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El Museo Moderno debate cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva

El 7 y 8 de agosto, el evento incluirá conversaciones, entrevistas públicas, mesas redondas y activaciones performáticas. El detalle

El Museo Moderno debate cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva (Guido Limardo)
El Museo Moderno debate cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva (Guido Limardo)
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El Museo Moderno presentará Memoria futuro los días 7 y 8 de agosto con dos jornadas de entrada libre que reunirán a artistas, curadores e investigadores para debatir cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva, la preservación de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cultura democrática, en el marco de su 70 aniversario y a 50 años del golpe de Estado que inició la última dictadura militar en la Argentina.

Las actividades se harán el viernes y el sábado entre las 15 y las 19 h, aunque el primer día incluirá una performance final a las 19.30 h. El programa se organiza a partir de conversaciones, entrevistas públicas, mesas redondas y activaciones performáticas.

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La propuesta del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires busca profundizar debates ya abiertos por dos exposiciones: Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship, presentada en Spazio Punch de Venecia, y La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, realizada junto al Parque de la Memoria.

El eje común será la relación entre pasado y futuro: cómo el arte aporta herramientas para pensar críticamente la historia reciente, qué recursos visuales, performáticos y conceptuales permitieron resistir la censura y cuál es el papel de los museos en la defensa de una cultura democrática.

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Museo Moderno - Bienal de Venecia
"Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship", en la ciudad de Venecia

La primera jornada comenzará a las 15 h con la presentación de “Memoria y futuro”, a cargo de Victoria Noorthoorn, directora del museo; Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado; y Augusto Maurandi, director de Spazio Punch.

A las 16 h, Noorthoorn y Patricio Orellana, jefe del Departamento de Curaduría del museo, presentarán la exposición “Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship”. Una hora más tarde, a las 17 h, se realizará la mesa redonda “El círculo afectivo de la memoria”.

Ese encuentro reunirá a artistas que participaron en “Darkness Visible” y que viajaron a Venecia para la inauguración: Nicanor Aráoz, Eduardo Basualdo, Marcelo Brodsky, Flavia Da Rin y La Organización Negra, integrada por Manuel Hermelo y Pichón Baldinu. La moderación estará a cargo de Orellana.

A las 18 h se desarrollará la mesa “La imagen como testimonio”, centrada en el papel de la fotografía y de la imagen en la construcción de memoria. Participarán Eduardo Gil, Aldo Sessa, Gianni Mestichelli y el Archivo de la Memoria Trans, con moderación de Fernando García, curador de Programas Públicos del museo.

La memoria de la colección El Moderno en el Parque
De "La memoria de la colección. El Moderno en el Parque" (Josefina Tommasi)

La jornada del viernes cerrará a las 19.30 h con una performance de Fernando Noy, quien hará una lectura performática de “Cadáveres”, de Néstor Perlongher.

El segundo día arrancará a las 15 h con la presentación de “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque”, a cargo de Nicolás Cuello, curador del museo, y Cecilia Nisembaum, curadora del Parque de la Memoria. También participarán Valeria Semilla, jefa de Patrimonio del museo, y Pino Monkes, jefe de Conservación.

En esa apertura se explicará el trabajo de cuidado y preservación que realiza la institución sobre las obras exhibidas hoy en el Parque de la Memoria: preservarlas, guardarlas, catalogarlas, digitalizarlas y eventualmente ponerlas a disposición para préstamos.

La memoria de la colección El Moderno en el Parque
Las actividades se harán el viernes y el sábado entre las 15 y las 19 h (Josefina Tommasi)

A las 16.30 h se realizará la mesa “Pintura: figuración y represión”, con Juan José Cambre, Duilio Pierri y Gabriel Salomón. La conversación abordará los vínculos entre figuración y violencia durante la transición democrática a partir de obras de esos artistas incluidas en “La memoria de la colección”, con moderación de García y Nisembaum.

A las 17.30 h seguirá la mesa “Género, abstracción, espiritualidad y política”, en la que Cuello conversará con Paola Vega y Laura Códega. El intercambio retomará estrategias presentes en la exposición en torno al esoterismo, la abstracción y la figuración surrealista, en diálogo con las artistas históricas Elda Cerrato, Josefina Quesada, Paulina Berlatzky, Josefina Mazzaglia y Juana Butler.

El cierre será a las 18.30 h con una conversación pública con Brodsky, presentado por el museo como una referencia del trabajo artístico y de la gestión institucional vinculados con la preservación de la memoria sobre la dictadura militar en la Argentina. La entrevista estará a cargo de Patricio Orellana.

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