La Libertad Avanza acelera su armado en Santa Cruz para disputar la gobernación en 2027

Jairo Guzmán apunta a ser el candidato de La Libertad Avanza a la gobernación de Santa Cruz

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El diputado nacional de La Libertad Avanza Jairo Guzmán trabaja para convertirse en el candidato del oficialismo nacional a la gobernación de Santa Cruz en las elecciones de 2027, en las que podría enfrentar al actual mandatario provincial, Claudio Vidal, quien no descarta competir por un segundo mandato.

Con ese objetivo, Guzmán intensificó sus recorridas por distintos puntos de la provincia para fortalecer el armado político del espacio y ampliar su base de apoyo. En paralelo, endureció su discurso contra la administración provincial y también contra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

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Las críticas del legislador apuntan tanto a Vidal como al jefe comunal de la capital santacruceña. Mientras cuestiona la gestión del gobernador, también dirige sus cuestionamientos hacia Grasso, uno de los principales referentes del kirchnerismo en la provincia.

Vidal llegó a la gobernación liderando el frente Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER) y puso fin a más de tres décadas de gobiernos kirchneristas. Su campaña estuvo centrada en confrontar con ese espacio político, mientras que Grasso continúa identificado con el peronismo provincial.

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Guzmán sostiene un discurso crítico hacia el kirchnerismo, aunque en los últimos meses también concentró sus cuestionamientos en la gestión de Vidal, quien enfrenta dificultades económicas y financieras en la provincia.

Claudio Vidal todavía no anunció públicamente si se presentará como candidato a una reelección

El legislador, que consolidó su vínculo político con Karina Milei, aspira a obtener el respaldo de la conducción nacional de La Libertad Avanza para encabezar la boleta provincial.

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“Gobernar no es para cualquiera. Hoy padecemos una crisis económica y política en nuestra provincia”, afirmó Guzmán.

Y agregó: “Somos una alternativa y trabajamos para que Santa Cruz se convierta en una potencia de la Patagonia”.

El diputado también cuestionó la relación entre el gobernador y el intendente de Río Gallegos. “Si queremos terminar con la pobreza, primero hay que crear fuentes de trabajo privado. Mientras el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Grasso se pelean por el protagonismo en las redes sociales, nadie gobierna”, sostuvo a través de sus redes sociales.

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Dentro de la estructura provincial de La Libertad Avanza consideran que Guzmán es, por el momento, el dirigente con mayores posibilidades de encabezar la candidatura a gobernador. “No hay duda de que Jairo será el candidato”, aseguran dirigentes del espacio, aunque evitan hacer referencia a sondeos de opinión.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, representa al peronismo en la capital santacruceña

En su camino político, sin embargo, el diputado también enfrentó episodios que generaron cuestionamientos. Uno de ellos ocurrió tras realizar declaraciones sobre el autismo que despertaron críticas de dirigentes opositores y organizaciones vinculadas al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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La polémica escaló rápidamente en redes sociales y llevó al legislador a pedir disculpas públicas. Guzmán sostuvo entonces que nunca había tenido la intención de estigmatizar a las personas con esa condición.

Actualmente es el único diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz y desde esa posición busca fortalecer la presencia del partido en la provincia con vistas a las elecciones de 2027.

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En las últimas semanas profundizó sus recorridas por distintos municipios para ampliar la estructura partidaria y sumar dirigentes. En ese terreno, Vidal conserva una ventaja derivada de su condición de gobernador y de la construcción política desarrollada durante sus años al frente del Ejecutivo provincial.

“La gestión de Vidal es muy mala. El endeudamiento que quiere realizar va atado a la obra pública y eso es igual a corrupción en Santa Cruz”, afirmó Guzmán, quien mantiene un discurso crítico hacia la dirigencia política tradicional.

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