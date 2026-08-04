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La Usina del Arte se llena de k-pop con un fin de semana de shows, talleres y concursos

El encuentro organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina suma música en vivo, espacios temáticos y actividades para todas las edades este 8 y 9 de agosto en Agustín R. Caffarena 1

La Usina del Arte se llena de k-pop
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La Usina del Arte será sede el sábado 8 y domingo 9 de agosto de un fin de semana dedicado al k-pop, organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina: shows en vivo, talleres, stands temáticos y una nueva edición del Concurso K-pop en Argentina, una programación que reunirá música, danza y otras expresiones de la cultura coreana en Agustín R. Caffarena 1.

La competencia central se hará el sábado a las 16 h en el Auditorio, con 11 grupos y solistas: tres en la categoría canto y ocho en baile. En total participarán 40 personas llegadas desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Juan, que buscarán el primer puesto ante un jurado especializado.

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La conducción estará a cargo de los influencers Luquiño y Arin Kim. El jurado estará integrado por Yami Arias, Ornella Saitta y Back Kooyoung, coreógrafo de referencia dentro de la industria musical coreana y uno de los nombres convocantes de esta 17ª edición.

El domingo desde las 14 h, Kooyoung encabezará un workshop abierto a personas desde los 15 años y de todos los niveles. La propuesta estará enfocada en movimientos y coreografías asociados a estilos específicos, con una guía paso a paso sobre técnicas, secuencias, coordinación y expresión corporal.

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Kooyoung es coreógrafo, performance director y creative director. Actualmente se desempeña como coreógrafo en jefe del estudio 1 MILLION DANCE. Trabajó con figuras del k-pop como BoA, EXO, TVXQ!, Girls Generation, Super Junior, SHINee, Taemin, Red Velvet y The Boyz. Entre sus coreografías figuran Love Shot, Tempo, Ko Ko Bop, Obsession y Lotto, de EXO; Keep Your Head Down y Superstar, de TVXQ!; Woman y Black, de BoA; The Stealer, Maverick y ROAR, de The Boyz; y Danger, de Taemin.

La Usina del Arte se llena de k-pop
El encuentro organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina suma música en vivo, espacios temáticos y actividades para todas las edades este 8 y 9 de agosto en Agustín R. Caffarena 1

También participó como mentor y entrenador en programas de televisión vinculados al k-pop, entre ellos Street Man Fighter, Girls Planet 999, Boys Planet y Boys II Planet.

Tanto el sábado como el domingo, desde las 14 h, el público podrá recorrer stands temáticos y participar de exhibiciones y actividades para todas las edades. La programación incluirá juegos sobre k-dramas, propuestas de gastronomía coreana, espacios de k-beauty, literatura, idioma y turismo.

El taller Mi color, mi remera en hangeul se realizará ambos días a las 15 y 17 h en el Espacio Creativo. La actividad permitirá diseñar una remera personalizada con caracteres del alfabeto coreano y combinaciones de colores elegidas por cada participante.

A las 16 h también habrá un taller de creación de hanok, inspirado en las casas tradicionales y en la arquitectura coreana. A las 18 h se sumará otro de confección de norigé, los accesorios que suelen complementar el hanbok, la vestimenta tradicional coreana.

La Usina del Arte se llena de k-pop
La Usina del Arte se llena de k-pop

El encuentro volverá a convertir a la Usina del Arte en escenario del Concurso K-pop en Argentina, una convocatoria orientada tanto a fandoms como a curiosos y seguidores de la cultura coreana interesados en su música, su danza y sus distintas expresiones artísticas.

El Centro Cultural Coreano en Argentina abrió sus puertas en 2006 con el objetivo de promover y difundir la cultura coreana en el país. Desde entonces, impulsa actividades para fortalecer los lazos de amistad y el diálogo entre Corea y Argentina mediante propuestas artísticas y expresiones culturales modernas y tradicionales.

Desde 2018, sus actividades en Buenos Aires se desarrollan en el Palacio Bencich, con un enfoque especial en k-pop, k-culture y k-arts. Su programación incluye exposiciones permanentes de hansik, hanbok, hanok, hangul y hallyu.

El centro también organiza muestras temporales vinculadas con artes visuales, literatura y patrimonio cultural material e inmaterial. Además, ofrece cursos de k-pop, hansik, danzas tradicionales e idioma coreano, junto con charlas temáticas y ciclos de cine.

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