Eugenio Burzaco y una novela entre la Alemania nazi y la Argentina de posguerra: “La historia se repite como tragedia si olvidamos sus lecciones”

La Guarida del Lobo nació en la pandemia. Eugenio Burzaco, que en ese momento estaba en su casa de Bariloche y que había concluido su gestión como Secretario de Seguridad de la Nación, se dijo a sí mismo: “Este es el momento ideal”. “Significó un gran esfuerzo de investigación, imaginación, edición y mejorar mi redacción”, dice sobre esta novela histórica que enlaza el Berlín nazi con la Argentina de posguerra a partir de un amor prohibido, lealtades rotas y el rumor de Adolf Hitler oculto en la Patagonia.

En Berlín, año 1933, tres adolescentes, Ewa y David y Hans, atraviesan una ciudad convulsionada sin saber que sus destinos quedarán definidos por el amor, la traición y el avance del nazismo. Con el tiempo, el mundo entra en guerra y los sobrevivientes de ese triángulo quedan arrastrados por el exilio, la violencia y la descomposición de los vínculos. Cuando la paz parece posible, un rumor vuelve a abrir “el capítulo más oscuro del pasado”: la posibilidad de que Hitler no haya muerto en su guarida.

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“Soy nieto de inmigrantes polacos que llegaron en 1946 a la Argentina luego de haberlo perdido todo. Casas, trabajo, campo y familiares arrasados, primero por la invasión nazi, luego usurpado por la contrainvasión soviética. Se quedaron con casi nada y así vinieron mi abuelo Dominik, capitán del ejército polaco, y mi abuela Ana, farmacéutica, junto a sus pequeñas hijas Ewa y Verónica. Mi madre Ewa nació en Cracovia en abril de 1940 en plena ocupación alemana”, cuenta Burzaco en diálogo con Infobae Cultura.

"La Guarida del Lobo" (Grijalbo) de Eugenio Burzaco

Al finalizar la guerra, su madre, con ocho años, y su hermana de cinco, viajaron solas en un tren de la Cruz Roja que salió de Cracovia y llegó a París varios días después. Llevaban un cartel que las identificaba. En la estación las esperaba el abuelo de Burzaco. “Soy el resultado de la crueldad de esa guerra y de nuestro maravilloso país que acogió siempre a miles de inmigrantes y les dio la oportunidad de crecer, integrarse y rearmar sus familias en Argentina. La novela narra mucho de ese proceso”, sostiene.

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Eugenio Burzaco es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y máster en Economía y Políticas Públicas por Georgetown University. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como diputado nacional, jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Seguridad de la Nación y ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como consultor en seguridad y docente de Economía Política en la Universidad del Salvador.

Antes de incursionar en la ficción publicó los libros Rehenes de la violencia, Mano justa, junto a Germán Garavano y Diego Gorgal, y El poder narco, en coautoría con Sergio Berensztein. Esas obras estuvieron centradas en el análisis del delito, la violencia y las políticas de seguridad. Ahora, con La Guarida del Lobo, se lanza a la ficción. “Es una novela histórica, pero donde hay situaciones humanas: de amor, odio, acción, espionaje, asesinatos, conspiraciones”, asegura.

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"La Guarida del Lobo" enlaza el Berlín nazi con la Argentina de posguerra a partir de un amor prohibido, lealtades rotas y el rumor de Adolf Hitler oculto en la Patagonia (Crédito: AP)

“Los personajes tienen dudas, emociones, pasiones y contradicciones. Tienen que poner en juego su amistad, su solidaridad, su resiliencia, sus valores”, dice y agrega que quiso que “la trama fuera siguiendo situaciones claves de la época. Arranca en Berlín durante la llegada del nazismo al poder. Los tres pre adolescentes se enfrentan en una ciudad con una gran efervescencia cultural y muy diversa para la época, pero también sacudida por la gran depresión del 30 y los efectos de la Paz de Versalles de la Primera Guerra”.

“Se produce la quema del Reichstag, el Parlamento alemán ÿ —continúa—, como hito y primer momento de concentración de poder del nazismo. Después va cubriendo el desarrollo de esas amistades y relaciones con hitos históricos: Los Juegos Olímpicos de Berlin, Kristallnacht (la primera gran represión antisemita en Alemania y Austria), luego la invasión a Polonia y el comienzo formal de la segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, Pearl Harbour y el Dia D, la liberación de Paris y la caída de Berlín”.

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De este modo, explica, “las vidas de los tres personajes se dispersan entre Europa, Estados Unidos y Argentina y son protagonistas como actores directos o testigos de las vivencias en esos países. Pero van yendo y viniendo atravesando grandes hitos y momentos cada uno en su contexto hasta que el destino los vuelve unir casi de casualidad en el intenso sur Patagónico. Es importante recordar cómo se desarrolló ese proceso y comprender el impacto que tuvo en todo el mundo, inclusive en la Argentina”.

Eugenio Burzaco en la Feria del Libro de Buenos Aires firmando ejemplares con sus lectores

“El acto más grande que realizó el nazismo fuera de Alemania fue en Buenos Aires en el Luna Park poco antes de comenzar la Segunda Guerra. Juntaron más de 20 mil adeptos que marcharon con pancartas y banderas nazis, cantando himnos fascistas en alemán. El nazismo fue un fenómeno clave para comprender ese período oscuro de la humanidad y muchos de sus mitos y relatos vuelven en la actualidad, algunos con otros formatos y otros de manera casi repetitiva”, sostiene Burzaco en esta entrevista.

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“Cuando uno observa los argumentos que da Putin para invadir a Ucrania no son muy distintos a los que usó Hitler para anexar Austria y Checoslovaquia y luego invadir Polonia. Vamos a proteger a las minorías rusas (alemanas) en los países vecinos que son avasalladas en sus derechos. Tenemos que preservar nuestro espacio vital y no tener países títeres ni potencias agresivas en nuestras fronteras (Hitler hablaba de lo mismo y lo llamaba Lebensraum). Hemos sido humillados con el fin de la Guerra Fría y vamos a demostrar el valor del pueblo ruso (hemos sido humillados con la Paz de Versalles y demostraremos de qué somos capaces los alemanes)“, asegura.

“La historia se repite como tragedia, sobre todo cuando olvidamos las lecciones que nos deja ese pasado. De hecho este libro se los dedico a mis abuelos y a mi madre, pero tiene como objetivo llamarle la atención a mis hijos y a la generación que viene”, sentencia Burzaco, hoy alejado de la función pública. “La política y la vocación de servicio siempre la voy a tener, pero hoy estoy más concentrado en la actividad profesional privada y en la siguiente novela que será un spin off de La Guarida del Lobo”.

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Otto Skorzeny, protagonista del spin off de "La Guarida del Lobo" que Burzaco está escribiendo

El nuevo libro estará centrado en Otto Skorzeny, un “agente todoterreno” del Führer, que fue quien “liberó a Mussolini del Hotel Sasso por órdenes de Hitler como también se infiltró del lado americano en la ofensiva de las Ardenas e hizo todo tipo de tropelías”, revela Burzaco y lo define como “una especie de James Bond del lado alemán, que era muy buenmozo a pesar de una cicatriz que cruzaba su rostro”. “Terminaría siendo, en la historia real, muy amigo de Juan Perón y de Evita”, explica.

“La lectura es un hábito que me inculcaron de muy chico mis padres. Siempre les voy a estar agradecido. Creo que es clave leer y para desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación, la empatía, la creatividad. Te hace construir e imaginar otros mundos y ponerte en la piel y las vivencias de otras personas”, dice y nombra entre sus influencias a autores como Ken Follett, Santiago Posteguillo, Pérez Reverte, García Marquez, Isabel Allende, Vargas Llosa, Carlos Ruiz Zafón y Jorge Fernández Díaz.

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“Fomentar la lectura es clave para desarrollar de manera más integral a nuestros hijos y nietos, alejarlos de los chupetes electrónicos que dan todo al instante y sin profundidad, para abrirles la cabeza a un mundo más complejo e interesante que les va a dar muchas satisfacciones y aprendizajes que los teléfonos y computadoras no proveen. Por eso el amor a la literatura que me enseñaron mis padres se los devolví con tiempo y esfuerzo a mis hijos y espero que ellos hagan lo mismo con mis nietos el día de mañana”, concluye.