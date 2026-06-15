Una muestra con el arte como respuesta a la última dictadura argentina

"Hacha" (1972) del artista conceptual Horacio Zabala

El Museo Moderno y el Parque de la Memoria presentan La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, con un recorrido por obras del patrimonio histórico del Moderno para revisar, a 50 años del golpe de Estado, cómo el arte argentino respondió a la violencia política, la censura, la persecución y la interrupción del orden democrático durante la última dictadura militar de 1976 a 1983.

La muestra, organizada en cinco núcleos temáticos, concluye con un apartado dedicado al impacto político y afectivo de la transición democrática de 1983 en el campo artístico. Ese tramo final reune obras sobre la restauración de las libertades individuales, la aparición de nuevos espacios de sociabilidad nocturna, la experimentación performática y la libertad gestual en la pintura.

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Con curaduría de Nicolás Cuello por el Moderno y Cecilia Nisembaum por el Parque, la exposición reúne obras de la colección pública del museo para reconstruir prácticas artísticas producidas entre mediados de los años sesenta y comienzos de los ochenta. El proyecto propone leer ese período a través de lenguajes diversos que dieron forma a las tensiones de uno de los momentos más traumáticos de la historia argentina.

"La memoria de la colección" propone un recorrido por obras del patrimonio histórico del Moderno para revisar, a 50 años del golpe de Estado

La exposición responde de manera directa a una pregunta central: qué puede mostrar hoy una colección pública sobre la relación entre arte y dictadura. La respuesta que organiza la muestra es que, además de las formas explícitas de denuncia, hubo artistas que elaboraron una posición crítica frente al autoritarismo mediante la fragmentación de la figura humana, el lenguaje cifrado, la abstracción y las prácticas conceptuales.

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El recorrido comienza con obras que, desde comienzos de los años sesenta, exploraron modos de representar el impacto ontológico de la creciente conflictividad política internacional. Ese primer conjunto incluye nuevas figuraciones de lo humano, experimentación con la materialidad pictórica y usos cifrados del lenguaje conceptual para recuperar una sensibilidad histórica marcada por el ascenso de la violencia política.

Otro núcleo se concentra en las relaciones entre juventud, trabajo y organización político-sindical. A partir de esas producciones, la muestra plantea una reflexión sobre el efecto de la persecución ideológica y la desaparición forzada en la desarticulación de la vida laboral, y sobre las consecuencias económicas que dejó la estructura productiva de la última dictadura militar.

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Una sala estará dedicada al trabajo de artistas mujeres que recurrieron a la abstracción, la experimentación perceptiva y la exploración de dimensiones espirituales para elaborar de manera indirecta los efectos de la violencia

Una sala estará dedicada al trabajo de artistas mujeres que recurrieron a la abstracción, la experimentación perceptiva y la exploración de dimensiones espirituales para elaborar de manera indirecta los efectos de la violencia. Esas obras sostienen una memoria sensible de aquello que no podía decirse de forma explícita.

A medida que avanza el recorrido, la exposición se detiene en obras centradas en el uso experimental de la palabra, la escritura y la circulación de imágenes mediáticas para examinar la censura y el control de la libertad de expresión durante y después de la dictadura. En esos trabajos se observan las formas en que los artistas sortearon los límites de lo decible y construyeron espacios de comunicación y resistencia.

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La investigación sobre las biografías de artistas que siguieron en actividad durante los años de la dictadura, presentes en el patrimonio del museo, busca abrir nuevos interrogantes sobre las relaciones entre arte y política. La propuesta sostiene que la participación y la denuncia también adoptaron formas indirectas, apoyadas en la experimentación material, los procedimientos abstractos y la opacidad del significado.

La muestra también busca desplazar la asociación tradicional entre arte político y denuncia explícita o representación directa de la conflictividad social

Esa perspectiva busca desplazar la asociación tradicional entre arte político y denuncia explícita o representación directa de la conflictividad social. La selección de “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” plantea que el arte también puede asumir una posición crítica, producir conocimiento y trabajar sobre el trauma colectivo desde registros menos evidentes.

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La curaduría también pone el foco en la producción de Elda Cerrato, Paulina Berlatzky, Juana Butler, Josefina Quesada, Josefina Mazzaglia, Diana Dowek, Silvia Brewda, Ana Eckell y Marta Minujín. Su incorporación busca revalorizar trayectorias que ocuparon un lugar menos visible en los relatos dominantes de la historia del arte argentino.

La muestra propone una interpretación distinta de esas obras abstractas, perceptivas, espirituales o atravesadas por el secreto, lo oculto y el humor. Leídas desde este marco, esas producciones no aparecen como una evasión de la realidad, sino como parte de las formas complejas con que los artistas respondieron a un contexto de violencia e incertidumbre.

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"Instauración institucional" de Luis Felipe Noé

La exposición presenta obras de 40 artistas: Paulina Berlatzky, Oscar Bony, Silvia Brewda, Marcelo Brodsky, Juana Butler, Juan José Cambre, Ricardo Carpani, Ricardo Carreira, Juan Carlos Castagnino, Elda Cerrato, Jorge Demirjian, Mirtha Dermisache, Juana Elena Diz, Diana Dowek, Ana Eckell, Sara Facio, León Ferrari, Norberto Gómez, Carlos Gorriarena, Víctor Grippo, Alberto Heredia, Enio Iommi, Leandro Katz, Carlos Langone, Rómulo Macció, Josefina Mazzaglia, Marta Minujín, Osvaldo Monzo, Luis Felipe Noé, Marie Orensanz, Dulio Pierri, Josefina Quesada, Juan Carlos Romero, Gabriel Salomón, Juan Manuel Sánchez, Alejandro Santamarina, Antonio Seguí, Carlos Ernesto Uría, Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala.

Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, y Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, afirmaron en la presentación institucional: “A medio siglo de aquel quiebre institucional, esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Invitamos al público a recorrer esta muestra no solo como una invalorable experiencia estética, sino también, y fundamentalmente, como un acto de ciudadanía”.

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“La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” integra el eje temático Memoria y futuro de la programación 2026 del Museo Moderno por su 70 aniversario, junto con Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura, que se exhibe actualmente en Spazio Punch, Venecia.

*La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745. Inaugura el sábado 13 de junio, a las 12 h, en la Sala PAyS. De lunes a viernes: 10:00 a 18:00 hs y sábados, domingos y feriados: 10:00 a 19:00 hs. Entrada gratuita

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Fotos: Museo Moderno / Josefina Tommasi