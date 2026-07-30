Cultura
Agregar Infobae enGoogle

‘Tony’, el filme biográfico de Anthony Bourdain, es solo un aperitivo

La película de A24, que se centra en un momento particular de la juventud del cocinero, termina dejando fuera la chispa que lo convirtió en una figura única de la gastronomía

Película Tony
La película biográfica “Tony” presenta un tramo del verano de 1975 en Cape Cod, pero no llega a mostrar cómo Anthony Bourdain se convirtió en la figura de “Kitchen Confidential” y “Parts Unknown”
Guardar

Tony, la película biográfica de Anthony Bourdain, narra la historia de madurez de un gigante de la gastronomía moderna. Ambientada en tan solo un verano, es claramente un aperitivo. Y como todo primer plato, te deja con una buena primera impresión, pero aún con hambre.

El director y coguionista Matt Johnson se ha tomado ciertas libertades, para nuestra frustración, con un período formativo en la vida de Bourdain, pero aun así solo logra contar la historia de cómo un joven inexperto se convirtió en un joven algo menos inexperto después de trabajar arduamente en la cocina de un restaurante en Cape Cod en 1975.

PUBLICIDAD

En Tony, el Bourdain hastiado del mundo, eternamente romántico y amante de los fideos, del que nos enamoraríamos décadas después gracias a programas de viajes como Parts Unknown, permanece completamente fuera de nuestro alcance. Lo más frustrante, quizás, es que esta podría haber sido una buena película sin Bourdain como protagonista. ¿A quién no le gusta una buena historia de iniciación? ¿Por qué tenía que ser Bourdain si Bourdain nunca llega a ser Bourdain?

Película Tony
Matt Johnson (der.) y sus coguionistas introducen un mentor culinario ficticio y agregan referencias a François Vatel y a los devoradores de pecados

Dominic Sessa interpreta al joven chef viajero como un inadaptado anguloso, con su alta figura encorvada, observando a la gente a través de una mata de rizos rebeldes, con la barbilla siempre hacia abajo: un Bob Dylan hosco con uniforme de cocina. Rara vez vemos destellos de alegría en su rostro, ni siquiera por placer o comida. Nunca se libera. Ni siquiera un momento bellamente documentado de la vida de Bourdain —cuando el mar ese verano se llenó de lubinas rayadas, lo que provocó una frenética pesca nocturna— despierta admiración.

PUBLICIDAD

Bourdain dedicó dos capítulos a hablar de esta época en Provincetown, Massachusetts, en sus memorias de 2000, que lo catapultaron a la fama, Kitchen Confidential, y volvería a mencionarla en episodios de las series de televisión A Cook’s Tour y Parts Unknown. Sin duda, fue una época importante en la vida del joven Bourdain, pero si uno se aferra demasiado a ella, parece que el recuerdo se desvanece.

La nueva película comienza con una cita de Kitchen Confidential: “Para ser sincero, yo era un joven malcriado, miserable, narcisista, autodestructivo e irreflexivo, que necesitaba urgentemente una buena paliza”. La recibió al pasar de lavaplatos a emplatar cócteles de camarones y aprender las costumbres de la cocina, basadas en insultos y llenas de testosterona.

Película Tony
La crítica de cine sostiene que “Tony” funciona como una historia de iniciación, aunque fracasa como historia de origen de Anthony Bourdain

Durante aquel fatídico verano, Bourdain desarrolló dos pasiones: una, la pasión por la cocina —la presión, la camaradería, el espíritu artístico, la fascinación pirata por el calor y los cuchillos— y otra, las drogas duras. “Aquí compré mi primera dosis de heroína”, afirma en Parts Unknown. Pero, como un soufflé que se desinfla, fracasa en su primer intento: nunca nos muestra cómo aquel aspirante a escritor con cartera de velcro y camiseta de los Stooges se convirtió en un narrador culinario de renombre mundial. Y tampoco describe el propio consumo de heroína de Bourdain.

Johnson, quien coescribió el guion con Matthew Miller, Todd Bartels y Lou Howe, intensifica lo que debería ser un pequeño y hermoso despertar al crear un mentor culinario completamente nuevo para Bourdain y añadir referencias llamativas al chef del siglo XVII François Vatel y a los “devoradores de pecados” de los siglos XVIII y XIX. ¿Era necesario un devastador incendio en la cocina al estilo de una película de acción de Hollywood? No. Casi se puede sentir cómo los cineastas intentan justificar una persecución de coches.

Antonio Banderas asume el papel de mentor, pero la imagen resulta difusa. Su personaje es espiritual, puntual y profundamente religioso, pero supervisa en silencio a una plantilla misógina, racista y adicta a las drogas. El Bourdain de la película lo inspirará a superarse añadiendo una langosta termidor al menú, uno de esos recursos manidos por los que el aprendiz se convierte en mentor. (El apuesto Banderas no logra capturar del todo la esencia del mentor del libro, con su rostro curtido por la ginebra y su barriga de bebedor.)

Película Tony
Antonio Banderas encarna al mentor de “Tony”, en una versión que la crítica considera distante del personaje descrito por Anthony Bourdain en sus memorias

Lo más frustrante es que nunca sentimos que la inspiración de Bourdain cobre vida. A lo largo de más de 100 minutos, no se convierte en un evangelista de la gastronomía ni de su poder para sanar, celebrar y conectar con el mundo. Reconoce —en un capítulo sobre su infancia de Kitchen Confidential— que las ostras sabían “al futuro”, pero la rata de Ratatouille tenía más pasión.

Hay momentos encantadores, como cuando se usan ostras abiertas para coquetear, cuando el chef Eric Ripert, amigo de Bourdain desde hace mucho tiempo, hace un cameo, o cuando aparece la actriz Emilia Jones interpretando al interés amoroso de Bourdain. Leo Woodall también hace una actuación fantástica como Sal, el compañero de cocina y de drogas de Bourdain.

Película Tony
Dominic Sessa (izq.) interpreta a un joven Anthony Bourdain retraído, y la película evita mostrar el carisma culinario y viajero asociado al chef y presentador

Centrarse en un momento específico de la vida de un ícono cultural —como se hizo recientemente con Bruce Springsteen en Springsteen: Deliver Me From Nowhere— es una alternativa ingeniosa a las típicas películas biográficas que abarcan toda su vida. Pero Tony fracasa como historia de origen. No funciona.

Tony, una producción de A24 que se estrena en cines de Los Ángeles y Nueva York el 7 de agosto y se proyectará en más ciudades el 21 de agosto, está clasificada como R por la Motion Picture Association por su lenguaje explícito, consumo de drogas y contenido sexual/desnudez. Duración: 106 minutos. Dos estrellas de cuatro.

Fuente: AP.

Fotos: Andy Kropa/Invision/AP; A24 vía AP; Andy Kropa/Invision/ AP

* Es redactor de entretenimiento de AP.

Temas Relacionados

A24Películas RecomendadasEstrenos de cineCineCritica cinePelículasJosé Andrés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La MicroFeria celebra su décima edición en Rosario

Desde hoy y hasta el domingo 2 de agosto, el Centro de Expresiones Contemporáneas alberga a 15 duplas de galerías seleccionadas por convocatoria nacional y un espacio invitado. Entrada gratuita

La MicroFeria celebra su décima edición en Rosario

La Justicia de EEUU declaró al agresor de Salman Rushdie culpable de “un acto de terrorismo”

La corte en Búfalo concluyó que Hadi Matar, de 28 años y origen libanés, ejecutó el ataque de 2022 en un centro cultural de Nueva York y además brindó apoyo a Hezbollah

La Justicia de EEUU declaró al agresor de Salman Rushdie culpable de “un acto de terrorismo”

Eva Illouz, socióloga francesa: “Hoy las relaciones sentimentales están reguladas por las lógicas del mercado: el otro se convierte en un producto de consumo más”

A través de una mirada clínica, la pensadora nacida en Marruecos y criada en Francia desarmó el mito del fracaso romántico individual. Las claves de un pensamiento que ubica al desamor como el síntoma más agudo del capitalismo emocional

Eva Illouz, socióloga francesa: “Hoy las relaciones sentimentales están reguladas por las lógicas del mercado: el otro se convierte en un producto de consumo más”

Tip de la RAE: cúters y cúteres, plurales de cúter

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de la RAE: cúters y cúteres, plurales de cúter

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

La destacada creadora reflexiona sobre el cruce entre prácticas ancestrales y nuevas tecnologías, lo humano en la IA y cuál es la función del arte. “Todos somos políticos y mi trabajo lo es”, afirma

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

DEPORTES

Furor en Italia: Roma presentó el goleador argentino Santiago Castro como fichaje estelar

Furor en Italia: Roma presentó el goleador argentino Santiago Castro como fichaje estelar

Boca Juniors evalúa mudar la localía hasta mejorar el estado del césped de la Bombonera

Con Independiente-Newell’s como plato principal, se bajará el telón de la segunda fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Francisco Cerúndolo aprovechó el retiro de Tristan Boyer y se metió en los cuartos de final de Los Cabos

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Murió Beto Cabrera, el inolvidable humorista que hizo historia junto a Mario Sánchez en el recordado Dúo de Dos

Rosalía ya está en Buenos Aires: así fue su llegada en medio de un fuerte operativo de seguridad

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

INFOBAE AMÉRICA

Tormentas e inundaciones ponen en alerta a millones de personas: estos son los estados con mayor riesgo este fin de semana

Tormentas e inundaciones ponen en alerta a millones de personas: estos son los estados con mayor riesgo este fin de semana

Los gatos se domesticaron a sí mismos hace 9.000 años

La violencia de Los Lobos alcanza a Quito: un cuerpo decapitado colgado en un puente reveló una disputa criminal

Crecen las denuncias contra policías en Honduras: casi 2 mil casos y 345 recomendaciones de despido

Madre salvadoreña pierde la vida en fatal accidente de tránsito en California dejando tres hijos en la orfandad