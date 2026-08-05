Inteligencia artificial, Estado y futuro: los ejes de un nuevo debate sobre el progresismo

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En Argentina, el progresismo atraviesa una revisión profunda. El sociólogo y escritor Hernán Vanoli, autor de “Progresismo, levántate y andá”, plantea los desafíos que enfrenta esta corriente política. En diálogo con Infobae A las Nueve, expuso las tensiones entre las ideas tradicionales de progreso, el papel del Estado y el impacto de la tecnología.

Vanoli explicó que definir el progresismo hoy resulta complejo, sobre todo por la confusión que existe con la izquierda. “El libro parte de esa pregunta, de pensar: ¿qué es el progresismo? ¿Qué queremos las personas que sentimos que nos gusta el progreso?”, señaló. Subrayó que muchas veces se atribuyen al progresismo ideas que no necesariamente lo representan.

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Diferencias entre progresismo e izquierda

Vanoli observó que en la actualidad sectores identificados con el progresismo muestran una tendencia a la cautela y el pesimismo frente a la tecnología. “El progresismo siempre creyó que la tecnología venía a potenciar lo humano”, sostuvo.

El debate sobre el progresismo en Argentina une los símbolos estatales y sociales con la presencia de la inteligencia artificial y el avance tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, advirtió que discursos cercanos al progresismo ahora piden frenar o regular el avance tecnológico, en especial la inteligencia artificial. “Hoy encontramos que hay muchos discursos cercanos al progresismo que están en contra, que dicen: ‘No, cuidado con la IA, hay que frenar todo, vamos a extinguir a la humanidad’”, afirmó.

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Al mismo tiempo insistió en la necesidad de diferenciar el progresismo de la izquierda. “Quiero separar lo que es el progresismo con lo que es la cultura de izquierda, que me parece que tienen zona de encuentro, pero también está bueno pensar los desencuentros”, sostuvo Vanoli. Para él, el progresismo puede impulsar una agenda que no se limite a la regulación o el freno, sino que promueva nuevas formas de desarrollo y avance tecnológico.

El Estado y la tecnología como motores de cambio

Vanoli propuso que el progresismo recupere una agenda propositiva, centrada en el uso creativo de la tecnología para transformar el Estado y la sociedad. “Ser progre es una persona que piensa que el Estado puede ser más eficiente y se puede generar otra relación con los trabajadores del Estado”, explicó. Y ejemplificó con casos concretos como la modernización del transporte público mediante algoritmos y la tokenización de procesos administrativos.

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“Hay tecnología para que el transporte sea como un servicio público por el cual nosotros vamos pagando por mes, como pagamos la luz, el gas o el agua, y vos tenés un algoritmo que va definiendo los viajes”, describió Vanoli. Consideró que estas herramientas permitirían liberar un 30% del espacio urbano ocupado por autos estacionados. Advirtió que la tecnología ya está disponible y que el debate debería centrarse en cómo implementarla.

El futuro del progresismo en Argentina se entrelaza con la inteligencia artificial y la tecnología, al abordar el rol del Estado en un paisaje urbano y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservadurismo y defensividad en la cultura política

El autor observa una tendencia defensiva y conservadora en la cultura política progresista actual. “En la cultura militante y en la cultura política hay un talante bastante conservador, hay un talante bastante defensivo”, argumentó Vanoli. Relacionó este fenómeno con traumas históricos y la persistencia de debates centrados en la resistencia y el bloqueo, en lugar de propuestas alternativas. Sostuvo que “hay algunas discusiones o traumas del pasado que están obturando las maneras en las que podemos pensar para adelante”.

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Vanoli señaló que la sociedad argentina muestra una conciencia extendida contra los regímenes autoritarios. Sin embargo, advirtió que las herramientas conceptuales del pasado pueden limitar la capacidad para diseñar agendas nuevas.

“Me parece que hay una cultura en algún momento de progresismo que siempre iba para más, que se trataba de asociar, que pensaba cómo usar la tecnología creativamente y que ahora hay una especie de pesimismo total con respecto a lo que está pasando y una cosa muy defensiva solamente de bloquear”, afirmó.

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El autor detalló que el libro analiza cómo las expectativas laborales y los marcos de empleo estable evolucionan en la sociedad argentina, especialmente entre los jóvenes. Destacó el aumento del trabajo remoto y el uso de inteligencia artificial fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), identificando cambios en las preferencias laborales y la relación con la tecnología.

Además, criticó la falta de propuestas alternativas ante proyectos de reforma o recortes institucionales. Señaló que, en muchos casos, la reacción predominante es de rechazo sin ofrecer soluciones concretas. “Si vos venís con un proyecto y me decís ‘voy a destruir el CONICET’, no tengo una alternativa. Lo único que te digo es no lo rompas. Sentémonos si querés, analicémoslo, vemos qué querés hacer, pero dame algo que querés hacer”, ilustró.

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El autor sostuvo que existe margen para una agenda que recupere el impulso creativo y el debate sobre el futuro. Propuso que el progresismo asuma discusiones profundas sin caer en extremos ni en la superficialidad. “Uno puede ir por el medio y ser profundo y ser intenso y plantear problemas complicados, yendo por el medio”, afirmó.

Para Vanoli, la revisión del progresismo es urgente. Observó que la agenda global perdió fuerza y que el debate se nacionalizó, pero insiste en que esto no debería implicar una actitud defensiva. Propuso buscar nuevas salidas y caminos, utilizando la tecnología y el debate público como herramientas para avanzar.

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