De Marta Minujín a Julio Le Parc: una muestra retrata a más de un centenar de figuras de la cultura argentina

La muestra "Maestros. El Bosque y el Árbol" reúne 112 fotografías y un documental de 70 minutos de Gaby Messina en el Museo Benito Quinquela Martín de La Boca

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Gaby Messina lleva más de una década fotografiando a los artistas más grandes de la Argentina en sus talleres y espacios de trabajo. El resultado de esa investigación visual —112 fotografías y un documental de 70 minutos— se podrá ver desde elrá sábado 1° de agosto en el Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín, de La Boca, donde se inaugurará la muestra Maestros: El Bosque y el Árbol a las 14.

La exhibición reúne retratos de Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc, entre otras figuras de la cultura nacional mayores de 65 años. El material audiovisual incluye las voces de los propios artistas, con música de Gustavo Santaolalla.

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La curaduría estuvo a cargo de Helena Ferronato y Silvina Amighini. Ferronato, quien además es gerenta de MuseosBA, señaló: “Las fotografías de Gaby Messina nos abren la puerta a los espacios donde los artistas crean. Talleres y hogares habitados por objetos, materiales, herramientas, recuerdos y obras en proceso, se revelan como territorios de identidad. En ellos, cada huella habla de una manera de mirar y de hacer, y nos acerca a aspectos de los artistas que muchas veces permanecen invisibles para el público”.

La muestra establece un diálogo con el patrimonio del museo a través del retrato El maestro Quinquela Martín, obra de Aldo Sessa de 1962. El edificio, que fue también hogar y taller de Benito Quinquela Martín, forma parte de la experiencia de la exposición.

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La exhibición incluye retratos de Luis Felipe Noé (foto), Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc, entre otras figuras de la cultura nacional mayores de 65 años

Messina inició en 2012 esta línea de trabajo, centrada en el registro fotográfico de artistas en sus entornos de producción. Su práctica abarca fotografía, videoarte, cine documental, formatos experimentales e intervenciones site specific. Formada junto a Alberto Goldstein, Marcos López y Humberto Rivas, presentó su primera exposición individual en 2004 en la Fotogalería del Teatro San Martín, con curaduría de Juan Travnik.

A lo largo de su carrera, exhibió obra en la Aperture Gallery (Nueva York), el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Houston Center for Photography, la Gallery of Photography (Dublín), el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), el Instituto Cervantes (Tokio), el Banco Mundial (Washington) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Argelia. Participó en la Bienal de Arte Africano Contemporáneo de Dakar y en la Bienal por la Paz organizada por la UNESCO en Angola. En 2026 presenta Raíces de una Argentina afro en la Universidad de Virginia (Estados Unidos). Es autora, además, de cinco libros: Gaby Messina (2009), Lima kilómetro 100 (2011), Fe (2013), el homónimo de esta exposición, Maestros: El Bosque y el Árbol (2016) y Saber ver (2016).

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La sede del museo, que se encuentra en Av. Pedro de Mendoza 1835, del barrio de La Boca, se puede visitar los lunes de 11 a 16 y de miércoles a domingos, de 11 a 18. Los martes permanece cerrado. Las entradas tienen un costo de $10.000 para el público general y $2.000 para residentes argentinos o extranjeros con DNI. Los miércoles, el ingreso es gratuito para residentes argentinos. No pagan entrada jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de alumnos de colegios públicos.

[Fotos: prensa Cultura CABA]