Origami Matsuri en el Jardín Japonés: talleres, muestra y shows en vivo durante agosto

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El Origami Matsuri llegará al Jardín Japonés con talleres, una muestra y presentaciones en vivo entre el 8 y el 30 de agosto, con actividades diarias de 10:00 a 18:00 en el Salón Tokyo y propuestas especiales durante el fin de semana del 8 y 9.

Pero, ¿qué es origami (u orizuru), conocido tradicionalmente en español como papiroflexia? Es el arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales se consideran esculturas de papel.

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La palabra proviene de los vocablos japoneses ori (plegar) y kami (papel). Su historia se remonta al siglo VI, cuando los monjes budistas llevaron el papel desde China a Japón, convirtiéndose inicialmente en una práctica exclusiva de la nobleza y los rituales religiosos sintoístas debido al alto costo del material.

El Jardín Japonés de Buenos Aires es la sede del ciclo

El significado del origami va mucho más allá del simple entretenimiento: en la cultura japonesa, está profundamente ligado a la paciencia, la concentración y la perseverancia, simbolizando la transformación de lo simple en algo complejo y bello mediante el cuidado de las manos, siendo la grulla (tsuru) su emblema máximo de paz, salud y longevidad.

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Todo ese concepto irrumpe en Buenos Aires, en el Jardín Japonés, con la Exposición de Origami, que podrá visitarse del 8 de agosto al 30 de agosto en el Salón Tokyo (primer piso), en el horario de 10:00 a 18:00. El evento también incluirá talleres en Sum Kyoto y en el propio Salón Tokyo, además de estaciones de plegado rápido en el Patio Magnolia.

El festival se hará del 8 al 30 de agosto con actividades todos los días en el Salón Tokyo, además de propuestas especiales el primer fin de semana para quienes quieran sumarse al plan

El sábado 8 habrá talleres en Sum Kyoto a las 11:00 (Maria Laura Stella), 14:00 (Anna Violini), 15:00 (Nelly Higa) y 16:45 (Maximiliano Ortiz), y en el Salón Tokyo a las 11:00 (Adriana Kaneshiro), 14:00 (Circe Candia), 15:00 (Cristina Lualdi) y 16:45 (Maria Soledad Juan). Ese día también se programó un show de tambores japoneses a las 16:00 a cargo de Mukaito.

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El domingo 9 los talleres continuarán en Sum Kyoto a las 11:00 (Fabián Berini), 14:00 (Diana Lisi), 15:00 (Origami por Amor al Arte) y 16:45 (Florencia Bonelli), y en el Salón Tokyo a las 11:00 (Angeline Cuvertino), 14:00 (María Eugenia Sandín), 15:00 (Vanesa Salas) y 16:45 (Silvina Viera). A las 16:00 se prevé otro show de tambores a cargo de Buenos Aires Taiko.

Origami Matsuri en el Jardín Japonés: talleres, muestra y shows en vivo durante agosto

Durante el sábado 8 y el domingo 9 funcionará Origami Express en el Patio Magnolia entre las 12:00 y las 17:30, y habrá un taller interactivo de Suminagashi (técnica de estampado japonés) a cargo de Victoria Campos de 14:00 a 17:30.

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El Jardín Japonés abre todos los días de 10:00 a 18:00 en Av. Casares, entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador. La entrada cuesta $8.000 para argentinos residentes con DNI y $24.000 para no residentes; menores de 12 y mayores de 65 años ingresan gratis.