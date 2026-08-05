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“Purple Rain”, repleta de canciones de Prince, planea su estreno en Broadway

El musical, cuyas funciones previas comenzarán el próximo mes de marzo, es una adaptación de la película de 1984 sobre un músico cuyo talento se ve amenazado por el tumulto en su hogar y en el club

Purple Rain teatro
“Purple Rain”, repleta de canciones de Prince, planea su estreno en Broadway
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Purple Rain, un nuevo musical basado en la emblemática película de Prince de 1984, llegará a Broadway la próxima primavera, aportando una dosis de energía rock y funk nostálgica a la nueva temporada.

El espectáculo, que trata sobre un joven músico con una vida turbulenta en casa y en el club donde actúa, ha sido revisado significativamente —con un nuevo director, un nuevo guionista y un enfoque más centrado en la música de Prince— desde su accidentada presentación preliminar el año pasado en Minneapolis.

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El musical tiene previsto comenzar sus funciones previas el 12 de marzo y estrenarse el 12 de abril en el Teatro Majestic. Incluirá al menos 20 canciones de Prince, entre ellas “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U”, “Take Me With U” y “The Beautiful Ones”. Las canciones serán interpretadas por músicos en el escenario.

“Es una celebración de Prince”, dijo el productor principal del espectáculo, Orin Wolf. “Es una historia de maduración, pero, sobre todo, es una velada musical llena de actuaciones vibrantes. Sentirán cómo avanza la historia a través de la música y cómo se respira el espíritu de Prince”.

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La producción llegará a Broadway en un momento de enormes desafíos para los nuevos musicales, la gran mayoría de los cuales están fracasando financieramente, lo que socava la confianza de los inversores y conlleva una disminución en el número de nuevos títulos. Purple Rain es el sexto musical nuevo anunciado hasta ahora para esta temporada, sumándose a Dolly, Galileo, Paddington, Wanted y Warriors. Hace dos temporadas, Broadway vio 14 nuevos musicales.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), llevar Purple Rain a Broadway costará hasta 29,5 millones de dólares. Esta cifra se sitúa en el extremo superior de los costes de capitalización actuales para los musicales de Broadway.

Prince, con cabello rizado y traje morado, posa de pie junto a una motocicleta customizada de color morado oscuro con un símbolo. El fondo tiene humo azul y naranja
Prince, en su icónico atuendo morado, posa junto a su motocicleta personalizada para la película y álbum 'Purple Rain'

“Va a ser un gran espectáculo”, dijo Wolf. “Es un gran musical. Vamos a actuar en un teatro grande. Y vamos a ofrecer una gran puesta en escena”.

El espectáculo era largo y difícil de manejar cuando comenzó su temporada de casi seis semanas en el otoño de 2025 en Minneapolis, la ciudad natal de Prince y escenario de la historia. Pero la producción se fue perfeccionando y fortaleciendo a medida que avanzaba la temporada.

Las críticas fueron dispares. The New York Times calificó el espectáculo de “constantemente desconcertante”, pero The Minnesota Monthly lo consideró “una convergencia de genio creativo puro y sofisticada puesta en escena”. Un crítico del Minnesota Star Tribune visitó el espectáculo varias veces y consideró que la función final fue “extraordinaria por su gran energía, mayor confianza y alegría desbordante”.

En los meses transcurridos desde entonces, Wolf, quien llevó a The Band’s Visit al Premio Tony al mejor musical en 2018, ha renovado el equipo creativo, contratando a Saheem Ali para reemplazar a Lileana Blain-Cruz como director y a Peter Duchan para reemplazar a Branden Jacobs-Jenkins como libretista. Se han realizado talleres para probar las revisiones. (Este tipo de medidas no son nuevas; otros espectáculos de Broadway han reestructurado sus equipos creativos durante el proceso de desarrollo).

Wolf y Ali ya habían colaborado en Buena Vista Social Club, que se estrenó en Broadway el año pasado y aún sigue en cartelera. Al igual que Purple Rain, este espectáculo se beneficia de la popularidad preexistente de su repertorio musical.

El equipo creativo de Purple Rain incluye a dos compañeros de banda de Prince, Bobby Z y Morris Hayes, quienes figuran como asesores musicales. El reparto de la producción de Broadway aún no se ha anunciado.

Fuente: The New York Times

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