Cultura

“Gol a los ingleses”: la historia detrás de la inolvidable jugada de Maradona que se volvió partitura

El ilustrador Costhanzo reconstruyó la icónica jugada de Argentina contra Inglaterra a través de una serigrafía frame por frame, un proceso en el que cada movimiento se convierte en una imagen. Su obra trascendió el papel y se transformó en remeras, tatuajes y homenajes.

Guardar
Google icon

El gol a los ingleses, una melodía.

“Yo lo vi en tiempo real: tenía 16 años y para mí fue shockeante”. El que habla, del otro lado del teléfono, es el ilustrador Augusto Costhanzo, en un breve viaje al pasado. Se refiere a lo que el mundo conoce como el “Gol del Siglo”, esa épica imposible que trazó Maradona sobre un césped pixelado frente a Inglaterra en los cuartos de México 1986. No hace falta decir más. “Todo ese mundial fue impresionante”, le dice a Infobae Cultura este ilustrador reconocido por retratar figuras de la cultura popular.

Ahora estamos en el verano de 2014, dos años antes de que se cumplieran treinta años de aquel gol. De pronto, cayó una idea. “Quería dibujar a Diego. Pude haber hecho un retrato, una caricatura, pero el mundo estaba lleno de eso”, dice. Entonces se le ocurrió convertir aquel gol, toda la secuencia, en una suerte de partitura, y agregarle el icónico relato de Víctor Hugo Morales, que empieza con “arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”, y termina con “barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”

PUBLICIDAD

Costhanzo suele decir que tardó treinta años en encontrar su estilo. No hace falta leerle la firma; sus trazos son inconfundibles. Trabajó en el diario Olé y colaboró en medios como The New Yorker, The Guardian y The Wall Street Journal. En todos estos años hico de todo: desde moldear la identidad visual de varios festivales culturales hasta colaborar con Disney en proyectos de Star Wars y Marvel. Actualmente, hace serigrafías, objetos de diseño y proyectos interactivos. Gol a los ingleses, dice, es su obra más popular.

Costhanzo - Gol a los ingleses
"Gol a los ingleses", la obra completa de Costhanzo

A la idea de original la boceteó de forma espontánea, “casi sin pensar”, y la metió en un cajón llenó de papeles. “Me parecía que estéticamente no se iba a notar que la había hecho yo. Había una cuestión de ego, que tuve que sacrificar para poder avanzar. Como había tenido pocas experiencias con serigrafía, decidí hacer una tirada de cincuenta. Me llevó realmente muchísimo trabajo, porque cada una de las secuencias, esas notas musicales hechas con los jugadores, son exactamente frames del gol", cuenta.

PUBLICIDAD

“Iba deteniendo la imagen e iba trabajando las mismas posturas de los jugadores, porque necesitaba que el anclaje visual con el lector, con el espectador, sea fiel para que la memoria también trabaje dialogando con el dibujo. Y terminó siendo, al día de hoy, el trabajo por el cual más se me conoce, prácticamente. En ese momento lo compró desde quien fue la viceministra de Cultura hasta un chico que venía de La Matanza contando las monedas en el colectivo. Diego tenía eso: cubría todos los espectros”, asegura.

Costhanzo - Gol a los ingleses
Remeras y tatuajes del "Gol a los ingleses"

México 86 tiene el mejor documental y la mejor película deportiva hecha de todos los tiempos, Héroes, casualmente hecha por un estudio inglés. Pero lo que más me identificó fue, años después, cuando vi la película de Paolo Sorrentino, La mano de Dios, aquella escena de cuando el personaje le dice al pequeño que el gol de Maradona ‘es un hecho político, es una revolución’. Ahí tomás conciencia realmente de todo. Y creo que me identifico mucho con esa idea, finalmente", agrega el ilustrador.

Hay un video que circuló mucho en las redes. Una remera con la ilustración de El gol a los ingleses, de pronto la cámara se aleja y vemos al hombre que la lleva puesta. Se la saca y la deja en un altar hecho a Maradona, en Nápoles. Y ahí queda, junto a tantas camisetas, como la de Boca, la de Argentina, la de Newell’s. “Sí, la ilustración trascendió ya los soportes. No solo fue hecha en serigrafía, sino que terminó siendo remera, tatuaje, fondos de pantalla de celulares. Estoy muy contento. Es un orgullo”.

El cuadro empieza, arriba, con el título completo: Gol a los ingleses (Barrilete cósmico). Y sigue: “Letra: Víctor Hugo Morales / Música: Diego Armando Maradona”. Hace unos años, en este mismo medio, Julieta Roffo, escribió: “Una composición musical basada en un dibujo basado en un relato basado en un golazo. Una torre de belleza apilada alrededor de la jugada de todos los tiempos”. Cadena de significantes, superposición de capas y disciplinas, hipertextualidad: Una torre de belleza.

Costhanzo - Gol a los ingleses
La serigrafía de Costhanzo con la firma de Diego y Vïctor Hugo

El recuerdo que ahora se le viene a le mente es en un estudio de televisión. En C5N, hace diez años atrás, Víctor Hugo lo invitó a que vaya a un programa especial por aquel partido. También fue Maradona. “Tengo la serigrafía firmada tanto por Diego como por Víctor Hugo. Es mi tesoro más preciado”, dice mientras se prepara para el miércoles: Argentina enfrenta a Inglaterra en la semifinal de este mundial. Es inevitable recordar aquel partido de 1986, pero Costhanzo prefiere la cautela. Al menos ahora.

“Yo estoy muy feliz con todo lo que este grupo ya nos dio”, dice y con razón: la Selección de Lionel Scaloni ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copa América y la Finalissima 2022. “Creo que todavía no tomamos dimensión del nivel que han mantenido todos estos años, que ya son muchos para un período normal”, agrega. “Para el miércoles espero... espero lo mejor, obviamente. Pero sinceramente les pediría un poquito más... Una más y nos jodemos más”, y larga una carcajada llena de esperanza.

Temas Relacionados

CosthanzoCultruraDiego MaradonaLionel MessiInglaterraMéxico 1986Gol del sigloGol a los ingleses

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La imperdible historia de la migración artística entre Argentina y España, en el Bellas Artes

Hasta agosto se puede visitar “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, que revela las influencias mutuas desde fines del siglo XIX, mostrando la forma en que los viajes y contactos contribuyeron a redefinir identidades a través de más de 70 obras y documentos históricos

La imperdible historia de la migración artística entre Argentina y España, en el Bellas Artes

¿Qué Alberdi lee Milei?: un libro para entender cómo el pasado puede convertirse en discurso político

En “Un presidente que sea como un rey”, Patricia Kolesnicov reconstruye la figura del gran pensador de la organización nacional para tantear cuánto hay de cierto y cuánto no en la lectura que hace de él el actual presidente argentino

¿Qué Alberdi lee Milei?: un libro para entender cómo el pasado puede convertirse en discurso político

Crónica de una persona de treinta y tantos años desde la primera línea de la vejez

Desde la vida en residencias para personas mayores hasta el activismo en defensa de los derechos de los ancianos y su propia experiencia como cuidadora, Lucy Schiller investiga los innumerables desafíos del envejecimiento en su primer libro

Crónica de una persona de treinta y tantos años desde la primera línea de la vejez

De un grupo del under porteño a un fenómeno mundial: la historia de Fuerza Bruta

Fabio D’Aquila, director general de la companía, repasó en Infobae a la Tarde la evolución de Fuerza Bruta desde sus orígenes en el under porteño hasta su expansión internacional

De un grupo del under porteño a un fenómeno mundial: la historia de Fuerza Bruta

La Feria del Libro vendió más ejemplares, pero cada comprador gastó menos, según la CAL

La Cámara Argentina del Libro mostró los números que, según sus afiliados, tuvo el gran encuentro literario en 2026. El protagonismo de la literatura infantil y juvenil en un año que rompió el record de visitantes

La Feria del Libro vendió más ejemplares, pero cada comprador gastó menos, según la CAL

DEPORTES

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

El esperanzador mensaje de Messi a horas del Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial: la reacción de Antonela Roccuzzo

El álbum de fotos de la despedida de la selección argentina de Kansas City antes de la semifinal ante Inglaterra

Cuatro motores, helipuerto y seis suites: el súper yate de USD 23 millones que compró Neymar tras el golpe de Brasil en el Mundial

River Plate está cerca de incorporar a una joya del fútbol argentino: el millonario monto de la transferencia

TELESHOW

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito”

Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: “El mejor día de nuestra vida entera”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026

Honduras activa una alerta verde en Gracias a Dios y en cinco municipios de Olancho

Producción nacional de Costa Rica creció 3.5% en mayo impulsada por servicios y construcción

Honduras y Guatemala buscan pasar de los acuerdos a la acción con agenda conjunta en seguridad, comercio y migración

Hospitalizaciones por dengue en Panamá muestran una reducción del 23% en comparación con el año pasado