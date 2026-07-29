España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Primer vistazo a ‘Jumanji: Mundo abierto’, la tercera aventura de la saga con el regreso de Dwayne Johnson y el resto del reparto

La próxima película de la exitosa franquicia lleva a sus protagonistas al mundo real

Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black y Dwayne Johnson en 'Jumanji'
Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black y Dwayne Johnson en 'Jumanji'
Guardar

Sony ha presentado el primer avance de Jumanji: Mundo abierto, la tercera y última entrega de la exitosa franquicia cinematográfica. El tráiler muestra el regreso del cuarteto protagonista, encabezado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Los cuatro actores retoman sus papeles como los avatares del videojuego que reimagina el universo original de Jumanji para una nueva generación. El adelanto confirma la participación de otros intérpretes recurrentes, como Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris y Rhys Darby. Además, se suman al elenco los actores Dan Hildebrand y Jack Jewkes, aportando rostros nuevos a la dinámica del grupo. Esta combinación de figuras busca mantener el espíritu de aventura, humor y acción característico de la franquicia.

El tráiler de Jumanji: Mundo abierto ofrece un primer acercamiento a la nueva misión que deberán enfrentar los personajes. La trama continúa la fórmula que convirtió a las dos películas anteriores en fenómenos de taquilla: adolescentes atrapados en un videojuego, cuyos avatares son interpretados por Johnson, Hart, Black y Gillan. El avance revela escenarios inéditos y desafíos que refuerzan la mezcla de comedia, acción y los intercambios de identidad que han definido la saga desde su reinicio.

PUBLICIDAD

En esta tercera entrega, el equipo central retoma la interacción que ya había conquistado al público en las producciones previas. El regreso de los mismos protagonistas, junto a la incorporación de nuevos personajes, promete ampliar las posibilidades narrativas de la historia. El tráiler deja ver escenas de acción y situaciones cómicas, reafirmando el tono ligero y familiar que ha caracterizado a la saga desde que en 2017 reiniciase en gran medida el universo de la película original de los noventa con Robin Williams.

Tráiler oficial de la película 'Jumanji: Mundo abierto' dirigida por Jake Kasdan.

Así será la nueva entrega

Jumanji: Mundo abierto se inscribe como la continuación directa de los éxitos previos: Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y Jumanji: Siguiente nivel (2019). Ambas películas, que renovaron la franquicia original de 1995 protagonizada por Robin Williams y Kirsten Dunst, trasladaron el concepto del clásico juego de mesa a un entorno digital. En total, las dos entregas anteriores recaudaron más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a Jumanji como una de las sagas más rentables de los últimos años.

PUBLICIDAD

El guion y la dirección de Jumanji: Mundo abierto están nuevamente a cargo de Jake Kasdan, quien ya había dirigido las dos cintas anteriores. Kasdan comparte la autoría del libreto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, responsables también de los textos de las entregas previas. La producción corre por cuenta de Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan, garantizando continuidad en el equipo creativo detrás de la franquicia.

El estreno de Jumanji: Mundo abierto estaba programado originalmente para el 11 de diciembre, pero ha sido postergado para el día de Navidad. De esta forma, la película llegará a los cines poco después de los lanzamientos de Dune: Parte Tres y Vengadores: Doomsday, dos superproducciones que compartirán la cartelera en una semana que los seguidores ya denominan Dunesday. Esta coincidencia anticipa una competencia directa por la atención del público durante la temporada navideña. La estrategia de lanzamiento busca aprovechar el alto flujo de espectadores propio de las fiestas, pero también enfrenta el desafío de destacar entre producciones de alto presupuesto y gran expectativa. Con el regreso de los protagonistas originales y la promesa de nuevas aventuras, Jumanji: Mundo abierto cierra la trilogía apostando por el humor, la acción y la nostalgia hacia el universo creado en los noventa.

Temas Relacionados

JumanjiDwayne JohnsonActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Luis Buñuel sobre la libertad creativa: “En alguna parte, entre el azar y el misterio, se desliza la imaginación, la libertad total del hombre”

El director aragonés, uno de los más importantes del surrealismo y del cine español, falleció un día como hoy hace 43 años

La reflexión de Luis Buñuel sobre la libertad creativa: “En alguna parte, entre el azar y el misterio, se desliza la imaginación, la libertad total del hombre”

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Spider-Man: Brand New Day’ a Anne Hathaway como reina del pop en ‘Mother Mary’

La nueva película de Tom Holland y Zendaya como el superhéroe arácnido y su inseparable compañera encabezan las novedades en cartelera

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Spider-Man: Brand New Day’ a Anne Hathaway como reina del pop en ‘Mother Mary’

Descubren en Alicante un “yacimiento excepcional” de hace más de 2.000 años con un objeto dedicado a una diosa exclusiva de la región y varias armas completas

En las áreas excavadas se han encontrado indicios que apuntarían a que se trata de un cementerio perteneciente a una familia de la élite guerrera ibérica

Descubren en Alicante un “yacimiento excepcional” de hace más de 2.000 años con un objeto dedicado a una diosa exclusiva de la región y varias armas completas

Si te gustó ‘Proyecto salvación’, no puedes perderte esta película de sus directores que desaparecerá de Prime Video en tres días: “Irresistiblemente divertida”

Channing Tatum y Jonnah Hill protagonizan un filme basado en una popular serie de los años 80 que dio a conocer a un joven Johnny Depp

Si te gustó ‘Proyecto salvación’, no puedes perderte esta película de sus directores que desaparecerá de Prime Video en tres días: “Irresistiblemente divertida”

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas “más infravaloradas” de Christopher Nolan: es la favorita de los protagonistas de ‘La Odisea’

Matt Damon, Robert Pattinson, John Leguizamo y Benny Safdie coinciden en reivindicar esta película, nominada a dos premios Oscar, como una de las mejores del director

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas “más infravaloradas” de Christopher Nolan: es la favorita de los protagonistas de ‘La Odisea’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026