Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de agosto de 2026

La semana del 7 al 14 de agosto en Buenos Aires tiene una variada propuesta de arte, teatro y cine

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ARTE

FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti

La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana a través de las inmensidades de Asia, desde los enclaves de China hasta las ciudades de Bujará y Samarcanda. La obra del artista argentino Gabriel Giovanetti (Buenos Aires, 1955-2023) propone una mirada sudamericana que combina la sensibilidad artística con la observación antropológica, y retrata un mundo de polvo, soledad y marginación donde sus personajes conservan la dignidad de reyes en el exilio. Texto curatorial: Hilda Lizarazu. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

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FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

Territorio efímero, de Carlos Furman

El Teatro San Martín presenta una selección de trabajos de la última década de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados de la Argentina, con retratos y escenas de grandes obras de teatro, danza y títeres, junto a imágenes diseñadas para la promoción de espectáculos. La muestra busca explorar el límite entre la fotografía como documento y como propuesta visual autónoma. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

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Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Museo de Arte Latinoamericano-MALBA

Belkis Ayón: Mito y desobediencia. En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026. Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras de la Colección Malba–Costantini, la exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía, centrada en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

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Una de las obras de Belkis Ayón que integra la muestra "Mito y desobediencia", en exhibición en el Malba hasta el 12 de octubre de 2026

Dan Flavin: Luz, color y espacio. En el nivel 2. Del 12 de junio al 17 de agosto. Conocido por sus esculturas lumínicas con tubos fluorescentes industriales, Flavin fue una figura central del arte minimalista estadounidense. La muestra reúne obras producidas entre las décadas de 1960 y 1970, incluyendo trabajos en homenaje al constructivista Vladimir Tatlin y la gran instalación Untitled (To you, Heiner, with admiration and affection) (1973). Organizada por la Dia Art Foundation. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Abel Rodríguez / Mogaje Guihu: El árbol de la vida y la abundancia. En el nivel 1. Del 19 de junio al 23 de agosto. La exposición reúne una amplia selección de la producción de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu (Colombia, 1941–2025), una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte. Curaduría: Adriano Pedrosa y Leandro Muniz (MASP). Visitas guiadas: viernes a las 17:00.

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Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Nivel 1.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026. Primera exposición individual en Rosario del artista argentino nacido en Checoslovaquia, en 1924, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología. La exhibición incluye obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos y una sala dedicada a sus relaciones con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana. Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19.

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Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, Provincia de Santa Fe

Centro Cultural Recoleta

Isidoro Valcárcel Medina: El transcurrir. Inauguración: jueves 6 de agosto a las 18. Curada por Ferran Barenblit, propone una reflexión sobre el tiempo como experiencia, estructura y medida, con una obra nueva que toma como punto de partida el medio siglo de distancia entre 1976 y 2026. En la sala 13. Disponible hasta marzo de 2027.

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El juguete rabioso: 100 años. Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave, homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3. Disponible hasta marzo de 2027.

Plástica escatológica. Inauguración: 25 de junio. A cargo del artista Martin Farnholc Halley, reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la música, los vínculos personales y materiales de la vida cotidiana, en diálogo con la tradición abstracta argentina. En la sala 5. Disponible hasta el 25 de octubre.

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Calabxzxs & Dragxnes. Curada por Andrés Gorzycki, presenta una partida de juego de rol donde castillos, elfas, monstruos y dragones ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. En la sala 6. Disponible hasta el 11 de octubre de 2026.

El camino de la espesura, de Patricia Fente. A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje con miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli. En la sala 14. Disponible hasta el 30 de agosto de 2026.

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Borges: ecos de un nombre. Curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas, aborda la obra y la vida del autor de Ficciones en homenaje a los 40 años de su muerte. Reúne objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías y una recreación del cuarto de su departamento de Plaza San Martín. En la sala Cronopios. Disponible hasta el 30 de agosto.

Hijos de la Luna, de Eduardo Molinari, con curaduría de Javier Villa. A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta y revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria. En la sala J. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Entusiasmo público, de Liv Schulman, con curaduría de Carla Barbero. Primera exposición individual institucional de la artista en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política. En la sala C. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Una de las más de noventa obras que integran "Federico Klemm. Iluminador de mitos", en exhibición en el C. C. Recoleta hasta el 27 de septiembre de 2026

Federico Klemm. Iluminador de mitos. Coproducida junto a la Fundación KLEMM y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos organizados en tres núcleos de obras producidas entre 1990 y 2000. En las salas 7, 8 y 9. Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026.

Anahí en el jardín de humo negro. Artista: Hernán César. Mural textil que nace de una experiencia sensorial del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández. Curadora: Silvia Amighini. En la Pared Villa Villa.

Homenaje a Mireya Baglietto. La artista visual argentina interviene la Sala Histórica con su propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren el techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Centro Cultural Borges

Desvío por obras. La exposición vuelve la mirada hacia la ciudad y sus calles como escenario de la creación artística. Los artistas reunidos —Pola Cadenas, Juan Desteract, Maximiliano Firpo, Gon Freiganes, Celina Lobato, Clara Manetti— establecen una relación recíproca con la calle que oscila entre lo místico y lo concreto. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. En el Piso Tres.

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones), de Julián Galay. Investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, construye una zona donde conviven una plaga de estorninos, polillas con camuflaje acústico y arañas que sueñan. Curaduría: Sebastián Verea. En el Espacio Beta.

Conurbano Style. Muestra fotográfica con imágenes seleccionadas por Marcos López de miles de fotógrafas y fotógrafos que compartieron su mirada sobre el conurbano con The Walking Conurban. En el Espacio de fotografía.

Razones poéticas. Obras de Irene Banchero, Hernán Camoletto, Aili Chen, Patrick Glascher, Julieta Hanono, Alejandra Montiel, Hugo Padeletti y Veronica Romano que proponen una pausa y un leve desvío en la experiencia cotidiana. Curaduría: Eva Ruderman. En el Espacio Bon Marché.

Wunderkammer. Cámara de maravillas. Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni.

El tiempo de las cosas, de Leo Damonte. Piezas donde la acumulación y la repetición producen un ritmo cercano al de una escritura material, con una idea de falso lujo y un clima de fiesta a punto de iniciarse o extinguirse. Curador: Fernando Farina. En el Espacio circular.

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de Leila Tschopp. Intervención arquitectónica con pintura mural y 5 pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. Espacio Borges.

Mil pedazos, de Eugenia Calvo. Arquitectura en transición donde cuerpos que antes fueron sillas acompañan una caída, sosteniéndose entre sí en un estado ambiguo entre el colapso y la reorganización. Octógono.

Luz constructiva, de Gonzalo Maciel. Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. Acceso.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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¿Qué tiene un oso en la cabeza?, de Silvi Hei

Primera exposición individual de Silvi Hei en Galería Mar Dulce. Presenta una serie de pequeñas obras en acuarela y en esgrafiado, más una serie de objetos en arcilla de papel. Se podrá visitar hasta el 22 de agosto de 2026. Silvi Hei nació en Buenos Aires. Estudió Fotografía en la Escuela de Andy Goldstein, Cine de animación en el IDAC y se formó en diferentes talleres de ilustración y escritura. Junto a la exposición principal presentan +COLECTIVA96, una curaduría de obras de otros artistas de la galería e invitados. Entrada libre y gratuita, de martes a sábados, de 16 a 19.

Galería Mar dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta esta exposición curada por Mariana Marchesi, con el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes, obra especialmente comisionada a la artista para celebrar los 130 años de la institución. Bustos traza un zodíaco personal con reinterpretaciones de obras de la colección y presenta además el video Plutón en la Casa de Bombas y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista para la colección del Bellas Artes. Puede visitarse hasta el 7 de noviembre, de martes a viernes de 11 a 19:30 y sábados y domingos de 10 a 19:30.

Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Nocturno, de Pajita García Bes

La muestra, con curaduría de Solana Franzini, puede visitarse hasta el 14 de agosto de 2026. Reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977, piezas que dan cuenta de su rol en la revalorización del tapiz dentro del campo del arte. A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina —específicamente la cultura de Paracas— para representar relatos y leyendas de las civilizaciones de la América antigua. De martes a viernes de 14:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.

Galería Julia Baitalá, en Antezana 150, C. A. B. A.

Alteraciones, de Mauricio Molina

Con la curaduría de Hernán Ulm, el artista salteño presenta en el Paco Urondo un trabajo que, a través del muralismo y la experimentación material, invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad. Con raíces en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta, fusionando diversas técnicas, colores y texturas. La exhibición permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

Bajo la curaduría de Florencia Qualina, Kupferminc propone un recorrido donde instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva. Puede visitarse hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

ZonderFlag, Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

Paula Rivero presenta una exposición individual que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción visual, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo. A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones conviven como parte de una investigación sobre la metamorfosis y la impermanencia. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta fines de agosto de 2026.

PS Gallery, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

MALBA Puertos

Paula Castro: Jugar las pinturas. Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

Malba Puertos, Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Océano interior, hasta abril de 2027. Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil. Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta, hasta abril de 2027. Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana. Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen, de Ariel Cusnir, hasta abril de 2027. La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores. Espacios de circulación común en planta baja.

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, hasta abril de 2027. Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Salas C, E y F.

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Café Moderno.

Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Casa Nacional del Bicentenario

Red (Unión), de Paula Toto Blake. Inauguración: miércoles 12 de agosto a las 18:00. La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta exhibición de fotografías y videoinstalaciones curada por Florencia Battiti. El proyecto surge de un acercamiento a mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares en Argentina, México y Francia, y se despliega en tres videoinstalaciones proyectadas sobre un palimpsesto con testimonios, voces y memorias de las relaciones que se tejen entre mujeres en el ámbito doméstico. De miércoles a domingos de 15 a 20 horas, hasta el 12 de octubre. Entrada libre y gratuita.

Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

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Instantáneas en el Subte

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8.

Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

Centro Cultural MATTA

Metamorfosis del jardín. El Centro Cultural de la Embajada de Chile en Argentina presenta esta exposición que reúne obras de Guillermina Lynch, Irina Khatsernova y Rita Soto Ventura en un recorrido inmersivo que transforma las salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas. El proyecto parte de la pregunta sobre qué nuevas formas de relación con la naturaleza puede imaginar el arte hoy. Como actividad de cierre, el jueves 27 de agosto a las 18, la filósofa y escritora Sofía Di Scala ofrecerá una conferencia en el auditorio del Centro Cultural MATTA.

Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina, C. A. B. A.

Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su Diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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Museo Benito Quinquela Martín

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Con curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de artistas mayores de 65 años —entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc— en los espacios donde desarrollan sus obras.

María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires de Piazzolla y Ferrer, con una secuencia narrativa en múltiples técnicas pictóricas y soportes. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla.

Homenaje al maestro José “Pipo” Ferrari. Obra pictórica y gráfica del artista ítaloargentino centrada en el noroeste nacional, con texto curatorial de Juan José Cano.

En la bajante, de Sergio Pisani. Recorrido por los últimos 25 años de carrera del artista, con fotografías y pinturas de asuntos barriales, con texto curatorial de Pedro Lorenzo Lespada.

Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín, Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA.

Museo Eduardo Sívori

Retour, de Jorge Macchi. Hasta el 9 de agosto. Gran instalación que reúne videos, esculturas, objetos encontrados, textos y piezas gráficas que retoman y resignifican procedimientos de Buenos Aires Tour (2004). Con el apoyo de la Asociación de Amigos Somos Sívori.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA.

Museo José Hernández

Conservado y guardado: no olvidado. Hasta el 20 de septiembre. Da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades por artesanos poco frecuentes en los ejes expositivos del museo: tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos.

Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales y prácticas artesanales contemporáneas, con piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias.

Rituales cotidianos, de Laura Pini. Hasta el 28 de septiembre. Instalación en el jardín del museo con una serie de platos pintados con azul cobalto que propone reflexionar sobre la tensión entre lo cotidiano y lo sagrado.

Museo de Arte Popular José Hernández - MAP, Av. del Libertador 2373, CABA.

Museo de la Ciudad

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. Hasta el mes de agosto. Recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo de más de 5000 piezas conserva el museo. Curaduría: Sandra Szir y Andrea Gergich.

Museo de la Ciudad, Sede Querubines, Defensa 223, CABA.

Museo Luis Perlotti

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, articula un diálogo entre las obras de ambos artistas y su relación con la temporalidad. Curaduría: María José Pérez.

Umbrales y constelaciones. Brihuega – Bloise. Mariana Brihuega y Andrea Bloise. Inauguración: jueves 13 de agosto a las 17 h. Hasta el 15 de noviembre. Reúne trabajos realizados entre 2017 y 2026 por dos artistas con formación escultórica compartida y lenguajes divergentes: Brihuega trabaja con metal y objetos recuperados; Bloise desarrolla una pintura de paisaje onírico y dimensión metafísica. Curaduría: María José Pérez.

Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, CABA.

Museo Casa Carlos Gardel

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Retrospectiva que reúne obras del artista y maestro fileteador realizadas a lo largo de casi cuarenta años de producción inspirada en la figura de Carlos Gardel.

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735, CABA.

Museo Histórico Cornelio de Saavedra

Buena Madera. Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Inauguración: sábado 8 de agosto a las 12 h. Hasta noviembre. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra ocupa los jardines del museo y combina exposición, talla en vivo y naturaleza. Klehr y Gionco intervendrán el tronco de un árbol seco del predio frente al público.

Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, CABA.

*Todos los Museos BA están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10.000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2.000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

'Sarmiento, la clase', protagonizada por Juan Leyrado como el prócer argentino de la educación

Sarmiento, la clase

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

Persona, héroe latino

El martes 11 de agosto estrena la nueva creación de la cía. La Vigilia. Escrita por Federico Pezet y Eliane Rymberg, con dirección de Pablo Cusenza, la obra sigue a un joven que decide convertirse en escritor sin obra, experiencia ni certezas, y emprende un viaje en busca de un prestigioso profesor de Letras que abandonó el país tras una polémica clase. Protagonizada por Toto Kirzner junto a un elenco de diez actores. Funciones: martes de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades $30.000 (jubilados $14.000. Promoción 2 x $40.000) en https://www.passline.com/eventos-plano/persona.

Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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Migue y Lucy, una historia de rock

Musical sobre la identidad y el desafío de animarse a ser uno mismo. Migue es un chico sensible que quiere ser una estrella de rock; Lucy, su mejor amiga, cree que los deseos se escuchan y se defienden. Actúan: Faustina Pasarotti, Pedro Stamati, Sebastián Fernández, Sol Tobias, Victoria Arrabaça. Libro, música, letras y dirección general: Francisco Ruiz Barlett. Funciones: domingos a las 17:30. Duración: 85′. Entradas en www.alternativateatral.com.

El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530, C. A. B. A.

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Par ‘Elisa (Tiempo de despedida)

La dupla creativa conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal sube a escena este clásico del teatro argentino. Una pareja de hombres ve alterado su ecosistema por el regreso inesperado de una mujer con historia común con ambos. Estreno para público y prensa: domingo 2 de agosto a las 20. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Lenguajes del adiós

La pieza despliega la última etapa de vida de la madre del artista en una puesta que pone en diálogo momentos de ficción con un dispositivo audiovisual performático. El material audiovisual recuperado durante la pandemia llega al Teatro Cervantes para reconstruir el vínculo madre/hijo a partir de relatos, música, imágenes y monólogos. Escrita y dirigida por Patricio Abadi. De jueves a domingo, a las 18, hasta el 9 de agosto inclusive.

Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, C. A. B. A.

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Todo lo que nombro desaparece

Luego de sus presentaciones en Argentina, España y Chile, regresa a escena este unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz. Con mínimos elementos escénicos y una fuerte impronta poética, construye un universo donde la memoria, la identidad y el deseo se entrelazan hasta volver difusos los límites entre realidad y ficción. Funciones: sábados a las 20, hasta el 29 de agosto. Entradas por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

NüN Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419, C. A. B. A.

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El retrato Punzó

Buenos Aires, 1851. El pintor Prilidiano Pueyrredón es convocado para retratar a Manuelita Rosas con el colorado punzó dominando la tela, pero busca imponer su visión estética por encima de la propaganda. La obra explora los hilos invisibles que conectan el arte con el poder. Escrita y dirigida por Damian Dreizik; actúan: Fernando Gonet, Agustin Rittano y Micaela Rey. Duración: 60′. Funciones: jueves 13, 20 y 27 de agosto a las 20, y domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

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Centro Cultural Borges

Gregorio - sobre la metamorfosis de Kafka. Una lectura de La metamorfosis de Kafka como uno de los primeros textos trans del siglo XX. Con Manuel Hermelo y Maria Ucedo; dirección: Vivi Tellas. Funciones: jueves 13, 20 y 27 de agosto a las 19; domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19, y miércoles 26 de agosto a las 19. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

Lorena. Unipersonal de ficción que narra en primera persona, con crudeza poética y humor, el paso por El Hotel Gondolín, lugar de refugio para personas travestis/trans. Actúa: Payuca. Dirección: Felicitas Kamien. Duración: 50′. Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 agosto a las 20, y sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

Museo Beresford. Comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. Peteco, Titina y Neneco son convocados al antiguo departamento de su tía Justina para la lectura de un testamento con sorpresas. Dramaturgia y dirección: Martin Ortiz. Duración: 70′. Funciones: sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20 y domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 17. En la Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

*Entrada gratuita para las cuatro obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Un punto oscuro

Escrita y dirigida por Agostina Luz López. En una reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre y le leen relatos que funcionan como espejos. Con Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. Función: domingo 9 de agosto a las 20. Duración: 60 minutos.

Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

El trabajo

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección: Adrián Murga. Loa casi fantástica y grotesca sobre el origen de un mito rural en la pampa húmeda argentina, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. Todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil. Hasta el 28 de agosto.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La suerte de la fea

De Mauricio Kartun. La obra cumple diez años y celebra con un ciclo de 7 únicas funciones en Timbre 4, con la actuación de Luciana Dulitzky y la dirección de Paula Ransenberg. Funciones: jueves de agosto a las 20:30.

Timbre 4, México 3554, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

La obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX, con una mirada contemporánea que trasciende su romance con Sarmiento. Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. Hasta el 29 de agosto.

Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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@Los_engranajes

De Nathán Cusnir. En el marco de una corporación empresaria, cuatro personajes juegan su destino guiados por la ambición. Con humor e ironía, la obra visibiliza la parte oscura y absurda de la condición humana, con una invitación a pensar junto a Bertolt Brecht. Actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar. Funciones: domingos a las 18.

Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos

Texto de Julio Cortázar llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro, que celebra los 60 años de la primera edición de Todos los fuegos el fuego. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso, y Cortázar juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción. Funciones: domingos a las 18. Función especial: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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CINE

El mundo al revés, de Agostina Di Luciano y Leon Schwitter

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta siete únicas funciones de este largometraje argentino-suizo, estrenado en el festival Visions du Réel de Suiza. En un pequeño pueblo del campo argentino, el anciano granjero Omar emprende con su nieto Noah un viaje en busca de sentido tras la aparición de una luz misteriosa; en paralelo, dos amas de llaves hacen un descubrimiento que les abre nuevos horizontes. Dirigida, guionada y montada por Di Luciano y Schwitter sin guion fijo, la película captura la belleza de lo cotidiano y las leyendas que habitan la vida rural. Duración: 77′. Entrada general $9.000; estudiantes y jubilados $5.000. Funciones: jueves 6, viernes 7 y sábado 8 a las 21; domingo 9 a las 18; martes 11 a las 21; miércoles 12 a las 18; jueves 13 a las 17:30.

Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Xul, de Cristián Costantini

Sábados a las 18 h, a partir del 8 de agosto. Documental que explora la figura de Xul Solar —pintor, astrólogo, músico, inventor de lenguas— a través de entrevistas y un archivo de cuadernos, bocetos, cartas, fotografías y manuscritos. Con fotografía y montaje de Miguel de Zuviría, música de Leo Genovese y producción de Candelaria Artundo.

Malba Cine - Museo Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C.A.B.A.

Fotograma da 'Grupo de familia', una de las películas de Luchino Visconti que integra la retrospectiva que presenta la Sala Leopoldo Lugones

Luchino Visconti: viajes en Italia

En el 50° aniversario de la muerte del realizador italiano, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta siete largometrajes en copias enviadas especialmente desde Roma: Bellissima (1951), Rocco y sus hermanos (1960), Muerte en Venecia (1971), El gatopardo (1963), La tierra tiembla (1948), Obsesión (1943) y Grupo de familia (1974). El ciclo recorre desde la ópera prima del director hasta sus últimas obras, con grandes clásicos del neorrealismo italiano y del melodrama de época. Entrada general $9.000; estudiantes y jubilados $5.000. Funciones: jueves 6 a las 18; viernes 7 a las 17; sábado 8 a las 14 y a las 17; domingo 9 a las 14:30 y a las 20:30; martes 11 a las 18; miércoles 12 a las 21; jueves 13 a las 20.

Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

Miradas Argentinas

El ciclo mensual de Cine York dedicado al cine nacional contemporáneo presenta ocho películas entre el 6 y el 23 de agosto: Cuento de verano, de Matías Szulanski; The Bewilderment of Chile, de Lucía Seles; Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli; Demanda contra el Olvido. Poesía y aventura en Raúl González Tuñón, de Horacio López; El método Tangalanga, de Mateo Bendesky; El Santo, de Agustín Carbonere; Esto no es un golpe, de Sergio Wolf; y Luca, de Rodrigo Espina. Entrada no arancelada, acceso por orden de llegada, capacidad limitada.

Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos.

DANZA

Centro Cultural Borges

Segunda palabra. Los BESA continúan su investigación sobre la pregunta ¿Cómo vamos a envejecer?, ahora mirando hacia sus padres. Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto a las 20 y sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 20. Dirección: Tomás Masariche. Duración: 45′. En el Espacio Infinito.

*Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en la mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Dreams On Stage

Espectáculo que combina canto en vivo, danza y acrobacia en una propuesta contemporánea sobre historias de transformación, deseo y encuentro. Dirigido y creado por Erik Ferreyra y Fernando Haidar. Estreno: domingo 9 de agosto a las 21:15. Funciones: domingos de agosto y septiembre a las 21:15. ATP. Entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro.

Paseo la Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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MÚSICA

Ensamble Arthaus. Concierto V: Carne.

Beat Furrer (Austria) y Enno Poppe (Alemania), dos figuras de la nueva música, presentan sus obras Ira-Arca y Fleisch. La argentina Carolina Carrizo presenta su nueva obra multimedia encargo de Arthaus, y la turca Didem Coskunseven despliega sus remolinos infinitos y grandes reverberaciones. Programa: Beat Furrer - Ira-Arca; Carolina Carrizo - Encargo ArtHaus; Paul Clift - feuille volante; Enno Poppe - Fleisch; Panayiotis Kokoras - Cycling; Didem Coskunseven - Ext.TheWoods.Night. Sábado 8 de agosto a las 20 y domingo 9 de agosto a las 18:30. Ensamble ArtHaus: Amalia Pérez, flauta; Emiliano Barri, saxo; Pablo Boltshauser, guitarra; Bruno Lo Bianco, percusión; Marcelo Balat, piano; Pedro Salerno, contrabajo. Dirección: Pablo Druker.

Auditorio ArtHaus, Bme. Mitre 434, PB, C. A. B. A.

Pau Viguer Trío

El pianista y compositor valenciano Pau Viguer vuelve a Buenos Aires acompañado por Santiago Hernández en batería y Federico Palmolella en contrabajo, con temas de su álbum En vivo en Argentina y dos composiciones nuevas: “En Otra Vida” y “Mis Razones”. Viernes 7 de agosto a las 21. Entradas $20.000. Link de compra por preventa por whatsapp.

Clásica y Moderna, en Av. Callao 892, C. A. B. A.

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Matías Martino

Martes 11 de agosto a las 20. El artista presentará en vivo por primera vez su versión de El Pirulero, zamba poco conocida de Horacio Salgan grabada junto al percusionista Ariel Sanchez, y recorrerá obras de sus discos Mordento, Detrás de la Ciudad y El otro Salgán. Entradas a la venta en Livepass.

Café Berlín, Av. San Martín 6656, C. A. B. A.