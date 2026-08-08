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Lo mejor del fin de semana en la FED: Kartun, Kohan, Julieta Venegas y el avance de la ultraderecha

De 14 a 21 con entrada gratuita, la Feria de Editores se desarrolla este sábado y domingo en C Art Media del barrio de Chacarita, con ocho mesas literarias y de debate político

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
La Feria de Editores (FED) reserva para el fin de semana su tramo más intenso de charlas y actividades (Fotos Matías Moyano)
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La Feria de Editores (FED) reserva para el fin de semana su tramo más intenso de charlas y actividades en C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita, con una agenda que reúne debates literarios, entrevistas públicas, exposiciones sobre política y memoria, además de la presencia de más de 330 editoriales independientes. La programación se desarrolla de 14 a 21 con entrada libre y gratuita.

La edición 2026 de la FED celebra su 15° aniversario en Buenos Aires y el fin de semana concentra ocho mesas centrales, repartidas en cuatro horarios por día: 14.30, 16, 17.30 y 19.

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El sábado abrirá a las 14.30 con “Formas de pensarse”, una conversación sobre linaje, herencia y cuerpo en diarios, crónicas y no ficción. La mesa contará con Cecilia Simeoni, Ana Ojeda y Laura C. Vela, con moderación de Nurit Kasztelan.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
Debates literarios, entrevistas públicas, exposiciones sobre política y memoria, además de la presencia de más de 330 editoriales independientes

A las 16, la programación seguirá con “Borges. La filosofía y la calle”, una charla dedicada a la obra de Jorge Luis Borges, sus lecturas y la construcción de su figura en la tradición literaria. Participarán Martín Kohan, María del Carmen Rodríguez y Jacobo Zanella, con moderación de Victoria Vaccaro.

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El tercer bloque del sábado, desde las 17.30, ofrecerá “La sensibilidad y el territorio. Crecer en la frontera”, una conversación sobre infancia, juventud y experiencias de frontera. Estarán Julieta Venegas y Natalia Rodríguez Simón, con moderación de Raquel Tejerina.

El cierre de la jornada quedará para las 19 con “La creación como un organismo vivo”, una entrevista pública a Mauricio Kartun sobre escritura, personajes y procesos creativos, con participación de Noelia Dans.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
La programación se desarrolla de 14 a 21 con entrada libre y gratuita

Fuera de las mesas literarias, el sábado incluirá otra de las actividades destacadas del fin de semana: la fiesta por el 15° aniversario de la FED, que comenzará a medianoche en el Teatro Vorterix. La celebración reunirá a Villa Diamante en la cabina y a Sandwich Piano Bar con un repertorio en vivo de rock, pop y tango. Esa actividad es la única con entrada paga.

El domingo, la agenda abrirá a las 14.30 con “Río de la Plata, 2000”, una mesa sobre una nueva generación de escritoras rioplatenses. Participarán Tamara Silva Bernaschina, Erika Paula Curbelo y Milagros Porta, con moderación de Fernanda Nicolini.

A las 16 será el turno de “Un mundo de sensaciones derechosas. ¿La ola reaccionaria es imparable o estamos logrando frenarla?”, un debate sobre derechas contemporáneas, conflicto ideológico y escenario político, con Pablo Stefanoni, Federico Vázquez y Leticia Martínez.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
La Feria de Editores ofrece durante todo el fin de semana un ecosistema nutrido de stands con más de 330 editoriales de América Latina y España

Más tarde, a las 17.30, llegará “Lo que no se domestica”, una conversación sobre la obra y los procesos de escritura de Violaine Bérot, junto a Valeria Tentoni.

El cierre del domingo, y también de las charlas del fin de semana, será a las 19 con “Editar el pasado para gobernar el presente”, una exposición de Camila Perochena sobre usos políticos de la memoria, recortes del pasado y disputas por las relecturas históricas.

Además de esa programación, la Feria de Editores ofrece durante todo el fin de semana un ecosistema nutrido de stands con más de 330 editoriales de América Latina y España. La sede abrirá ambos días entre las 14 y las 21 en Chacarita, con inscripción previa para ingresar.

[Fotos Matías Moyano / gentileza prensa FED]

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