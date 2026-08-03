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Un recorrido por la casa natal de Federico García Lorca

El hogar de Granada cumple 40 años manteniendo vivo el objetivo de preservar el patrimonio, la vida y la obra del poeta

Fachada de una casa blanca de dos plantas con puerta oscura central, un balcón con plantas, cinco ventanas oscuras, tejado de tejas, dos naranjos y una farola
La casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, Granada (Juan A. Martín Jaimez/Universo Lorca)
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La casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada), uno de los buques insignia de los espacios lorquianos, cumple 40 años manteniendo vivo el objetivo con el que abrió sus puertas al público: preservar el patrimonio, la vida y la obra del poeta.

Fue el 29 de julio de 1986, a punto de cumplirse el 50 aniversario de su fusilamiento, cuando la casa abrió al público reconvertida en museo, el primero dedicado a Lorca en Granada.

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Su inauguración se produjo cuatro años después de haber sido adquirida por la Diputación de Granada y reconstruida bajo la supervisión de Isabel García Lorca, hermana de Federico.

Sala con sofá, mesa octogonal de madera, piano vertical, espejo de pared, lámpara de araña, cuadros, ventana con contraventanas de madera
La sala principal de la casa natal de Federico García Lorca (Juan A. Martín Jaimez/Universo Lorca)

Hoy, cuarenta años después, más de 8.000 personas visitan al año esta coqueta vivienda en la que el 5 de junio de 1898 nació Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, como fue bautizado el poeta, que, aunque solo vivió allí unos años antes de su traslado, en 1906, al pueblo vecino de Valderrubio (entonces llamado Asquerosa), siempre la tuvo muy presente en su memoria.

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“Cuando yo era niño viví en un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo”, escribió sobre su infancia en Fuente Vaqueros.

Entre las paredes de esta casa blanca con patio en la que nació, Federico daba rienda suelta a sus dotes literarias, musicales y teatrales.

Dormitorio con cama de hierro y latón negro, mesita de noche, cuadro en la pared, vigas de madera en el techo, suelo de baldosas y una cuna en segundo plano
La casa museo también alberga el Centro de Estudios Lorquianos, cumple desde su apertura con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio, la vida y la obra del poeta (Juan A. Martín Jaimez/Universo Lorca)

Carmen Ramos, hija de la nodriza que destetó a Lorca y amiga de la infancia, relató en su día que oficiar misas en aquel patio, ataviado para la ocasión, era uno de sus juegos favoritos. Y lo hacía con una condición: que la audiencia rompiera a llorar durante el sermón, recoge ‘Universo Lorca’, un proyecto web de la Diputación de Granada sobre la historia de los espacios lorquianos.

La casa museo de este municipio de la Vega, que también alberga el Centro de Estudios Lorquianos, cumple desde su apertura con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio, la vida y la obra del poeta a través de iniciativas culturales, literarias y educativas impulsadas desde el Patronato Federico García Lorca, dependiente de la Diputación de Granada.

Dormitorio de la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada), que cumple 40 años desde su apertura al público como museo en los que no ha dejado de alentar la figura y el legado del poeta desde numerosos ámbitos de la cultura. EFE/Pepe Torres
Dormitorio de la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada), que cumple 40 años desde su apertura al público como museo en los que no ha dejado de alentar la figura y el legado del poeta desde numerosos ámbitos de la cultura. EFE/Pepe Torres

Cartas, literatura y gastronomía

Ese amplio programa de actividades, explica el director del Patronato, Juan Castilla Brazales, incluye visitas semanales de escolares para conectar a los más jóvenes con la obra, el teatro y los títeres de Lorca.

También iniciativas literarias como ‘Otoño Lorca’, un ciclo programado entre octubre y diciembre por el que han pasado el director de teatro Luis Pascual, el escritor Luis Antonio de Villena o la cantaora Carmen Linares.

Para rendir homenaje a Lorca desde la escritura, ha sido ideado también el certamen ‘Cartas a Federico’, un concurso que exige escribir misivas a mano y enviarlas al código postal 1898, habilitado por Correos como guiño al nacimiento del autor de Yerma, explica Castilla.

Juan Castillla, director del Patronato Cultural Federico García Lorca y del Museo casa natal del poeta en Fuente Vaqueros (EFE/Pepe Torres)
Juan Castillla, director del Patronato Cultural Federico García Lorca y del Museo casa natal del poeta en Fuente Vaqueros (EFE/Pepe Torres)

Otras convocatorias trascienden a ámbitos aparentemente menos ligados a la figura de Lorca pero también vinculados a su obra, como el gastronómico: Un estudio “riguroso” sobre los ingredientes y alimentos que aparecen en algunas de sus obras servirán de base para la elaboración de un menú en el marco de unas jornadas gastronómicas que el Patronato pretende poner en marcha a la vuelta del verano.

Todas esas iniciativas se suman y complementan a los dos actos simbólicos que cada año recuerdan el nacimiento y asesinato de Federico: el tradicional ‘5 a las 5’ que cada 5 de junio se celebra en Fuente Vaqueros, y el que todos los meses de agosto recuerda su fusilamiento en el parque del municipio vecino de Alfacar que lleva su nombre.

Fuente: EFE

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