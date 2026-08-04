El Museo Moderno debate cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva

El Museo Moderno presentará Memoria futuro los días 7 y 8 de agosto con dos jornadas de entrada libre que reunirán a artistas, curadores e investigadores para debatir cómo el arte interviene en la construcción de la memoria colectiva, la preservación de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cultura democrática, en el marco de su 70 aniversario y a 50 años del golpe de Estado que inició la última dictadura militar en la Argentina.
Las actividades se harán el viernes y el sábado entre las 15 y las 19 h, aunque el primer día incluirá una performance final a las 19.30 h. El programa se organiza a partir de conversaciones, entrevistas públicas, mesas redondas y activaciones performáticas.
PUBLICIDAD
La propuesta del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires busca profundizar debates ya abiertos por dos exposiciones: Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship, presentada en Spazio Punch de Venecia, y La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, realizada junto al Parque de la Memoria.
El eje común será la relación entre pasado y futuro: cómo el arte aporta herramientas para pensar críticamente la historia reciente, qué recursos visuales, performáticos y conceptuales permitieron resistir la censura y cuál es el papel de los museos en la defensa de una cultura democrática.
PUBLICIDAD
La primera jornada comenzará a las 15 h con la presentación de “Memoria y futuro”, a cargo de Victoria Noorthoorn, directora del museo; Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado; y Augusto Maurandi, director de Spazio Punch.
A las 16 h, Noorthoorn y Patricio Orellana, jefe del Departamento de Curaduría del museo, presentarán la exposición “Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship”. Una hora más tarde, a las 17 h, se realizará la mesa redonda “El círculo afectivo de la memoria”.
PUBLICIDAD
Ese encuentro reunirá a artistas que participaron en “Darkness Visible” y que viajaron a Venecia para la inauguración: Nicanor Aráoz, Eduardo Basualdo, Marcelo Brodsky, Flavia Da Rin y La Organización Negra, integrada por Manuel Hermelo y Pichón Baldinu. La moderación estará a cargo de Orellana.
A las 18 h se desarrollará la mesa “La imagen como testimonio”, centrada en el papel de la fotografía y de la imagen en la construcción de memoria. Participarán Eduardo Gil, Aldo Sessa, Gianni Mestichelli y el Archivo de la Memoria Trans, con moderación de Fernando García, curador de Programas Públicos del museo.
PUBLICIDAD
La jornada del viernes cerrará a las 19.30 h con una performance de Fernando Noy, quien hará una lectura performática de “Cadáveres”, de Néstor Perlongher.
El segundo día arrancará a las 15 h con la presentación de “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque”, a cargo de Nicolás Cuello, curador del museo, y Cecilia Nisembaum, curadora del Parque de la Memoria. También participarán Valeria Semilla, jefa de Patrimonio del museo, y Pino Monkes, jefe de Conservación.
PUBLICIDAD
En esa apertura se explicará el trabajo de cuidado y preservación que realiza la institución sobre las obras exhibidas hoy en el Parque de la Memoria: preservarlas, guardarlas, catalogarlas, digitalizarlas y eventualmente ponerlas a disposición para préstamos.
A las 16.30 h se realizará la mesa “Pintura: figuración y represión”, con Juan José Cambre, Duilio Pierri y Gabriel Salomón. La conversación abordará los vínculos entre figuración y violencia durante la transición democrática a partir de obras de esos artistas incluidas en “La memoria de la colección”, con moderación de García y Nisembaum.
PUBLICIDAD
A las 17.30 h seguirá la mesa “Género, abstracción, espiritualidad y política”, en la que Cuello conversará con Paola Vega y Laura Códega. El intercambio retomará estrategias presentes en la exposición en torno al esoterismo, la abstracción y la figuración surrealista, en diálogo con las artistas históricas Elda Cerrato, Josefina Quesada, Paulina Berlatzky, Josefina Mazzaglia y Juana Butler.
El cierre será a las 18.30 h con una conversación pública con Brodsky, presentado por el museo como una referencia del trabajo artístico y de la gestión institucional vinculados con la preservación de la memoria sobre la dictadura militar en la Argentina. La entrevista estará a cargo de Patricio Orellana.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD