximiliano Tomas , aborda la obra y la vida del autor de Ficciones en homenaje a los 40 años de su muerte. Reúne objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías y una recreación del cuarto de su departamento de Plaza San Martín. En la sala Cronopios . Disponible hasta el 30 de agosto .

Hijos de la Luna , del artista Eduardo Molinari , con curaduría de Javier Villa . A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta y revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria. En la sala J. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026. En la sala J . Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026 .

Entusiasmo público , de la artista Liv Schulman , con curaduría de Carla Barbero . Primera exposición individual institucional de la artista en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política. En la sala C . Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026 .

Federico Klemm. Iluminador de mitos . Coproducida junto a la Fundación KLEMM y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos organizados en tres núcleos de obras producidas entre 1990 y 2000. En las salas 7, 8 y 9 . Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026 .

Anahí en el jardín de humo negro . Artista: Hernán César . Mural textil que nace de una experiencia sensorial del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández. Curadora: Silvia Amighini . En la Pared Villa Villa .

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

DESVÍO POR OBRAS . La exposición vuelve la mirada hacia la ciudad y sus calles como escenario de la creación artística. Los artistas reunidos — Pola Cadenas , Juan Desteract , Maximiliano Firpo , Gon Freiganes , Celina Lobato , Clara Manetti — establecen una relación recíproca con la calle que oscila entre lo místico y lo concreto. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera . Equipo curatorial ASAMBLEA: Olivia Azpiazu , Lucía Ramundo , Manuel Maquirriain , Helena Spinnato . En el Piso Tres .

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones) , de Julián Galay . Investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, construye una zona donde conviven una plaga de estorninos, polillas con camuflaje acústico y arañas que sueñan. Texto, imágenes y sonido: Julián Galay ; montaje: Sebastián Zanzottera ; luthería Resonador Helmholtz: Javier Bustos ; filmaciones Escáner: Ronald Cerdas . Curaduría: Sebastián Verea . En el Espacio Beta .

Conurbano Style . Muestra fotográfica con imágenes seleccionadas por Marcos López de miles de fotógrafas y fotógrafos que compartieron su mirada sobre el conurbano con The Walking Conurban . Curaduría: Marcos López . En el Espacio de fotografía .

Razones poéticas . Obras de Irene Banchero , Hernán Camoletto , Aili Chen , Patrick Glascher , Julieta Hanono , Alejandra Montiel , Hugo Padeletti , Veronica Romano que proponen una pausa y un leve desvío en la experiencia cotidiana. Curaduría: Eva Ruderman . En el Espacio Bon Marché .

Wunderkammer: Cámara de maravillas . Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni .

El tiempo de las cosas , de Leo Damonte . Piezas donde la acumulación y la repetición producen un ritmo cercano al de una escritura material, con una idea de falso lujo y un clima de fiesta a punto de iniciarse o extinguirse. Curador: Fernando Farina . En el Espacio circular .

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos! , de Leila Tschopp . Intervención arquitectónica con pintura mural y 5 pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. En el Espacio Borges .

Mil pedazos , de Eugenia Calvo . Arquitectura en transición donde cuerpos que antes fueron sillas acompañan una caída, sosteniéndose entre sí en un estado ambiguo entre el colapso y la reorganización. En el Octógono .

Luz constructiva, de Gonzalo Maciel. Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. En el Acceso.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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¿Qué tiene un oso en la cabeza?, de Silvi Hei

Primera exposición individual de Silvi Hei en Galería Mar Dulce. Presenta una serie de pequeñas obras en acuarela y en esgrafiado, más una serie de objetos en arcilla de papel. Se podrá visitar hasta el 22 de agosto de 2026. Silvi Hei nació en Buenos Aires. Estudió Fotografía en la Escuela de Andy Goldstein, Cine de animación en el IDAC y se formó en diferentes talleres de ilustración y escritura. Expone en Mar Dulce desde el 2017. Junto con la exposición principal presentan +COLECTIVA96, una curaduría de obras de otros artistas de la galería e invitados.

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Entrada libre y gratuita, y se puede visitar de martes a sábados, de 16 a 19.

* Galería Mar dulce, en Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta esta exposición curada por Mariana Marchesi, con el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes, obra especialmente comisionada a la artista para celebrar los 130 años de la institución. Bustos traza allí un zodíaco personal con reinterpretaciones de obras de la colección. Presenta además el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista para la colección del Bellas Artes. Puede visitarse hasta el 7 de noviembre, en el primer piso, de martes a viernes, de 11 a 19:30, y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Nocturno, de Pajita García Bes

La muestra, que cuenta con la curaduría de Solana Franzini, se podrá visitar hasta el 14 de agosto de 2026. Reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977, piezas que dan cuenta de su rol en la revalorización del tapiz dentro del campo del arte. A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina —específicamente desde la cultura de Paracas— para representar relatos y leyendas de las civilizaciones que habitaron la América antigua. Días y horarios de visita: de martes a viernes de 14:00 a 19:00; con entrada libre y gratuita.

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* Galería Julia Baitalá, en Antezana 150, C. A. B. A.

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Alteraciones, de Mauricio Molina

Con la curaduría de Hernán Ulm, el artista salteño presenta en el Paco Urondo un trabajo que, a través del muralismo y la experimentación material, invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad. Con raíces profundas en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta por un sentido de pertenencia y fusiona diversas técnicas, colores y texturas. La exhibición permanecerá abierta desde el 12 de junio hasta el viernes 25 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

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* Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

Bajo la curaduría de Florencia Qualina, Mirta Kupferminc propone un recorrido en el que instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva: ¿qué sucede con las fotografías cuando desaparecen quienes podían reconocerlas?

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La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva. Puede visitarse hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

* ZonderFlag, en Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

Paula Rivero presenta una exposición individual que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción visual, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo. A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones conviven como parte de una investigación sobre la metamorfosis y la impermanencia. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta fines de agosto de 2026.

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* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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En MALBA Puertos, Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

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* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Océano interior , hasta abril de 2027 . Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil , en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana . Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta , hasta abril de 2027 . Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana , en diálogo con Victoria Noorthoorn . Asistencia curatorial: Florencia Morel . Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli . Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen , de Ariel Cusnir , hasta abril de 2027 . La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores . (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario , hasta abril de 2027 . Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Curaduría: Victoria Noorthoorn , Patricio Orellana , Pino Monkes , Franco Chimento , Nicolás Cuello , Raúl Flores , Jorge Ponzone y Valeria Semilla . (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Casa Nacional del Bicentenario

Red (Unión), de Paula Toto Blake. Inauguración: miércoles 12 de agosto a las 18:00. La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta exhibición de fotografías y videoinstalaciones curada por Florencia Battiti. El proyecto surge de un acercamiento a mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares en Argentina, México y Francia, y se despliega en tres videoinstalaciones proyectadas sobre un palimpsesto con testimonios, voces y memorias de las relaciones que se tejen entre mujeres en el ámbito doméstico. De miércoles a domingos de 15 a 20 horas, hasta el 12 de octubre. Entrada libre y gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Instantáneas en el Subte

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8.

* Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

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Metamorfosis del jardín en el Centro Cultural MATTA

El Centro Cultural de la Embajada de Chile en Argentina presenta esta exposición que reúne obras de Guillermina Lynch, Irina Khatsernova y Rita Soto Ventura en un recorrido inmersivo que transforma las salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas. El proyecto parte de la pregunta sobre qué nuevas formas de relación con la naturaleza puede imaginar el arte hoy. Como actividad de cierre, el jueves 27 de agosto a las 18, la filósofa y escritora Sofía Di Scala ofrecerá una conferencia en el auditorio del Centro Cultural MATTA. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de agosto, de martes a sábados de 12 a 19, con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina, C. A. B. A.

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Para algunas caídas no existe la gravedad

Los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane —cuyas obras integran las colecciones del MoMA, el Tate Modern, el Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía y el Guggenheim— exhiben por primera vez en Chile. Curada por Paula Solimano, la exposición reúne cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar cómo los medios construyen y legitiman figuras de poder: a través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan dictadores caídos, presentadoras de noticias y estrellas del espectáculo que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce a las figuras públicas. Con motivo de la muestra, la dupla visitará Chile y participará en un conversatorio. La exposición puede visitarse hasta el 27 de septiembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00, con entrada libre.

* Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, salón del tercer piso, Matucana 501, Santiago de Chile, Chile.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA):

En la pampa: Enrique Larreta y el campo argentino. Inauguración: viernes 14 de agosto a las 17. Hasta el 12 de octubre. Con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del escritor argentino, la exposición propone un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra, entre ellas, los manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944. Curaduría: Patricia Nobilia y Ricardo Valerga. Intervenciones Mínimas VI. Inauguración: viernes 14 de agosto a las 17. En esta ocasión se presentará una obra de Mariano Ferrante, en acrílico sobre tela, perteneciente a la colección del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires). En la sala Escritorio del Museo Larreta. Curaduría: Delfina Helguera.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA):

FUEGUINOS: Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX. Hasta el 16 de noviembre. Esta exposición fotográfica explora los imaginarios visuales construidos en torno a los pueblos originarios australes a través de imágenes de los siglos XIX y XX, reuniendo un valioso corpus fotográfico registrado por expedicionarios, científicos y misioneros en el extremo sur de América. Curadora invitada: doctora Margarita Alvarado Pérez.

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Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propone una actualización de esa pieza clásica de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, desde una perspectiva feminista y contemporánea. Para eso, Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa. Rituales cotidianos, de Laura Pini. Inaugurado el sábado 4 de julio. Hasta el 28 de septiembre. Instalación en el jardín del museo. La propuesta consta de una serie de platos, de diferentes tamaños y formas, pintados con azul cobalto, cuya base se encuentra intervenida con pequeños y sutiles gestos en lápiz. A partir de la escala exagerada y la repetición, la artista propone reflexionar sobre la tensión entre lo sencillo y cotidiano que deviene en sagrado.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. Hasta el mes de agosto. La muestra propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, y busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social. Curaduría: Sandra Szir y Andrea Gergich.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo. Umbrales y constelaciones. Brihuega – Bloise, de Mariana Brihuega y Andrea Bloise. Hasta el 15 de noviembre. Reúne trabajos realizados entre 2017 y 2026 por dos artistas con formación escultórica compartida y lenguajes divergentes: Brihuega trabaja con metal y objetos recuperados; Bloise desarrolla una pintura de paisaje onírico y dimensión metafísica. Curaduría: María José Pérez.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como El fileteador del tango, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

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Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. Inauguración: sábado 18 de julio. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio. Buena Madera. Hasta el mes de noviembre. Los jardines del museo serán un espacio donde la escultura no solo se exhibirá sino que también se creará frente al público. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra presenta obras de destacados escultores: Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Además, los artistas Darío Klehr y Jorge Gionco realizarán varias jornadas de talla en vivo..

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

* Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

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Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

* Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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TEATRO

Margarita Xirgu: Una actriz entre dos continentes

Blanca Oteyza regresa a la Argentina para protagonizar Margarita Xirgu: Una actriz entre dos continentes, con dirección de Javier Demaría y música en vivo del bandoneonista Julio Coviello. La obra recorre la vida de Margarita Xirgu, gran figura del teatro español y musa de Federico García Lorca, y los lazos culturales que unieron a España y la Argentina a través del teatro. Las funciones son el viernes 14 y sábado 15 de agosto a las 20:00, y el domingo 16 y lunes 17 de agosto a las 19:00. Entradas e información en palaciolibertad.gob.ar.

* Palacio Libertad – Sala Argentina, Sarmiento 151, C. A. B. A.

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La Companyia Hongaresa en Buenos Aires

Llega al país para presentar dos de sus últimas producciones y un estreno mundial, Coro, cuya dirección estará a cargo de Paco Zarzoso y el argentino Germán Rodríguez.

David, tragicomedia de Paco Zarzoso con actuación de Ángel Fígols y Enric Juezas, presenta a un padre y un hijo cuya vida cotidiana se ve alterada por la aparición de un personaje misterioso. Las funciones se realizan del 12 al 16 y del 19 al 23 de agosto a las 19:30 en la Sala Cunill Cabanellas del CTBA; el jueves 27 de agosto a las 20:00 en TODA Teatro; y el sábado 29 de agosto a las 21:00 en el Teatro de las Nobles Bestias. Las entradas cuestan $30.000 en TODA Teatro (con descuento para jubilados y estudiantes), reservas al 11 2786-1118; y $18.000 en el Teatro de las Nobles Bestias, reservas al 11 3850-7885.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

* Teatro de las Nobles Bestias, 14 de julio 142, Temperley, provincia de Buenos Aires.

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Tejedoras de abismos, del autor argentino Arnoldo Liberman, es una pieza en la que Lola López encarna los universos de Alejandra Pizarnik y Alma Mahler. La obra forma parte de la celebración de los 30 años de la Companyia Hongaresa de Teatre. Las funciones son el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, y el viernes 28 de agosto, todas a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para estudiantes y jubilados. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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Coro, de Paco Zarzoso, con dirección de Germán Rodríguez y Paco Zarzoso, e interpretación de Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton, propone una escena doméstica —una madre, una hija, una abuela en una tarde de calor— que deriva hacia un territorio poético y ritual donde lo cotidiano revela lo oculto. Estreno: viernes 4 de septiembre a las 20:00. Funciones los viernes y domingos a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para jubilados y estudiantes. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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Campera

Esta obra ganadora del Premio Estímulo a la Escritura de la Fundación Proa 2023, con texto y dirección de Rocío Muñoz y Natali Aboud, e interpretación de Julián Larquier, Alejandro Russek, Juan Risso y Rocío Muñoz, propone un viaje íntimo y lúdico sobre la muerte y la experiencia de estar vivos. Con humor y absurdo, la historia sigue a Sofía, quien está a punto de saltar del balcón cuando aparece Campera, su hermano muerto, y la realidad se convierte en un bucle de recuerdos y silencios. Funciones los jueves a las 21:00. Hasta el 27 de agosto.

* Planta Inclán, Inclán 2661, C. A. B. A.

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Sarmiento, la clase

'Sarmiento, la clase', protagonizada por Juan Leyrado como el prócer argentino de la educación

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Persona, héroe latino

Escrita por Federico Pezet y Eliane Rymberg, con dirección de Pablo Cusenza, la obra sigue a un joven que decide convertirse en escritor sin obra, experiencia ni certezas, y emprende un viaje en busca de un prestigioso profesor de Letras que abandonó el país tras una polémica clase. Protagonizada por Toto Kirzner junto a un elenco de diez actores. Funciones: martes de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades $30.000 (jubilados $14.000. Promoción 2 x $40.000) en https://www.passline.com/eventos-plano/persona.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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Migue y Lucy, una historia de rock

Musical sobre la identidad y el desafío de animarse a ser uno mismo. Migue es un chico sensible que quiere ser una estrella de rock; Lucy, su mejor amiga, cree que los deseos se escuchan y se defienden. Actúan: Faustina Pasarotti, Pedro Stamati, Sebastián Fernández, Sol Tobias, Victoria Arrabaça. Libro, música, letras y dirección general: Francisco Ruiz Barlett. Funciones: domingos a las 17:30. Duración: 85′. Entradas en www.alternativateatral.com.

* El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530, C. A. B. A.

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Par ‘Elisa (Tiempo de despedida)

La dupla creativa conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal sube a escena este clásico del teatro argentino. Una pareja de hombres ve alterado su ecosistema por el regreso inesperado de una mujer con historia común con ambos. Estreno para público y prensa: domingo 2 de agosto a las 20. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Lenguajes del adiós

La pieza despliega la última etapa de vida de la madre del artista en una puesta que pone en diálogo momentos de ficción con un dispositivo audiovisual performático. El material audiovisual recuperado durante la pandemia llega al Teatro Cervantes para reconstruir el vínculo madre/hijo a partir de relatos, música, imágenes y monólogos. Escrita y dirigida por Patricio Abadi. De jueves a domingo, a las 18, hasta el 9 de agosto inclusive.

Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, C. A. B. A.

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Todo lo que nombro desaparece

Luego de sus presentaciones en Argentina, España y Chile, regresa a escena este unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz. Con mínimos elementos escénicos y una fuerte impronta poética, construye un universo donde la memoria, la identidad y el deseo se entrelazan hasta volver difusos los límites entre realidad y ficción. Funciones: sábados a las 20, hasta el 29 de agosto. Entradas por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

NüN Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419, C. A. B. A.

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El retrato Punzó

Buenos Aires, 1851. El pintor Prilidiano Pueyrredón es convocado para retratar a Manuelita Rosas con el colorado punzó dominando la tela, pero busca imponer su visión estética por encima de la propaganda. La obra explora los hilos invisibles que conectan el arte con el poder. Escrita y dirigida por Damian Dreizik; actúan: Fernando Gonet, Agustin Rittano y Micaela Rey. Duración: 60′. Funciones: jueves 13, 20 y 27 de agosto a las 20, y domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

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Centro Cultural Borges

Gregorio - sobre la metamorfosis de Kafka. Una lectura de La metamorfosis de Kafka como uno de los primeros textos trans del siglo XX. Con Manuel Hermelo y Maria Ucedo; dirección: Vivi Tellas. Funciones: jueves 13, 20 y 27 de agosto a las 19; domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19, y miércoles 26 de agosto a las 19. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

Lorena. Unipersonal de ficción que narra en primera persona, con crudeza poética y humor, el paso por El Hotel Gondolín, lugar de refugio para personas travestis/trans. Actúa: Payuca. Dirección: Felicitas Kamien. Duración: 50′. Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 agosto a las 20, y sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

Museo Beresford. Comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. Peteco, Titina y Neneco son convocados al antiguo departamento de su tía Justina para la lectura de un testamento con sorpresas. Dramaturgia y dirección: Martin Ortiz. Duración: 70′. Funciones: sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20 y domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 17. En la Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

*Entrada gratuita para las cuatro obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Un punto oscuro

Escrita y dirigida por Agostina Luz López. En una reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre y le leen relatos que funcionan como espejos. Con Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. Función: domingo 9 de agosto a las 20. Duración: 60 minutos.

Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

El trabajo

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección: Adrián Murga. Loa casi fantástica y grotesca sobre el origen de un mito rural en la pampa húmeda argentina, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. Todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil. Hasta el 28 de agosto.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La suerte de la fea

De Mauricio Kartun. La obra cumple diez años y celebra con un ciclo de 7 únicas funciones en Timbre 4, con la actuación de Luciana Dulitzky y la dirección de Paula Ransenberg. Funciones: jueves de agosto a las 20:30.

Timbre 4, México 3554, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

La obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX, con una mirada contemporánea que trasciende su romance con Sarmiento. Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. Hasta el 29 de agosto.

Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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@Los_engranajes

De Nathán Cusnir. En el marco de una corporación empresaria, cuatro personajes juegan su destino guiados por la ambición. Con humor e ironía, la obra visibiliza la parte oscura y absurda de la condición humana, con una invitación a pensar junto a Bertolt Brecht. Actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar. Funciones: domingos a las 18.

Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos

Texto de Julio Cortázar llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro, que celebra los 60 años de la primera edición de Todos los fuegos el fuego. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso, y Cortázar juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción. Funciones: domingos a las 18. Función especial: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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CINE

Los hermanos Marx en el San Martín

La Fundación Cinemateca Argentina presenta Tardes con los hermanos Marx, un ciclo con los largometrajes más famosos de Groucho, Harpo, Chico y Zeppo Marx. El viernes 14 de agosto a las 14:30 se proyecta Sopa de ganso (Duck Soup, 1933), dirigida por Leo McCarey, con Margaret Dumont; y el domingo 16 de agosto a las 15:00, Una noche en la ópera (A Night at the Opera, 1935), dirigida por Sam Wood, con Kitty Carlisle. Las entradas cuestan $9.000 (general) y $5.000 (estudiantes y jubilados).

* Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) llega a su 8ª edición con el lema Sembremos Futuro, del 12 al 19 de agosto de 2026 en Buenos Aires. Organizado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD), el festival propone pensar la tierra como territorio común a través de competencias oficiales de largometrajes, cortometrajes y documentales latinoamericanos, además de un ciclo para infancias (Finquita), un pitch público de proyectos con impacto social (Semillas Lab) y una ceremonia de premiación el martes 19 de agosto. Las entradas son gratuitas en varias sedes; en otras, la reserva se realiza a través de la boletería online o de forma presencial en la sala antes de cada función.

Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946, CABA

CCEBA — Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, CABA

Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Vicente López

Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza, CABA

Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934, Balvanera, CABA

Viernes 14 de agosto

Cine York — Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Vicente López

18:00 — Tigre es yaguareté (Argentina/España, 2025, 27′). Dir: Colectivo Left Hand Rotation

18:00 — Pau d’Arco (Brasil, 2025, 89′). Dir: Ana Aranha

20:30 — L’Arbre de l’Authenticité / El árbol de la autenticidad (RD Congo/Bélgica/Francia, 2025, 89′). Dir: Sammy Baloji

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

19:00 — La granja de la libertad (Argentina/Palestina, 2025, 35′). Dir: Luciano Militello

19:00 — Pailako. Cosmovisión en resistencia (Argentina, 2025, 37′). Dir: Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian

Alianza Francesa de Buenos Aires — Av. Córdoba 946, CABA

19:30 — Above All / Sobre todo (España/Austria, 2025, 25′). Dir: Enar de Dios Rodríguez

19:30 — Sobre Ruinas (Brasil, 2025, 19′). Dir: Carol Benjamin

19:30 — No als poalets / Dígale no a los poalets (España, 2026, 20′). Dir: Laura García Andreu

19:30 — La nostra isola / Nuestra isla (Francia, 2024, 45′). Dir: Julien Sallé

Sábado 15 de agosto

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

17:00 — De la guerra fría a la guerra verde (Paraguay, 2024, 105′). Dir: Anna Recalde Miranda

Cine York — Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Vicente López

18:00 — Cuidemos el planeta (Argentina, 2025, 6′). Dir: Carolina Feity

18:00 — Ecocidio (Argentina, 2025, 8′). Dir: Aldana Loiseau

18:00 — El viaje de Luz (Argentina, 2026, 11′). Dir: Jorge Ortino

18:00 — El día que aprendí a volar (Venezuela, 2026, 7′). Dir: Orlymar Paredes Morales

18:00 — Soc Aigua / Soy agua (España, 2025, 6′). Dir: Roser Cussó

20:30 — Karuara, la gente del río (Perú/Canadá, 2024, 77′). Dir: Miguel Araoz Cartagena y Stephanie Boyd

20:30 — Colorado (Argentina/Alemania/Suiza, 2025, 9′). Dir: Julia Mensch

Domingo 16 de agosto

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

17:00 y 21:00 — La vida fracturada (Argentina, 2026, 71′). Dir: Cristian Cartier, Martin Longo, Pablo Piovano y Maximiliano Goldschmidt

Lunes 17 de agosto

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

17:00 — Amora / Mora (Brasil, 2025, 76′). Dir: Ana Petta

Centro Cultural 25 de Mayo — Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza, CABA

19:00 — How Deep Is Your Love / ¿Cuán profundo es tu amor? (Reino Unido, 2025, 101′). Dir: Eleanor Mortimer

Martes 18 de agosto

Alianza Francesa de Buenos Aires — Av. Córdoba 946, CABA

14:30 — Pitch público — Semillas Lab

18:00 — Ceremonia de premiación

18:30 — Yintah (Canadá, 2024, 110′). Dir: Jennifer Wickham, Brenda Michell y Michael Toledano

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

19:00 — Tierra que habla (Argentina, 2025, 82′). Dir: Ana Fraile y Lucas Scavino

21:30 — The Cost of Growth / El costo del crecimiento (Bélgica, 2026, 93′). Dir: Thomas Maddens

Teatro Empire — Hipólito Yrigoyen 1934, Balvanera, CABA

19:00 — Sangre de plomo (Perú, 2025, 26′). Dir: Totino Ríos

19:00 — Qué perforado está mi valle (Argentina, 2026, 61′). Dir: Gastón Bejas , Natalia Gelós , Martín Alvarez Mullally y Nico Perrupato

21:00 — El amor duerme en la calle (Uruguay, 2025, 75′). Dir: Guzmán García

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DocBuenosAires llega a su 26ª edición con funciones del martes 18 al domingo 23 de agosto en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. La muestra de cine documental de creación, organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires y DocBuenosAires junto con la Fundación Cinemateca Argentina, presenta una programación nacional e internacional con funciones entre las 14:00 y las 21:00. Una de las líneas curatoriales centrales es el foco dedicado al realizador taiwanés Tsai Ming-liang, con varias obras de su serie The Walker programadas entre el martes y el jueves.

La programación completa es la siguiente:

Martes 18

15:00 — La noche + Vivienda pública de Xining (Taiwán, 2021/2024, 81′). Dir: Tsai Ming-liang

20:30 — La revolución contra la muerte + Un calendario incompleto (Dinamarca/EE.UU./Suecia + Canadá/Irán/Turquía/Venezuela, 2026, 100′). Dir: Joshua Oppenheimer y Sanaz Sohrabi

Miércoles 19

15:00 — El caminante + Regreso a casa (Taiwán, 2012/2025, 92′). Dir: Tsai Ming-liang

20:30 — Darkroom + El canto de los pájaros + Introducción a la catástrofe (Argentina, 2026, 88′). Dir: Marcelo Cugliari, Sebastián Zanzottera y Priya Govinda

Jueves 20

14:30 — Luz + Habitando ningún lugar (Taiwán/EE.UU., 2019/2024, 97′). Dir: Tsai Ming-liang

20:30 — En otra Palestina + Vado in America (Perú + Argentina/Suiza, 2026, 100′). Dir: Yaela Gottlieb y Lucy Riera

Viernes 21

17:00 — El lado B del paisaje + Vocabulario activo (Alemania, 2026/2025, 112′). Dir: Philipp Hartmann y Yulia Lokshina

20:00 — Hablan las aves + Bosque arriba en la montaña (Argentina, 2026, 102′). Dir: Rodrigo Montani y Sofía Bordenave

Sábado 22

17:30 — En las cercanías del paraíso (Alemania, 2026, 121′). Dir: Yulia Lokshina

21:00 — Dice que… (Argentina, 2025, 67′). Dir: Alejandro Fernández Mouján

Domingo 23

15:00 — Pequeños poemas en prosa + Los rusos (Rumania + Noruega, 2025/2026, 92′). Dir: Radu Jude , Andrei Rus y Mirko Stopar

17:30 — No arreglen ni limpien mi habitación, a mí me gusta como está (Argentina, 2026, 83′). Dir: Ignacio Ceroi

20:30 — La felicidad + El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar (Paraguay + Colombia, 2025/2026, 109′). Dir: Paz Encina y Deimer Quintero Vertel

* Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, CABA

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El mundo al revés, de Agostina Di Luciano y Leon Schwitter

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta siete únicas funciones de este largometraje argentino-suizo, estrenado en el festival Visions du Réel de Suiza. En un pequeño pueblo del campo argentino, el anciano granjero Omar emprende con su nieto Noah un viaje en busca de sentido tras la aparición de una luz misteriosa; en paralelo, dos amas de llaves hacen un descubrimiento que les abre nuevos horizontes. Dirigida, guionada y montada por Di Luciano y Schwitter sin guion fijo, la película captura la belleza de lo cotidiano y las leyendas que habitan la vida rural. Duración: 77′. Entrada general $9.000; estudiantes y jubilados $5.000. Funciones: jueves 6, viernes 7 y sábado 8 a las 21; domingo 9 a las 18; martes 11 a las 21; miércoles 12 a las 18; jueves 13 a las 17:30.

* Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Xul, de Cristián Costantini

Sábados a las 18 h, a partir del 8 de agosto. Documental que explora la figura de Xul Solar —pintor, astrólogo, músico, inventor de lenguas— a través de entrevistas y un archivo de cuadernos, bocetos, cartas, fotografías y manuscritos. Con fotografía y montaje de Miguel de Zuviría, música de Leo Genovese y producción de Candelaria Artundo.

* Malba Cine - Museo Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C.A.B.A.

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Fotograma da 'Grupo de familia', una de las películas de Luchino Visconti que integra la retrospectiva que presenta la Sala Leopoldo Lugones

Luchino Visconti: viajes en Italia

En el 50° aniversario de la muerte del realizador italiano, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta siete largometrajes en copias enviadas especialmente desde Roma: Bellissima (1951), Rocco y sus hermanos (1960), Muerte en Venecia (1971), El gatopardo (1963), La tierra tiembla (1948), Obsesión (1943) y Grupo de familia (1974). El ciclo recorre desde la ópera prima del director hasta sus últimas obras, con grandes clásicos del neorrealismo italiano y del melodrama de época. Entrada general $9.000; estudiantes y jubilados $5.000. Funciones: jueves 6 a las 18; viernes 7 a las 17; sábado 8 a las 14 y a las 17; domingo 9 a las 14:30 y a las 20:30; martes 11 a las 18; miércoles 12 a las 21; jueves 13 a las 20.

* Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Miradas Argentinas

El ciclo mensual de Cine York dedicado al cine nacional contemporáneo presenta ocho películas entre el 6 y el 23 de agosto: Cuento de verano, de Matías Szulanski; The Bewilderment of Chile, de Lucía Seles; Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli; Demanda contra el Olvido. Poesía y aventura en Raúl González Tuñón, de Horacio López; El método Tangalanga, de Mateo Bendesky; El Santo, de Agustín Carbonere; Esto no es un golpe, de Sergio Wolf; y Luca, de Rodrigo Espina. Entrada no arancelada, acceso por orden de llegada, capacidad limitada.

* Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos.

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DANZA

Centro Cultural Borges

Segunda palabra. Los BESA continúan su investigación sobre la pregunta ¿Cómo vamos a envejecer?, ahora mirando hacia sus padres. Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto a las 20 y sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 20. Dirección: Tomás Masariche. Duración: 45′. En el Espacio Infinito.

*Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en la mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Dreams On Stage

Espectáculo que combina canto en vivo, danza y acrobacia en una propuesta contemporánea sobre historias de transformación, deseo y encuentro. Dirigido y creado por Erik Ferreyra y Fernando Haidar. Estreno: domingo 9 de agosto a las 21:15. Funciones: domingos de agosto y septiembre a las 21:15. ATP. Entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro.

Paseo la Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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MÚSICA

Cerati X Adicta

Este sábado 15 de agosto, a las 20:00, el teatro Vorterix realiza un show en homenaje a Gustavo Cerati por el aniversario de su nacimiento. La banda Adicta siempre tuvo una relación cercana con Cerati —que incluyó la participación de Rudie en Bocanada y la preproducción de Siempre Es Hoy— y 25 años después decidió reinterpretar su obra con un espectáculo que combina la identidad oscura y bailable de Adicta con el repertorio más cercano al electropop de Cerati. Las entradas están disponibles a través de All Access.

* Teatro Vorterix, en Av. Federico Lacroze 3455, C. A. B. A.

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INFANTILES

Taller Soy el viento

Actividad especial por el Día de las Infancias inspirada en la frase del artista Feliciano Centurión “soy el viento que nunca muere”. El domingo 16 de agosto de 12:00 a 16:30 los participantes arman barriletes, y a las 16:30 los remontan y se los llevan como regalo. Actividad gratuita, sin inscripción previa.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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ACTIVIDADES CULTURALES

En Malba Puertos

Claves para entender el arte latinoamericano, curso dictado por Luciana García Belbey, propone ampliar las preguntas que atraviesan la muestra Metamorfo. Continuidad y transformación en la Colección Malba–Costantini, con foco en los modos en que el arte latinoamericano ha pensado los procesos de cambio: la transformación material y formal, la conceptual de los lenguajes artísticos, y las transformaciones psíquicas, emocionales y políticas. El sábado 15 de agosto de 11:00 a 13:00 se realiza la Clase VI: Después de la forma: contemporaneidad y expansión. Ciclo arancelado, capacidad limitada. Valor por clase: $20.000.

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Las dos Alicias, curso dictado por Silvia Hopenhayn, propone una lectura comentada de Alicia en el país de las maravillas y Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, en el contexto de la muestra Metamorfo. Continuidad y transformación en la Colección Malba–Costantini. El Módulo II se desarrolla los sábados 22 y 29 de agosto de 11:00 a 13:00, con un costo de $35.000 por módulo y $20.000 por clase. Más información en educacion@malbapuertos.org.ar.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Feria del Libro Raro & Curioso en el Recoleta

El sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 11:00 a 20:00, el Centro Cultural Recoleta recibe la Feria del Libro Raro & Curioso, impulsada por el librero Agustín D’Ambrosio. Nueve librerías y quince editoriales —entre ellas Rare Book Room, La Teatral, Nautilus, Mandrágora, Industria Mínima y Flecha Books, entre otras— reúnen libros excepcionales del pasado, preservados por libreros anticuarios, junto a publicaciones contemporáneas de editoriales experimentales y artesanales.

El programa incluye una charla sobre libros de artista, un encuentro dedicado a calambures y experimentos literarios, una lectura performática de poesía visual y sonora a cargo de Ro Barragán, y la proyección del mediometraje Orar Orbil y viceversa, de Diego Trerotola. También podrá verse en vivo el proceso completo de producción de un impreso artesanal. La entrada es libre y gratuita para argentinos y residentes, por orden de llegada.

* Centro Cultural Recoleta, Sala 14, Junín 1930, C. A. B. A.

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Feria MIGRA vuelve al Parque de la Estación

La cita es el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 14:00 a 21:00, con más de 100 proyectos editoriales nacionales e internacionales. El evento reúne revistas, fanzines, fotografía, grabado, serigrafía, ilustración, libros de artista y objetos gráficos producidos por fuera de los circuitos editoriales tradicionales. La programación incluye talleres, charlas, presentaciones de libros y propuestas performáticas. La entrada consiste en la donación de un alimento no perecedero, destinado a iniciativas comunitarias del barrio.

La programación de actividades es la siguiente:

Sábado 15

15:00 — Taller Como te ven, te tratan. Archivos y memorias sexodisidentes — Lucía Álvarez y Victoria Macioci

15:00 — Charla: Presentación de Editorial Resto — Federico Pérez Losada y Lola Etala

16:00 — Charla: Eloísa Cartonera — Alejandro Miranda Araya

17:00 — Charla: Presentación de Cancheras — Punta Lara Ediciones

18:00 — Charla: Justicias Alternativas: ¿Podemos imaginar un mundo sin cárceles? — Cooperativa YoNoFui

19:00 — Charla: Presentación de Popper, diario de Nueva York — Martín Villagarcía con la participación de Ilsa Wolf (Editorial Homo Faber)

Domingo 16

15:00 — Taller Imprimir el Desorden — Alfredo Antonio Díaz

16:00 — Charla: Presentación de Editorial Bibí Zogbé — Bibí Zogbé

17:00 — Taller Un Silencio Celeste — Sol Pierobón

17:00 — Charla: ZINES URBANAS: Estudiar y publicar la ciudad — Analog Typologies

18:00 — Charla y proyección: Nada menos que la igualdad — Fundación Huésped

19:30 — Charla: Presentación de Burial. Entrevistas Reunidas (2005–2007) — Bruno Garay, Pindongui, Enzo Amarillo y Plantasia

* Parque de la Estación, Perón 3326, CABA