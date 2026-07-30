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La Justicia de EEUU declaró al agresor de Salman Rushdie culpable de “un acto de terrorismo”

La corte en Búfalo concluyó que Hadi Matar, de 28 años y origen libanés, ejecutó el ataque de 2022 en un centro cultural de Nueva York y además brindó apoyo a Hezbollah

El ataque en el centro cultural de Nueva York dejó a Salman Rushdie al borde de la muerte y ciego de un ojo
El ataque en el centro cultural de Nueva York dejó a Salman Rushdie al borde de la muerte y ciego de un ojo
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Un jurado federal de Estados Unidos declaró el miércoles al agresor del novelista Salman Rushdie culpable de “cometer un acto de terrorismo” debido al sangriento ataque de agosto de 2022 en un centro cultural de Nueva York.

Hadi Matar, un estadounidense de origen libanés de 28 años, también fue hallado culpable de apoyar al grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, después de que los investigadores encontraran materiales de la organización en su casa.

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Matar “decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán”, sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo, en un comunicado del Departamento de Justicia.

Añadió que pasó meses planeando el apuñalamiento en el que Rushdie casi muere y que lo dejó ciego de un ojo.

La Justicia de Estados Unidos declaró a Hadi Matar culpable de cometer un acto de terrorismo por el ataque contra Salman Rushdie en Nueva York
La Justicia de Estados Unidos declaró a Hadi Matar culpable de cometer un acto de terrorismo por el ataque contra Salman Rushdie en Nueva York

Matar ya había sido declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión por la Justicia del estado de Nueva York, y era juzgado ahora por cargos de terrorismo ante un tribunal federal en Búfalo, al noroeste de Nueva York.

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Según la acusación, el agresor actuó siguiendo la fatua lanzada en 1989 por el ayatollah Ruholá Jomeini -entonces líder de Irán- que pedía el asesinato de Rushdie por blasfemia en su obra Los versos satánicos.

“El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbollah y preparándose para actuar en favor de esta fatua”, dijo el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, citado en el comunicado.

Matar se enfrenta a una pena federal máxima de cadena perpetua. La sentencia se dictará el 3 de noviembre.

Fuente: AFP.

Fotos: Europa Press y Reuters/ Robert Frank.

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Salman RushdieatentadoHadi MatarHezbollahTerrorismoNueva York

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