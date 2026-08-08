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Ludovico Einaudi llega por primera vez al Teatro Colón con su versión más íntima, solo frente al piano

El músico y compositor italiano, ineludible referencia del minimalismo y la música de cámara europea, se presentará el 1 de marzo de 2027 en el coliseo lírico porteño

Ludovico Einaudi - Memory One
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El compositor italiano Ludovico Einaudise se presentará por primera vez en el Teatro Colón de Buenos Aires el 1 de marzo de 2027, con su formato “Solo Piano”, el más despojado de su carrera: sin orquesta, sin banda, solo él frente a su instrumento en la sala principal del teatro más emblemático de Sudamérica.

La gira llega a Buenos Aires después de recorrer algunos de los escenarios más exigentes del mundo. Einaudi agotó localidades en el Teatro Real de Madrid, el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París y el Carnegie Hall de Nueva York, en una serie de conciertos que recorrió Europa, Norteamérica y Asia con el mismo formato de absoluta austeridad escénica.

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El repertorio abarca tres décadas de obra. El programa incluye piezas como “Nuvole Bianche”, “Una Mattina”, “Experience”, “I Giorni” y “Divenire”, junto con composiciones de The Summer Portraits, su disco de 2025. La iluminación acompaña el carácter de las composiciones, pero el centro de la propuesta es la música en su forma más directa. “Son conciertos donde el silencio también suena”, definió el propio Einaudi.

Quién es Ludovico Einaudi

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi se formó en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, donde obtuvo su diploma en composición en 1982. Luego realizó estudios de posgrado con Luciano Berio, uno de los compositores de vanguardia más influyentes del siglo XX, y entró en contacto con el minimalismo americano a través de una beca en el Festival de Tanglewood, en Estados Unidos. Esa combinación —la tradición europea de la música de cámara, la vanguardia de Berio y Karlheinz Stockhausen, y el minimalismo de Philip Glass— definió las bases de su lenguaje.

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Ludovico Einaudi se presentará por primera vez en el Teatro Colón de Buenos Aires con su formato Solo Piano (Foto: EFE/ Kote Rodrigo)
Ludovico Einaudi se presentará por primera vez en el Teatro Colón de Buenos Aires con su formato Solo Piano (Foto: EFE/ Kote Rodrigo)

A mediados de los años 80, se alejó de las formas académicas para desarrollar una voz propia que integra el minimalismo, la música ambiental, el pop y elementos de músicas del mundo. Con más de 10.000 millones de streams, es el compositor de música clásica contemporánea más escuchado en plataformas digitales, una cifra que lo ubica en un lugar sin precedentes dentro del panorama europeo del género. Su obra ocupa un territorio que la crítica suele denominar “post-clásico”: una escritura para piano que prescinde de la complejidad técnica de la tradición académica para privilegiar la accesibilidad emocional, sin abandonar la coherencia formal. Esa posición le valió tanto una audiencia masiva como un debate permanente dentro de los círculos especializados sobre los límites entre la música de concierto y la música popular instrumental.

Su producción discográfica incluye bandas sonoras de películas como Nomadland y El padre, ambas ganadoras del Oscar, y de la serie Intocables. Ha tocado en locaciones fuera de los circuitos convencionales: sobre un glaciar ártico, en la Ópera de Sídney y en el Castillo de Carcasona, en Francia.

En Argentina, Einaudi ya tiene un historial de presentaciones con sala llena, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena. El concierto en el Colón representa, para su trayectoria local, un salto de escala y de formato: de los recintos de espectáculos masivos a uno de los teatros líricos con mejor acústica del mundo.

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