La MicroFeria de Rosario celebra diez años como plataforma del arte argentino contemporáneo

La MicroFeria celebra su décima edición en Rosario (Guillermo Turin Bootello)

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Desde este jueves y hasa el domingo 2 de agosto se desarolla un nuevo capítulo, el décimo, de la MicroFeria Rosario, una feria que se consolidó como una de las principales plataformas de encuentro, exhibición y comercialización de arte contemporáneo de la Argentina.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, se realizará en el Centro de Expresiones Contemporáneas con entrada gratuita para visitantes y sin costo para los expositores.

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En esa trayectoria, la feria reunió a más de 100 galerías, más de 800 artistas y miles de visitantes. Para esta edición participan 15 duplas de galerías seleccionadas por convocatoria nacional y se suma un espacio invitado.

El esquema de acceso libre y gratuito forma parte de una de las marcas persistentes del encuentro. El texto curatorial de Roberto Echen y Clara Lopez Verrilli subraya que ese rasgo se sostuvo desde el Estado municipal y lo vincula con la identidad de una feria que creció sin abandonar su formato “micro”.

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Desde hoy hasta el domingo 2 de agosto, el Centro de Expresiones Contemporáneas alberga a 15 duplas de galerías (Silvina La Calamita)

La décima edición incluirá cruces entre espacios de distintas ciudades y provincias. Participarán NN, de La Plata, junto a Mostra Gallery, de Rosario; Espacio Barraco, de Rosario, con Nilo Galpón de Arte, de Córdoba; y Galería de Arte Local 15, de Rosario, con Laguanacazul, de El Calafate.

También formarán parte Luogo, de Rafaela, con Un Muro, de La Rioja capital; Galería Tiempo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Ecosistema de Afectos, también de esa ciudad; y María Casado Home Gallery, de Beccar, con Ohno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ellas se sumarán Subsuelo, de Rosario, con Fulana, de Tafí Viejo; Mina, de Córdoba, con Andamio Estudio, de la misma provincia; y Diego Obligado Galería de Arte, de Rosario, con Satélite, de Córdoba.

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La lista se completa con Galerías Bonaerenses, de Coronel Suárez, junto a El Vivero, de Corrientes; Sala Reflejos, de Rosario, con El Dije Coop, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Desmayo Galería, de Rosario, con Selvanegra, de la misma ciudad; Gabelich Contemporáneo, de Rosario, con Gachi Prieto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Crudo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Consultorio, de San Miguel de Tucumán; y Riorosa, de Rosario, con La Portland, de Paraná.

El stand invitado será Muchas Misteriosas Maravillas, con obras de Violeta Mansilla, Catalina Urtubey y Virginia Negri, artistas vinculadas a Santa Fe, Córdoba y Rosario.

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Microferia

Según el texto curatorial, la incorporación de postulaciones en duplas surgió de la necesidad de duplicar la cantidad de espacios participantes sin ampliar físicamente la feria. Ese mecanismo habilitó decisiones compartidas por afinidad, por criterios curatoriales o por cercanía geográfica, y favoreció la construcción de redes entre galerías y espacios de arte.

Los curadores sostienen que la historia de la feria permite identificar momentos “altamente interesantes y productivos”, entre ellos la presencia de galerías emergentes que hicieron allí su primera feria y luego pasaron a convertirse en espacios de referencia nacional. En esa misma línea, plantean que la décima edición funciona como celebración y también como instancia de revisión de logros, déficits, continuidades y cambios posibles.

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El jurado de selección estuvo integrado por Gonzalo Lagos, director ejecutivo de MERIDIANO, Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo; Priscila Sandoval, directora ejecutiva de GIRO, Cámara de Galerías de Arte de la provincia de Santa Fe; María Wonda, presidenta de FARO, Asociación Civil de Galerías de Arte de Córdoba; María Villanueva, representante de JUNTA, Red Bonaerense de Espacios de Arte Contemporáneo; y Ernestina Fabbri, directora del Centro de Expresiones Contemporáneas, en representación de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Centro de Expresiones Contemporáneas

La feria también busca expandir su programa de incorporaciones para colecciones públicas. En 2024, con aporte de Pascual Construcciones, comenzó una línea de adquisición de obras en MicroFeria para donarlas a la colección de arte contemporáneo argentino del Museo Castagnino+macro.

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Para 2026, la organización propuso extender esa experiencia a otras instituciones e invitó al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan a sumarse a un esfuerzo conjunto para incrementar el patrimonio de ambos museos. La convocatoria está dirigida a personas, empresas y organizaciones interesadas en financiar compras de piezas exhibidas por los espacios participantes, con selección a cargo de directivos de los museos junto al equipo curatorial de la feria y con acuerdo de quienes realicen la adquisición.

A esa iniciativa se agrega el programa Mejores Amigos, orientado a vincular a personas y empresas con galerías y stands de la feria. Quienes se postulen podrán elegir con qué espacios establecer esa relación, colaborar mediante la compra de obras o acercar a otros aportantes, y su participación podrá hacerse pública durante la jornada de premiación y en las piezas informativas de MicroFeria, si así lo desean.

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