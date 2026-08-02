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Esta película de Meryl Streep y Jack Nicholson adapta uno de los mejores libros de Nora Ephron y fue descrita como una “obra maestra”: se irá de Netflix en tres días

La guionista y escritora publicó una novela basada en su propio divorcio que sería adaptada en una producción protagonizada por dos intérpretes que suman seis premios Oscar

Meryl Streep y Jack Nicholson en 'Se acabó el pastel'
Meryl Streep y Jack Nicholson en 'Se acabó el pastel'. (Paramount Pictures)
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Más de una década después de su muerte, el nombre de la guionista y escritora Norah Ephron no ha dejado de crecer en importancia. Esta autora fue una de las voces más ingeniosas e incisivas del panorama estadounidense en las últimas décadas del siglo XX, y novelas como Se acabó el pastel dan buena cuenta de ello. Publicada en 1983, esta obra es uno de los retratos más sinceros y al mismo tiempo hilarantes sobre el derrumbe de un matrimonio.

Parcialmente autobiográfico, este libro supuso un gran impulso en la popularidad de Ephron, quien transformó el dolor de una traición en un relato lleno de ironía y dignidad. Su tono aparentemente ligero esconde una profunda reflexión sobre la pareja y la resistencia femenina ante momentos verdaderamente difíciles. Con estos ingredientes, su historia trascendería el papel y acabaría siendo adaptada tres años después con una película con la propia autora como guionista y con dos de los actores más prestigiosos de Hollywood: Meryl Streep y Jack Nicholson.

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Jack Nicholson y Meryl Streep en 'Se acabó el pastel'
Jack Nicholson y Meryl Streep en 'Se acabó el pastel'. (Paramount Pictures)

Una crónica ácida llena de estrellas

Se acabó el pastel, disponible en Netflix hasta el próximo 5 de agosto, es una cinta dirigida por Mike Nichols (conocido por títulos como El graduado o Cegados por el deseo). Como la novela, se adentra en la vida de una escritora que abandona su carrera por amor, solo para descubrir la amarga infidelidad de su esposo, un columnista incapaz de dejar atrás sus viejas costumbres. El relato, cargado de humor y desencanto, se apoyó en la naturalidad y la mirada irónica que Ephron imprimió en su libro, lo que cosechó muchas reacciones positivas. “Una obra maestra, una colaboración de artistas maduros en su máximo esplendor artístico”, escribían en su momento en una crítica de The Washington Post.

La producción no solo deslumbra por la química entre Streep y Nicholson, dos gigantes de la actuación que suman un total de seis premios Oscar a la mejor interpretación principal o de reparto, sino que también destaca por los nombres que completan el reparto. Así, Jeff Daniels, Catherine O’Hara y Maureen Stapleton logran un gran resultado frente a la cámara. A una escala más pequeña, también hay que destacar los papeles del reputado cineasta Milos Forman o los entonces jovencísimos Natasha Lyonne y Kevin Spacey.

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Por su parte, Ephron ya había ejercido como guionista antes en Silkwood, por la que de hecho fue nominada a un Oscar. Sin embargo, fue por Se acabó el pastel que la escritora se introduciría de lleno en el mundo del cine, donde ya orientada hacia la comedia firmó producciones tan recordadas como Cuando Harry encontró a Sally, Algo para recordar o Tienes un e-mail. Más adelante, también cosecharía importantes éxitos como directora, en títulos como Embrujada o Julie y Julia, donde por cierto, coincidiría una vez más con Meryl Streep.

Imágenes de 'Se acabó el pastel', con Meryl Streep y Jack Nicholson
Imágenes de 'Se acabó el pastel', con Meryl Streep y Jack Nicholson. (Paramount Pictures)

El vínculo entre Meryl Streep y Jack Nicholson

Más allá del éxito cosechado, Se acabó el pastel fue también un importante hito para sus intérpretes principales, quienes desarrollaron una sólida relación de amistad que se consolidó con los años. Así, Meryl Streep y Jack Nicholson, quienes volverían a interpretar a una pareja el año siguiente en la mucho menos exitosa Tallo de hierro, llevan años profesándose una admiración mutua.

Con todo, ese respeto en lo profesional no les priva de tener la suficiente confianza como para, por ejemplo, que Nicholson asistiera a un homenaje a la actriz en 2004 y le dijera: “Eres perfecta. De algún modo te están convirtiendo en una ‘vaca’ sagrada y ya sé lo mucho que te gusta eso. Esto es lo que tengo que decir al respecto: ‘Muuuu. Muuuu.’”

Meryl Streep reivindica el "don de la empatía" en un mundo cada vez más hostil y volátil

La cosa no solo quedó en un chiste, pues Nicholson la describió, bromas aparte, como una actriz “trascendente, talentosa, impasible, pasiva, hermosa y comprometida”. En otra ocasión, Meryl Streep reconocería que trabajar con Nicholson fue una experiencia placentera: “Si te gusta reír, lo cual a mí sí me gusta, te gusta trabajar con Jack. Me gusta trabajar con Jack porque es puro, puro placer. Es un hombre gracioso, un hombre generoso y un hombre inteligente”.

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