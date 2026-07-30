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La crítica inglesa rinde tributo a Marianela Núñez: "Una de las bailarinas más perfectas que existen"

La estrella argentina de la danza debutó con su espectáculo ‘Timeless’ en The Royal Opera House de Londres y generó reseñas entusiastas en los diarios más influyentes del Reino Unido

Marianela Núñez junto al bailarín cubano Patricio Revé durante 'Marianela – Timeless' en el Royal Opera House de Londres
Marianela Núñez junto al bailarín cubano Patricio Revé durante 'Marianela – Timeless' en el Royal Opera House de Londres
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La bailarina argentina Marianela Núñez estrenó en la Royal Opera House de Londres Marianela – Timeless, su primer espectáculo personal como comisaria artística. A los 44 años y con casi tres décadas en el Royal Ballet (RB), la estrella mundial de la danza presentó una velada de casi tres horas que recibió elogios de la crítica británica.

La reseña más extensa y reciente proviene de The Guardian, publicada este jueves 30 de julio. Su crítica Lyndsey Winship abre con una pregunta: “¿Existe algo como ser demasiado perfecta?” y responde de inmediato que Núñez es “una de las bailarinas más perfectas que existen”. Winship describe su técnica como “absolutamente sin fricción: es belleza, capacidad y autoposesión sin ego”, y apunta que a los 44 años la bailarina “aún posee una técnica superlativa y un dominio absoluto”. The Times tituló su reseña con una sentencia: “Marianela Núñez demuestra que está más allá de toda comparación”. El diario presentó el espectáculo como “una oportunidad dorada para los seguidores que la han disfrutado durante años”.

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Cómo es ‘Timeless’

La revista digital London Unattached, que otorgó al espectáculo cuatro estrellas sobre cinco, describió a Marianela Núñez como “una maravilla atemporal” y calificó el programa de “inteligentemente ensamblado, diseñado para ilustrar diferentes facetas de su arte”. Su reseña subraya que la función fue “un espectáculo elegante, impecablemente producido y emocionantemente bailado”.

'Marianela – Timeless' se presenta hasta el domingo 2 de agosto en The Royal Opera House de Londres
'Marianela – Timeless' se presenta hasta el domingo 2 de agosto en The Royal Opera House de Londres

El programa, tal como lo concibió Núñez, se articula en tres bloques separados por dos intervalos. La velada abre con In the Night, de Jerome Robbins, una pieza para tres parejas ambientada en los Nocturnos de Chopin, que según The Guardian “es una obra muy adulta, llena de una elegancia sencilla que te deja sin respiración”. Le sigue una sección de divertimentos que incluye extractos de obras que marcaron la carrera de la bailarina: el pas de deux de Le Corsaire, con el que Núñez exhibe, según Winship, “una cadena vertiginosa de fouettés y una frenada suavísima”; fragmentos de Infra, de Wayne McGregor; la escena del balcón de Romeo y Julieta, de Kenneth MacMillan, con Mayara Magri y Matthew Ball como pareja protagonista; After the Rain, de Christopher Wheeldon; y el Tchaikovsky Pas de Deux, de George Balanchine, con el nuevo nailarín principal del Royal Ballet, el cubano Patricio Revé. London Unattached destacó que este último número “predeciblemente derrumbó la casa”, mientras que The Guardian señaló que la pareja “promete una asociación futura”.

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La velada concluye con Marguerite y Armand, de Frederick Ashton, creada en 1963 para Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, en la que Núñez interpreta a la cortesana tuberculosa junto a William Bracewell. The Guardian observó que Núñez aporta a ese rol “un nivel de reserva y contención que convierte la pieza en una danza de resistencia y rendición, más que de pasión y fuego”. London Unattached la describió como “apasionada y vulnerable”, y subrayó que Bracewell “mostró su arabesque glorioso, sus equilibrios congelados en el tiempo y su entrega como partenaire”.

The Guardian describió a Marianela Nuñez como "una de las bailarinas más perfectas que existen"
The Guardian describió a Marianela Nuñez como "una de las bailarinas más perfectas que existen"

El elogio a su rol como comisaria

La prensa también elogió la tarea de Núñez como comisaria. The Guardian señaló que “ofrece un escaparate extraordinario de los bailarines de la compañía y generosamente les permite brillar”. London Unattached describió el programa como “un tributo sincero a la compañía que ama”, en línea con la narrativa del Royal Ballet and Opera, que presentó Timeless como un proyecto “gestado durante 28 años” desde que Núñez se incorporó al RB a los 16 años.

La plataforma Gramilano describió el espectáculo como “un programa cuidadosamente curado que combina ballets de un acto del repertorio del Royal Ballet y una selección de divertimentos de obras muy queridas”, y lo enmarcó como “un programa sincero en honor a la compañía que ella ama”. Mezzanine Society, por su parte, lo presentó como “una celebración del arte perdurable de la aclamada bailarina del Royal Ballet Marianela Núñez”.

Marianela – Timeless se representa en el Royal Opera House hasta el domingo 2 de agosto, con funciones nocturnas a las 19:30 y una matinal el domingo a las 13.

[Fotos: Royal Opera House]

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