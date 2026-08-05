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Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

Protección Civil dijo que la cifra bajó 25% frente al año pasado, con 208 accidentes de tránsito y más detenidos por conducción peligrosa

La manipulación de pólvora en una festividad religiosa en San Miguel dejó más de 30 personas afectadas por quemaduras y lesiones. (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)
La manipulación de pólvora en una festividad religiosa en San Miguel dejó más de 30 personas afectadas por quemaduras y lesiones. (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)
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Durante los primeros días del periodo vacacional por las fiestas agostinas en El Salvador, los cuerpos de socorro reportaron 12 personas fallecidas a causa de emergencias atendidas en todo el país, según el consolidado oficial de los primeros cuatro días del feriado. La cifra representa una disminución del 25% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja el impacto de las medidas preventivas y los operativos desplegados en las principales zonas turísticas.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que “llevamos 12 fallecidos comparado con los 16 del año pasado. Estamos hablando de un 25% menos”, precisó Amaya, subrayando la relevancia de las acciones ejecutadas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

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La mayoría de las muertes están relacionadas con accidentes de tránsito, un aspecto que las autoridades continúan vigilando de cerca. Amaya informó que se han registrado 208 accidentes viales, cifra inferior en un 20% a la del año pasado. “Tenemos casi un 40 % más de detenidos por conducción peligrosa, lo que responde al incremento de controles en las rutas hacia playas y centros de recreo”, explicó.

Protección Civil reportó 169 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Protección Civil reportó 169 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Por otra parte, el funcionario destacó que no se han reportado fallecidos por asfixia por inmersión en playas, tanto públicas como privadas, durante este periodo. “Seguimos todavía con la buena noticia de no tener ni un tan solo fallecido por asfixia por inmersión en playas. Lamentablemente, sí tuvimos una persona fallecida en una poza”, detalló Amaya. Además, el consolidado incluye 37 rescates acuáticos, de los cuales 31 fueron catalogados como profundos y 6 como simples.

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En materia de incendios, el director de Bomberos, Baltazar Solano, advirtió sobre el aumento de incidentes, especialmente en zonas de maleza seca. “En el año 2025 tuvimos 4 incendios en maleza, hoy tenemos 3, un 225% de incremento en este período de vacación en relación al año anterior”, puntualizó Solano. Según el consolidado, se han atendido 29 incendios en lo que va del feriado, frente a 17 en 2025, lo que representa un incremento del 71%. Los incendios estructurales subieron de 8 en 2025 a 10 en 2026, mientras que los incendios en vehículos pasaron de 3 a 5.

Solano señaló que los equipos de Bomberos mantienen inspecciones constantes en espacios con alta afluencia turística, con el objetivo de reducir riesgos. “Como cuerpo de bomberos estamos haciendo inspecciones en todos estos lugares en donde se prevé esa afluencia turística con el objetivo de garantizar esa seguridad”, afirmó. También insistió en revisar el estado de los vehículos y desconectar electrodomésticos al salir de casa, ya que la distracción al volante y las fallas técnicas continúan entre las causas principales de accidentes.

Los incendios provocan graves daños ambientales, incluyendo la pérdida de flora y fauna, erosión de suelos y disminución de filtración de agua./ (Bomberos de El Salvador)
Los incendios provocan graves daños ambientales, incluyendo la pérdida de flora y fauna, erosión de suelos y disminución de filtración de agua./ (Bomberos de El Salvador)

El despliegue de 100,000 elementos de distintas instituciones, según Amaya, ha permitido fortalecer la atención y prevención en todo el país. “Estamos trabajando en función de que todas las personas que decidan visitar cualquier parque recreativo o los actos litúrgicos lo hagan con toda la seguridad del caso”, manifestó.

Durante la rendición de cuentas, los funcionarios reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones y respetar la normativa vial para evitar tragedias. “En la medida que cumplan esas recomendaciones, tendrán de esta vacación muy bonitos recuerdos y no cosas lamentables que podrían hasta enlutar a mucha familia”, subrayó Amaya.

Las instituciones permanecen activas para responder ante cualquier eventualidad durante el resto del periodo festivo, aunque finaliza el 6 de agosto los dispositivos especiales se extenderán hasta el 9 de agosto por el fin de semana.

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