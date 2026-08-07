Un hombre sin dolor, una sala llena de médicos y el relato que se transforma en una posible biografía

El libro del día: "Podría comer piedras", del escritor Andrés Barba

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Edward H. Gibson tenía 54 años y, según la presentación médica que lo llevó a la New York Academy of Medicine el 9 de febrero de 1932, nunca había sentido dolor físico desde su nacimiento. El doctor George Van Ness Dearborn lo expuso ante varias decenas de médicos como un caso de analgesia total congénita, en una conferencia titulada A Case of Congenital General Pure Analgesia cuya transcripción, publicada en junio de ese año en el Journal of Nervous and Mental Disease, quedó como el primer registro considerado fiable de esa condición.

A partir de ese documento, Podría comer piedras. Vida y crucifixión de Edward H. Gibson, del escritor Andrés Barba -un autor nacido en Madrid pero radicado en la Argentina- reconstruye la vida de Gibson con una premisa tan fértil como restrictiva: “todo cuanto sabemos” sobre él procede de aquella intervención clínica. Sobre esa única fuente, el libro levanta una biografía fragmentaria, llena de zonas opacas, en la que los silencios del archivo se vuelven parte del método narrativo.

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Barba convierte esa escasez documental en forma. Allí donde el registro médico apenas deja una secuencia de datos, cicatrices y observaciones, el libro organiza una vida posible y rellena “huecos en blanco” con suposiciones biográficas, siempre bajo la idea de que el caso es demasiado incoherente como para encajar sin fricción en una estructura cerrada.

Un pasaje central fija el marco de lectura que propone el libro: un hombre que no registró el dolor en el cuerpo, pero acumuló marcas. Dearborn, en su enumeración, dejó rastros físicos que permitieron deducir una biografía de golpes: cicatrices en la cara y el cuerpo, nariz rota, ausencia del índice izquierdo, una gran cicatriz en la palma y cojera en la pierna derecha.

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Andrés Barba (Johanna Marghella)

La conferencia se dictó ante “varias decenas de médicos” y con Gibson presente. La transcripción publicada meses después funcionó como certificado de origen: el primer documento fiable de un caso de analgesia total congénita.

En esa sala, Dearborn presentó al paciente con una fórmula que la obra tradujo como “cándido y sincero”. El propio libro interpretó el gesto como un recurso retórico de captación de benevolencia, basado en la idea de que la credibilidad se apoya en la empatía.

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La escena también quedó atravesada por el lugar que ocupaba el médico ante sus colegas. Barba consignó que a Dearborn lo conocían por su entusiasmo por los test de Rorschach, considerados por “casi todos los asistentes” como “el mayor timo de la neuropsicología moderna”, y por su libro The Influence of Joy, descrito como un tratado sobre las posibilidades curativas de la alegría.

El detalle documental avanzó incluso sobre lo visual: de Dearborn existió, según el texto, “la única fotografía que conservamos”, con una descripción física precisa. De Gibson, en cambio, el médico evitó aportar un retrato y apenas deslizó que sus “rasgos (menores) no son significativos” para el propósito clínico.

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New York Academy of Medicine

Edward H. Gibson fue el paciente presentado por el doctor Dearborn como un caso de analgesia total congénita. El testimonio base fue la conferencia del 9 de febrero de 1932 en la New York Academy of Medicine y su transcripción posterior. Allí se indicó que el hombre, de 54 años, nunca sintió dolor físico.

En los datos biográficos “escuetos” que el médico ofreció, quedó fijado un itinerario: Gibson nació en Praga en 1878, emigró a los Estados Unidos con un año junto a sus padres y fue escolarizado en una ciudad de Pensilvania.

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Dearborn enumeró oficios como si funcionaran como clave de lectura: trabajó como chófer, muchacho de los recados, vendedor de entradas en un teatro y músico clarinetista en la United States Marine Band,ocupaciones que implicaban “cierta confianza” directa o indirecta.

Barba también dejó asentada una sospecha sobre la coherencia del relato y hasta sobre el nombre: señaló que “Edward H. Gibson” sonaba “menos creíble” para alguien nacido en Praga en 1878, y deslizó la posibilidad de una ascendencia gitana o judía asquenazí.

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El doctor George Van Ness Dearborn presentó el caso de Edward H. Gibson en la New York Academy of Medicine el 9 de febrero de 1932 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese único registro clínico como base, Barba completa una biografía mediante suposiciones: imagina a Gibson como un niño “sin llanto”, lo sitúa como un raro e incomprendido y lo lleva a descubrir su condición de freak. En ese punto, el libro lo coloca dentro del negocio del vodevil, descrito como la conversión de la vergüenza en orgullo y luego en dinero.

El texto trazó una comparación literaria con el artista del hambre de Kafka, asociado a la idea de convertir una privación en espectáculo hasta que el público se olvidó. En esa lógica, el “número estrella” de Gibson iba a ser su crucifixión, con clavos dorados, aunque el propio relato indicó que “ni eso le salió bien”.

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El proyecto se definió como un estudio sobre el dolor, su dimensión simbólica y las discrepancias entre experiencia y representación. La escena de la crucifixión pública quedó presentada como el gesto “desesperado o irónico” de quien, abocado a la categoría de fenómeno, buscó sublimarse frente a una multitud.