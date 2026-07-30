‘Tony’, el filme biográfico de Anthony Bourdain, es solo un aperitivo

La película biográfica “Tony” presenta un tramo del verano de 1975 en Cape Cod, pero no llega a mostrar cómo Anthony Bourdain se convirtió en la figura de “Kitchen Confidential” y “Parts Unknown”

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Tony, la película biográfica de Anthony Bourdain, narra la historia de madurez de un gigante de la gastronomía moderna. Ambientada en tan solo un verano, es claramente un aperitivo. Y como todo primer plato, te deja con una buena primera impresión, pero aún con hambre.

El director y coguionista Matt Johnson se ha tomado ciertas libertades, para nuestra frustración, con un período formativo en la vida de Bourdain, pero aun así solo logra contar la historia de cómo un joven inexperto se convirtió en un joven algo menos inexperto después de trabajar arduamente en la cocina de un restaurante en Cape Cod en 1975.

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En Tony, el Bourdain hastiado del mundo, eternamente romántico y amante de los fideos, del que nos enamoraríamos décadas después gracias a programas de viajes como Parts Unknown, permanece completamente fuera de nuestro alcance. Lo más frustrante, quizás, es que esta podría haber sido una buena película sin Bourdain como protagonista. ¿A quién no le gusta una buena historia de iniciación? ¿Por qué tenía que ser Bourdain si Bourdain nunca llega a ser Bourdain?

Matt Johnson (der.) y sus coguionistas introducen un mentor culinario ficticio y agregan referencias a François Vatel y a los devoradores de pecados

Dominic Sessa interpreta al joven chef viajero como un inadaptado anguloso, con su alta figura encorvada, observando a la gente a través de una mata de rizos rebeldes, con la barbilla siempre hacia abajo: un Bob Dylan hosco con uniforme de cocina. Rara vez vemos destellos de alegría en su rostro, ni siquiera por placer o comida. Nunca se libera. Ni siquiera un momento bellamente documentado de la vida de Bourdain —cuando el mar ese verano se llenó de lubinas rayadas, lo que provocó una frenética pesca nocturna— despierta admiración.

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Bourdain dedicó dos capítulos a hablar de esta época en Provincetown, Massachusetts, en sus memorias de 2000, que lo catapultaron a la fama, Kitchen Confidential, y volvería a mencionarla en episodios de las series de televisión A Cook’s Tour y Parts Unknown. Sin duda, fue una época importante en la vida del joven Bourdain, pero si uno se aferra demasiado a ella, parece que el recuerdo se desvanece.

La nueva película comienza con una cita de Kitchen Confidential: “Para ser sincero, yo era un joven malcriado, miserable, narcisista, autodestructivo e irreflexivo, que necesitaba urgentemente una buena paliza”. La recibió al pasar de lavaplatos a emplatar cócteles de camarones y aprender las costumbres de la cocina, basadas en insultos y llenas de testosterona.

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La crítica de cine sostiene que “Tony” funciona como una historia de iniciación, aunque fracasa como historia de origen de Anthony Bourdain

Durante aquel fatídico verano, Bourdain desarrolló dos pasiones: una, la pasión por la cocina —la presión, la camaradería, el espíritu artístico, la fascinación pirata por el calor y los cuchillos— y otra, las drogas duras. “Aquí compré mi primera dosis de heroína”, afirma en Parts Unknown. Pero, como un soufflé que se desinfla, fracasa en su primer intento: nunca nos muestra cómo aquel aspirante a escritor con cartera de velcro y camiseta de los Stooges se convirtió en un narrador culinario de renombre mundial. Y tampoco describe el propio consumo de heroína de Bourdain.

Johnson, quien coescribió el guion con Matthew Miller, Todd Bartels y Lou Howe, intensifica lo que debería ser un pequeño y hermoso despertar al crear un mentor culinario completamente nuevo para Bourdain y añadir referencias llamativas al chef del siglo XVII François Vatel y a los “devoradores de pecados” de los siglos XVIII y XIX. ¿Era necesario un devastador incendio en la cocina al estilo de una película de acción de Hollywood? No. Casi se puede sentir cómo los cineastas intentan justificar una persecución de coches.

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Antonio Banderas asume el papel de mentor, pero la imagen resulta difusa. Su personaje es espiritual, puntual y profundamente religioso, pero supervisa en silencio a una plantilla misógina, racista y adicta a las drogas. El Bourdain de la película lo inspirará a superarse añadiendo una langosta termidor al menú, uno de esos recursos manidos por los que el aprendiz se convierte en mentor. (El apuesto Banderas no logra capturar del todo la esencia del mentor del libro, con su rostro curtido por la ginebra y su barriga de bebedor.)

Antonio Banderas encarna al mentor de “Tony”, en una versión que la crítica considera distante del personaje descrito por Anthony Bourdain en sus memorias

Lo más frustrante es que nunca sentimos que la inspiración de Bourdain cobre vida. A lo largo de más de 100 minutos, no se convierte en un evangelista de la gastronomía ni de su poder para sanar, celebrar y conectar con el mundo. Reconoce —en un capítulo sobre su infancia de Kitchen Confidential— que las ostras sabían “al futuro”, pero la rata de Ratatouille tenía más pasión.

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Hay momentos encantadores, como cuando se usan ostras abiertas para coquetear, cuando el chef Eric Ripert, amigo de Bourdain desde hace mucho tiempo, hace un cameo, o cuando aparece la actriz Emilia Jones interpretando al interés amoroso de Bourdain. Leo Woodall también hace una actuación fantástica como Sal, el compañero de cocina y de drogas de Bourdain.

Dominic Sessa (izq.) interpreta a un joven Anthony Bourdain retraído, y la película evita mostrar el carisma culinario y viajero asociado al chef y presentador

Centrarse en un momento específico de la vida de un ícono cultural —como se hizo recientemente con Bruce Springsteen en Springsteen: Deliver Me From Nowhere— es una alternativa ingeniosa a las típicas películas biográficas que abarcan toda su vida. Pero Tony fracasa como historia de origen. No funciona.

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Tony, una producción de A24 que se estrena en cines de Los Ángeles y Nueva York el 7 de agosto y se proyectará en más ciudades el 21 de agosto, está clasificada como R por la Motion Picture Association por su lenguaje explícito, consumo de drogas y contenido sexual/desnudez. Duración: 106 minutos. Dos estrellas de cuatro.

Fuente: AP.

Fotos: Andy Kropa/Invision/AP; A24 vía AP; Andy Kropa/Invision/ AP

* Es redactor de entretenimiento de AP.