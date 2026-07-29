Primer vistazo a ‘Jumanji: Mundo abierto’, la tercera aventura de la saga con el regreso de Dwayne Johnson y el resto del reparto

Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black y Dwayne Johnson en 'Jumanji'

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Sony ha presentado el primer avance de Jumanji: Mundo abierto, la tercera y última entrega de la exitosa franquicia cinematográfica. El tráiler muestra el regreso del cuarteto protagonista, encabezado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Los cuatro actores retoman sus papeles como los avatares del videojuego que reimagina el universo original de Jumanji para una nueva generación. El adelanto confirma la participación de otros intérpretes recurrentes, como Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris y Rhys Darby. Además, se suman al elenco los actores Dan Hildebrand y Jack Jewkes, aportando rostros nuevos a la dinámica del grupo. Esta combinación de figuras busca mantener el espíritu de aventura, humor y acción característico de la franquicia.

El tráiler de Jumanji: Mundo abierto ofrece un primer acercamiento a la nueva misión que deberán enfrentar los personajes. La trama continúa la fórmula que convirtió a las dos películas anteriores en fenómenos de taquilla: adolescentes atrapados en un videojuego, cuyos avatares son interpretados por Johnson, Hart, Black y Gillan. El avance revela escenarios inéditos y desafíos que refuerzan la mezcla de comedia, acción y los intercambios de identidad que han definido la saga desde su reinicio.

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En esta tercera entrega, el equipo central retoma la interacción que ya había conquistado al público en las producciones previas. El regreso de los mismos protagonistas, junto a la incorporación de nuevos personajes, promete ampliar las posibilidades narrativas de la historia. El tráiler deja ver escenas de acción y situaciones cómicas, reafirmando el tono ligero y familiar que ha caracterizado a la saga desde que en 2017 reiniciase en gran medida el universo de la película original de los noventa con Robin Williams.

Tráiler oficial de la película 'Jumanji: Mundo abierto' dirigida por Jake Kasdan.

Así será la nueva entrega

Jumanji: Mundo abierto se inscribe como la continuación directa de los éxitos previos: Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y Jumanji: Siguiente nivel (2019). Ambas películas, que renovaron la franquicia original de 1995 protagonizada por Robin Williams y Kirsten Dunst, trasladaron el concepto del clásico juego de mesa a un entorno digital. En total, las dos entregas anteriores recaudaron más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a Jumanji como una de las sagas más rentables de los últimos años.

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El guion y la dirección de Jumanji: Mundo abierto están nuevamente a cargo de Jake Kasdan, quien ya había dirigido las dos cintas anteriores. Kasdan comparte la autoría del libreto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, responsables también de los textos de las entregas previas. La producción corre por cuenta de Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan, garantizando continuidad en el equipo creativo detrás de la franquicia.

El estreno de Jumanji: Mundo abierto estaba programado originalmente para el 11 de diciembre, pero ha sido postergado para el día de Navidad. De esta forma, la película llegará a los cines poco después de los lanzamientos de Dune: Parte Tres y Vengadores: Doomsday, dos superproducciones que compartirán la cartelera en una semana que los seguidores ya denominan Dunesday. Esta coincidencia anticipa una competencia directa por la atención del público durante la temporada navideña. La estrategia de lanzamiento busca aprovechar el alto flujo de espectadores propio de las fiestas, pero también enfrenta el desafío de destacar entre producciones de alto presupuesto y gran expectativa. Con el regreso de los protagonistas originales y la promesa de nuevas aventuras, Jumanji: Mundo abierto cierra la trilogía apostando por el humor, la acción y la nostalgia hacia el universo creado en los noventa.

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