Nick y Charlie se despiden con un baile: la era Heartstopper llega a su fin y miles de lectores sienten que algo propio también termina

Cada lector se llevó una escena distinta y un deseo propio. La despedida del tomo seis dejó una sensación compartida difícil de resumir - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Argentina no se caracteriza por los bailes de graduación que tradicionalmente vende Hollywood. Donde la vida del secundario pasa por y para el prom con el objetivo de llegar a alcanzar el título de rey o reina del baile. Ramilletes de flores, globos y guirnaldas. Ponche sin alcohol. Limusinas, un desfile de limusinas. Una alfombra roja donde cada invitado pasa con lo mejor que tiene en el armario. Besos furtivos. El baile del rey y de la reina bajo la luz del reflector en medio de la pista. Ponche adulterado y besos ya más escandalosos.

Sin embargo, el lanzamiento del último volumen de la novela gráfica Heartstopper, dibujada y escrita por Alice Oseman, hizo posible que los lectores vivan un prom. Donde las limusinas fueron reemplazadas por taxis. Donde los sentimientos encontrados entre la nostalgia y la ilusión que pueden llegar a experimentarse en el baile de fin de curso, se vivieron en igual medida entre los invitados del evento que organizó VRYA, el sello juvenil de V&R Editoras, junto a Hay Plan. Lo que se puede asegurar de antemano es que cada uno de los invitados lució sus pilchas.

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El lanzamiento del sexto tomo de Heartstopper en Argentina recreó un prom para los lectores con un evento organizado por VRYA, el sello juvenil de V&R Editoras - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

“Un chico conoce a otro chico”, esa es la primicia de la tapa. La frase recorrió el mundo y miles de lectores, tanto de la comunidad queer como no, se sintieron identificados. Porque no es solo el amor entre dos chicos adolescentes, es la ternura de enamorarse por primera vez en serio. Porque no es una novela gráfica que se lee fácil, es una historia que pone temas sobre la mesa: la diversidad en todos los aspectos amplios de la palabra; el cuidado de la salud mental; la existencia de los trastornos alimenticios; la amistad y los vínculos sanos; crear una red de contención y el buscar ayuda. Si uno relee la anterior oración se dará cuenta de lo sencillo y simple que es de enumerar cada temática, pero de lo difícil que es encontrarlos en la vida real.

Rocío Milagros Vazquez, conocida en redes sociales como @sereinne, fue host del evento - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

“El tomo seis es todo lo que tiene que ser el final de Heartstopper. Un capítulo más, no un final, sino un nuevo principio con toda la dulzura, pero a la vez mucha madurez y mucho crecimiento”, comentó a Infobae Melisa Corbetto, editora de VRYA, quien se encargó de llevar la historia de Nick y Charlie a las librerías de Latinoamérica.

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Para Corbetto, el cierre de la saga es “literalmente el fin de una era”, una que marcó su carrera y su vida personal a la vez. Todo comenzó en la FIL de Guadalajara de 2018, cuando encontró un pequeño recuadro al final del catálogo de Hachette UK. “Le dije: ‘Mandame este’. Y así empezó todo”, recordó. Tras leer los primeros dos tomos, tuvo la certeza de que había que publicarlo, aunque VRYA no tenía experiencia con novelas gráficas. “Sabía que lo teníamos que publicar, porque era excelente y además sentía que iba a ser importante. Iba a ser importante porque íbamos a hacerle bien al mundo publicándolo. Ese fue el sentimiento de: la gente necesita leer esto”, afirmó.

Docentes, lectores y creadores de contenido coincidieron en que Heartstopper cambió la forma de pensar los vínculos, la orientación sexual y el acompañamiento - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Y la razón de ese convencimiento tiene nombre: dentro de un género históricamente marcado por la tragedia, Heartstopper eligió otro camino. La poeta argentina Florencia Dapiaggi lo puso en palabras con precisión: “Dentro de todas las historias LGBT, la historia de Nick y Charlie nos dio una oportunidad para ver una historia feliz, pero aparte no solamente de dos chicos, sino de dos chicas, de gente trans. La importancia que tiene eso para personas que estamos tan acostumbradas a la tragedia y a la muerte”. Ginebra Vega sumó otra dimensión: “Las historias queer en general son siempre muy violentas. Entonces poder decir: ‘No tiene que ser así. Esa adolescencia que muestran las películas heterosexuales también puede ser la mía’, para mí eso es recontra importante”.

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Esa representación no se limita a la orientación sexual. Victoria Garabal, productora y conductora, amplió la lectura hacia los vínculos en general: “Uno tiende a pensar el amor de una forma, el amor de pareja como superador a otros amores, y para mí es como entender los vínculos de manera más horizontal, entender que el amor puede estar en todos lados y es el motor para todo, para sostén, para seguir adelante, para superar lo que te duele y para amar también sexoafectivamente”.

Heartstopper, la novela gráfica de Alice Oseman, convirtió la historia de Nick y Charlie en una referencia para lectores queer y no queer- (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Por otro lado, Juan Falabella aportó una perspectiva concreta sobre el efecto de la saga en su entorno más cercano: “En el colegio lo que me di cuenta es que la gente que lo iba leyendo, había ciertas situaciones que dejaban de pasar después de que la gente fuera leyendo esa saga. Entonces, el hecho de que existiera para mí significaba que se empiezan a normalizar ciertas cosas que antes no estaban tan normalizadas”.

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La representación bisexual, trans y de identidad de género en Heartstopper amplió la identificación de los lectores con la saga - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

La amplitud temática de la obra es, para muchos, su mayor virtud. Agustina Cabaleiro, conocida en redes sociales como @onlinemami_, lo desarrolló con claridad: “La trama es ambiciosa, como que habla desde el LGBT, desde la bisexualidad, desde el bullying y demás, y después sigue sumando temáticas, habla de salud mental, de suicidio, anorexia y demás, de identidad de género, no solamente de sexualidad. Es muy ambiciosa la obra en el sentido de que sigue sumando temáticas, porque es lo que pasa en la vida, vos tenés más de un quilombo”.

Cabaleiro también señaló lo que la representación bisexual y la exitencia de personajes como Nick significan en particular: “La B de LGBT no es de bilingüe, no es de bizcochito. Para los bisexuales es importante que entendamos que, podemos tener una relación estable con alguien del mismo género y que no es que somos menos bisexuales porque estamos con alguien de otro género”.

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Lectores de Heartstopper destacaron que la obra ofrece una historia LGBT feliz frente a relatos queer atravesados por la tragedia y la violencia - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Natanael Nuske Tosini, docente además de lector, observó ese impacto en un plano cotidiano y concreto: “En lo personal, lo noto reflejado en los estudiantes y cómo pueden llegar a identificarse con cada uno de los amigos de Nick y Charlie, incluso con Nick y Charlie”. Para él, la saga también “significó un cambio de paradigma en qué tipo de vínculos se generan y cómo uno interactúa con ellos y qué contexto uno genera también para que esos vínculos se puedan dar”. Cada lector encontró en la historia un espejo distinto. Desde un modelo de acompañamiento que va más allá de la pareja como es la madre de Nick o los profesores de Truham Grammar School for Boys, el colegio al que asisten los protagonistas.

VRYA adquirió Heartstopper tras la FIL de Guadalajara de 2018, cuando Melisa Corbetto impulsó la publicación de la novela gráfica en Latinoamérica - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Para Camila Ochoa, despedirse de la saga es “como partir caminos con un amigo, porque estos personajes los vimos crecer y porque nos vieron crecer a nosotros también”. Ivana Kasper, autora de Más inmenso que el cielo y bookfluencer, comentó que esta historia la recomienda “por excelencia” a lectores de todas las edades. “Veo el cierre de la historia y veo como lo que crecí yo a lo largo de todo este tiempo. Me da mucha nostalgia, me da mucha tristeza también, pero también entiendo y siento que está bien que termine”, compartío.

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Voces del fandom explican por qué esta saga eligió otro camino dentro de un género acostumbrado al dolor. En ese giro, la identificación se vuelve refugio y también horizonte - (Gentilea de V&R Editoras//Bianca Maria Spoltore)

Fue Rocío Milagros Vazquez, conocida en redes como @sereinne y host de la noche, quien quizás resumió mejor el espíritu del evento y de la saga: la serie le dio “mucha paz saber que generaciones más chicas van a poder entender su orientación desde un lugar mucho más sano”, sin que esa comprensión tenga que surgir del bullying o del dolor.

Lo que comenzó hace ocho años con un recuadro al final de un catálogo terminó siendo una sala llena de personas que encontraron en Nick y Charlie algo que necesitaban. “Heartstopper es una curita, es un mimo”, cerró Corbetto.

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