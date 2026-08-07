Los 12 libros que no hay que perderse en la Feria de Editores 2026

Una sensibilidad independiente: 12 libros que desembarcan en la FED

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En tiempos de atención fragmentada y consumo veloz, la lectura sigue siendo una de las formas más intensas de detenerse, pensar y ampliar la experiencia. Leer no sólo ofrece refugio o placer: también permite encontrar nuevas preguntas, descubrir lenguajes, discutir el presente y ensayar otras maneras de mirar el mundo. En ese contexto, la Feria de Editores se consolidó como uno de los grandes encuentros culturales de la Argentina, un espacio donde lectoras y lectores pueden acercarse al catálogo vivo de editoriales independientes y descubrir libros que muchas veces no circulan por los caminos más obvios.

La edición 2026 de la FED vuelve a reunir durante este fin de semana a sellos de todo el país y de la región, con presentaciones, firmas, charlas y una oferta bibliográfica que da cuenta de la vitalidad del sector independiente. Más allá de la compra de libros, funciona como un punto de encuentro entre autoras, autores, editoras, libreras y público, y confirma que, incluso en tiempos difíciles, el ecosistema del libro sigue siendo un espacio de conversación, resistencia e imaginación.

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En ese marco, seleccionamos 12 libros imperdibles para recorrer la feria con una brújula posible. Todos conforman una sensibilidad independiente en su capacidad para pensar el presente desde perspectivas muy distintas pero igual de singulares. Entre la memoria, el cuerpo, los vínculos, la identidad, la historia y la imaginación, ofrecen una forma de leer este tiempo sin caer en lugares comunes, y confirman también la vitalidad de la edición independiente como espacio de riesgo, exploración y descubrimiento.

“Figurines” (Ampersand - Eudeba) de Renata Schussheim

Provocación, intuición, maestría, desfachatez. Todas estas características se advierten en los figurines que Renata Schussheim hizo para teatro desde los años setenta hasta la actualidad y que conforman una exhibición fehaciente de su imaginario onírico y exuberante, plagado de aves, reinas y arlequines.

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Estas piezas, como dice María Moreno, constituyen “un archivo del arte contemporáneo en sus invenciones poco obedientes a la historia y su rigor más literal que simbólico”. Realizados tanto para obras que releyeron a Shakespeare, Manuel Puig y García Lorca, estos dibujos revelan el detrás de escena de una zona en general poco conocida: diseños, bocetos y sueños que aparecieron en el papel antes de que se levante el telón.

“Caparazón” (Sigilo) de Perrine Tripier

En un Imperio sin nombre, la historiadora Martabée recibe un encargo que parece la consagración de su carrera: debe mudarse a orillas del mar para investigar un sitio arqueológico de los morgondos, un pueblo de guerreros marinos que habita más en las leyendas que en los registros históricos de su país. Fue el mismísimo Emperador quien le ha encomendado la misión. Desempolvar esa parte del pasado, le asegura, le devolverá el brillo al relato nacional y enlazará aquella gloria milenaria con la del presente.

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Caparazón es la historia de una mujer brillante acechada por dos formas del poder: el poder de saber y el poder de callar. Mientras los hallazgos se acumulan –mitos, objetos, indicios que empiezan a susurrar una verdad incómoda bajo la arena–, Martabée descubre que la historia no es un territorio neutral sino un campo de tensiones y conflictos donde siempre alguien decide qué se recuerda y qué se borra, y cómo. En esta fábula política de vuelo lírico, Perrine Tripier construye una novela de rara inteligencia: una meditación sobre la ciencia y sus servidumbres, sobre las formas antiguas y actuales de la dominación masculina, sobre el momento exacto en que una mujer debe elegir entre su ambición y su integridad.

“Magnetismo animal” (Fiordo) de Francine Prose

Estados Unidos, siglo XIX. El francés Charles Delyon Jordan llega a Massachusetts convencido del poder del magnetismo animal para diagnosticar cualquier dolencia y encuentra en Zinnia Turner, una enfermiza obrera textil, su sujeto ideal. Juntos recorren el país explorando una conexión cada vez más intensa hasta que ese vínculo se convierte en disputa por el dominio del otro.

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“Generación I.Sat. Apuntes para una biografía” (Godot) de Marcelo Vera

Este libro reconstruye el surgimiento y el impacto cultural de I.Sat como una anomalía dentro de la televisión latinoamericana de los noventa. Más que la historia de un canal, se trata de una reflexión sobre las formas de mirar, consumir imágenes y construir sensibilidad en la era televisiva: un recorrido por una señal que convirtió la extrañeza, el riesgo y la cinefilia en una forma de resistencia cultural.

“Sombras, por supuesto” (Entropía) de Romina Paula

La autora presenta Sombras, por supuesto, una reedición ampliada de su trabajo dramatúrgico, que reúne en un mismo volumen la pieza que le da título al libro y las cuatro anteriores: Cimarrón, Fauna, El tiempo todo entero y Algo de ruido hace. Estas obras fueron estrenadas entre 2007 y 2023, con elencos compuestos por actrices y actores como Pilar Gamboa, Susana Pampín, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi, Agostina Luz López, Denise Groesman y Rafael Ferro.

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Dice Mauricio Kartun en la contratapa: “El texto teatral en su rareza implica siempre una tercera dimensión. Es su propio tiempo y espacio, pero es además una hipótesis de representación escénica a la que contiene sin ilustrarla. Como esas cápsulas homeopáticas que no contienen la droga sino a su energía. Cuando el autor no le entiende a la dramaturgia esa extravagancia y escribe olvidando la escena lo suyo queda en mera literatura y es cosa inútil. Cuando tampoco se la entiende y escribe sólo para ese escenario puede que resulte práctico pero nunca trascenderá su módica condición de utensilio. Ahí está el asunto. Cuerpo y palabra en un solo objeto. Por ese escollo medio metafísico es que en el mundo hay tanta gente que escribe teatro pero tan pocos dramaturgos. En la poderosa solvencia teatral de sus situaciones y personajes y en la belleza llana de sus textos Romina Paula es ejemplo extremo de esa virtud. Y estas piezas teatrales una prueba acabada de aquel saber. Una dramaturga con todas las letras y con toda la carne”.

“Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte ” (La Flor Azul) de Camilo Ballena

Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte, de Camilo Ballena, pone entre paréntesis la visión occidental mestiza del monte, para dar paso a la visión wichí. La obra, editada por La Flor Azul como novedad de agosto, es la ganadora del Premio Poesía Indígena de Argentina. El poemario hace girar la vida en el monte, donde se sabe que nadie está solo y que “cada raíz es un pariente antiguo”. Esta no es una metáfora poética ni un sentido figurado, sino una conciencia diferente de la vida en (y con) el monte, que no sólo respira: también habla y piensa a través de las generaciones.

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El monte es una vida tutelar de la vida de los hombres y las mujeres y, si esa vida se retira o se extingue, lo humano queda en una intemperie, sin destino. Hablar el monte en idioma wichí significa comprender y hacer oír las formas de esa vida. Y, como explica el autor: “Las palabras vinculadas al monte, los espíritus, los ciclos naturales o las emociones tienen sentidos más amplios que en español”.

“Nada frente a la derrota” (Rosa Iceberg) de Belén Mentasti

Nada frente a la derrota, la segunda novela de Belén Mentasti en Rosa Iceberg, se mueve entre canchas de fútbol 5, besos en esquinas mal iluminadas y citas de Marcelo Bielsa que funcionan como mantras para la supervivencia. La protagonista de esta novela juega varios partidos a la vez: el desgarro de una historia amorosa que se superpone con la llegada de una nueva, la memoria familiar que opera desde el banco de suplentes y la necesidad de poner el cuerpo aunque las emociones la hagan “lagunear”, aunque nunca llegue a cumplir las expectativas de Quique, su entrenador, ni su equipo logre salir de los últimos puestos de la tabla.

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Belén Mentasti vuelve a ser la relatora del universo queer de las nuevas generaciones. Si con la arriesgada Ni chico ni chica planteó el filo de la identidad adolescente, en esta novela pelotea entre el cuerpo y el deseo y plantea con madurez la estrategia de aceptar una derrota injusta porque siempre, siempre, hay un nuevo partido por delante.

“Lo único que le interesa a la gente” (Barrett) de François Blais

Una novela distópica que trata con humor e ironía las contradicciones de la convivencia humana con las máquinas. Ciencia ficción y humor negro en torno a miradas sobre la masculinidad, la inteligencia artificial y la existencia humana. La última obra escrita por el autor canadiense François Blais, antes de su muerte. Acá muestra su inteligencia, sensibilidad y capacidad de exploración de lo real (y de los futuros imaginados), jugando de manera original con los códigos de la ciencia ficción; así, crea un universo perturbador pero cercano, que permite reflexionar y elaborar una crítica, no siempre sutil, de la sociedad y de los “humanos”.

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En 2098, un agente sueco especializado en ciencias del comportamiento trabaja evaluando a las premikas: androides de lujo con inteligencia artificial y apariencia de mujer diseñadas para satisfacer el deseo sexual de sus dueños. ¿Cuál es puntualmente su trabajo? Valorar si se han vuelto “demasiado humanas”. Una de ellas, Angèle, propiedad del poderoso Théodore Désilets, parece haber adquirido una característica peculiar: tiene sentido del humor. Lo que el agente descubre acompaña las reflexiones de la propia existencia en medio de la irrupción de las tecnologías y la IA en la vida cotidiana.

“Diario de un dolor” (Bosque Energético) de Ana Ojeda

Escribe Adriana Riva: “Un día, de golpe, de pronto, sin aviso, el dolor: una molestia asoma en la cuerpa de Ana Ojeda (sí, cuerpa, escribe Ana, que es un género literario en sí misma) y crece hasta taparlo todo. Hasta tapar incluso, por primera vez en ella, las palabras: cuando somos terriblemente físicas el lenguaje se escabulle (¡cobarde!). Mientras tanto, Ana intenta rastrear el origen del sufrimiento, exige causa, y con tal fin se adentra en su genealogía materna, que es, ante todo, breve: abuela - madre - hija.”

“Haikus en diagonal” (Dábale Arroz) de Eduardo Abel Gimenez

Hay una forma de mirar que cruza el mundo en diagonal, buscando lo inesperado. Los poemas e imágenes de este libro se desvían para recorrer una geografía de extrañezas. Se afilan los objetos cotidianos; las sombras toman ventaja sobre los cuerpos; los fantasmas se acomodan para el desayuno. Un rastro de diecisiete sílabas donde el orden de los días se rompe sin hacer ruido.

“En la era de los niños cosa” (Interferencias - Adriana Hidalgo) de Santiago Gerchunoff

El deseo original fue noble: “quiero lo mejor para mis hijos”. Después vino la consecuencia lógica una vez que tuvimos los medios para supervisar sus relaciones, proporcionarles lecturas edificantes y labrarles un futuro brillante. Así, los hijos se fueron convirtiendo en una propiedad más de los padres que, dice Santiago Gerchunoff, “sentimos una responsabilidad obsesiva en educarlos, mejorarlos, hacerlos”.

A partir de escenas cotidianas —el grupo de WhatsApp del colegio, el padre que habla en inglés a su hijo en el parque, el bebé monitorizado como un tamagotchi—, este libro traza una crítica de una época obsesionada con el control, el rendimiento y la perfección. En la era de los niños cosa desmonta, con humor e inteligencia, la lógica que convierte la crianza en un emprendimiento y a los hijos en proyectos optimizables.

“Palabras que ya no existen” (Paripé Books - Adirana Hidalgo) de Inés Ulanovsky

El nuevo libro de la autora de Las fotos (2026, Blatt & Ríos) está conformado por imágenes propias y encontradas –muchas de ellas diapositivas tomadas entre las décadas del ’60 y del ’80- que, en un giro poético del destino, vio caer un domingo de marzo de 2023 desde la ventana de su casa, en un quinto piso. Inés Ulanovsky acompaña las fotos de esa Buenos Aires que ya no existe de poemas, textos breves y algunos datos duros.

Cospel, guía Filcar, estampilla, videoclub, Nuevediario, Enciclopedia Salvat, Argentina Televisora Color, fax, máquina de escribir Olivetti, casete, cabina telefónica, Peugeot 404… por este libro híbrido desfilan los nombres y las imágenes de muchas cosas que ya no forman parte de la vida cotidiana de los argentinos, las del mundo en el que nació la autora. Pero si aún es posible nombrar muchas de estas cosas y pasar las páginas de este libro, ¿será que, de algún modo y en algún lado, aún existen?