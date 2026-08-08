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Marta Minujín será distinguida con el título de “Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación”

La artista porteña pionera de los happenings y las instalaciones masivas recibirá el jueves 13 la distinción que ya fue otorgada a Mirtha Legrand, Luis Brandoni y Moria Casán, entre otros

Marta Minujín en Miami portada
Marta Minujín recibirá el 13 de agosto la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura
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El jueves 13 de agosto, Marta Minujín recibirá la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura de la Nación a figuras con una contribución excepcional al patrimonio cultural del país. La distinción fue entregada anteriormente a Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Moria Casan y Valeria Lynch, entre otros referentes de la cultura argentina. El reconocimiento llega para una artista que, desde sus primeros happenings en París a comienzos de los años 60, construyó una obra distintiva en el arte argentino contemporáneo: efímera, monumental y siempre orientada a la participación del público.

Nacida el 30 de enero de 1943 en el barrio porteño de San Telmo, Minujín estudió pintura, escultura y dibujo desde joven. En 1961 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que la llevó a París, donde el contacto con las nuevas corrientes artísticas europeas transformó su práctica. Dos años después, en 1963, realizó La Destrucción, uno de sus primeros grandes happenings: convocó a otros artistas a intervenir sus obras antes de destruirlas con fuego y hachas.

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De regreso en Buenos Aires, la década de 1960 fue prolífica. En 1964 presentó Eróticos en Technicolor y ¡Revuélquese y viva!, y al año siguiente creó La Menesunda junto con Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella, una de las experiencias más recordadas del arte de participación en Argentina. Ese mismo año recibió el Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella y en 1966 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim que la acercó a la vanguardia de Nueva York, donde en 1967 presentó Minuphone, una cabina telefónica con recursos tecnológicos pensada para la interacción del público.

Marta Minujin CCK
La artista porteña será distinguida en el Palacio Libertad por una trayectoria de más de seis décadas

Durante los años 70, amplió su trabajo hacia instalaciones y performances de gran escala. En 1979 levantó sobre la Avenida 9 de Julio un obelisco de 30 metros recubierto por 30.000 panes dulces que luego distribuyó entre los transeúntes. En 1982 recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Experiencias. Al año siguiente realizó El Partenón de libros prohibidos y en 1985 protagonizó junto con Andy Warhol la foto-performance El pago de la deuda externa, en la que utilizó choclos como parte de la acción artística.

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Su obra integra las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de Francia y la Tate de Liverpool. En 2002 obtuvo por segunda vez el Premio Konex de Platino, esta vez en la categoría Instalaciones y Performances.

La producción de Minujín no se detuvo con el paso de las décadas. En 2018 presentó una nueva versión de El Partenón de libros prohibidos en Documenta, en Kassel, Alemania. En 2019 llevó La Menesunda Reloaded al New Museum de Nueva York y en 2021 instaló en Inglaterra un Big Ben acostado construido con libros políticos. Durante las vacaciones de invierno de 2024 y 2025 regresó al Palacio Libertad de Buenos Aires con esculturas inflables monumentales —La escultura de los sueños y Golosina emocional— que recibieron a miles de visitantes.

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