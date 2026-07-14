Condorito, Hiroshima y la revista MAD se juntan en la apertura de ¡Esto Es Historieta!

"Una habitación llena de polvo", cortometraje de Nicolás Zukerfeld

La Sala Leopoldo Lugones recibirá del 23 de julio al 2 de agosto la tercera edición de ¡Esto Es Historieta!, un ciclo que reunirá 14 producciones entre largometrajes, cortos y el primer episodio de una serie documental para explorar cómo dialogan la historieta, el manga y el cine en obras de Argentina, Japón, Francia, México, Chile y Estados Unidos.

El programa incluye 11 largometrajes, varios cortometrajes y un avance exclusivo para Buenos Aires de El padre del Cóndor, una serie documental chilena sobre René Ríos Boettiger, Pepo, creador de Condorito. La actividad se desarrollará en el Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, con organización del Complejo Teatral de Buenos Aires junto con el festival ¡Esto Es Historieta! y Fundación Cinemateca Argentina.

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El ciclo cuenta además con apoyo del Institut français d’Argentine, el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón, The Japan Foundation y el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias. Según la gacetilla del Complejo Teatral de Buenos Aires, la propuesta combina títulos recientes, clásicos y materiales poco habituales para profundizar los vínculos entre el cómic y otras artes.

Pablo Conde, director artístico de ¡Esto Es Historieta!, explicó que esta tercera edición suma, junto con las anteriores, cerca de cuatro decenas de cortos, largometrajes, programas televisivos y rarezas. También sostuvo que el objetivo del festival es mezclar públicos y tender puentes entre quienes se acercan a una disciplina y pueden descubrir otra.

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"Condorito"

“Es necesario repetirlo: la intención velada es que los públicos se mezclen, que las conexiones sirvan de puente para que quienes disfruten de un arte puedan hacerlo de otros”, señaló. Y agregó: “Estas películas sirven como invitaciones para que al salir de la sala busquen los cómics que dialogan con ellas”.

La apertura será el jueves 23 con Hiroshima mon amour, de Alain Resnais, a las 15. La película de 1959 aparece en la programación no solo por su peso en la historia del cine, sino también por la relación del director francés con la historieta: admiró a Milton Caniff y Chester Gould, fue uno de los fundadores del Club des Bandes dessinées francés y participó en la revista Giff-Wiff, dedicada a estudios sobre cómics.

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Ese mismo día, a las 18, se verá el primer capítulo de El padre del Cóndor, dirigido por Luis Yáñez, junto con el corto argentino Una habitación llena de polvo, de Nicolás Zukerfeld. El episodio sobre Pepo se presenta como un adelanto exclusivo para la ciudad, mientras la serie completa todavía busca agente de ventas y distribución.

Revista MAD

La jornada inaugural cerrará a las 20.45 con When We Went MAD, documental estadounidense de Alan Bernstein sobre la revista MAD. El film recorre la historia de la publicación fundada en octubre de 1952 por William M. Gaines y también recupera su edición argentina, lanzada en 1977 por Editorial Magendra, que publicó 60 números y sufrió censura durante la dictadura, una situación que empujó al exilio a su editor Osvaldo Ripoll.

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El viernes 24 habrá tres funciones: Molusco, documental mexicano sobre José Ignacio Solórzano, Jis, a las 15; Soy tóxico, de Pablo Parés, a las 18; y Pequeña flor, de Santiago Mitre, a las 20.30. En el caso de Soy tóxico, el programa destaca su recorrido previo como historieta publicada en 2008 en la revista Fierro, con dibujos de Diego Parés.

El sábado 25 la Lugones proyectará Breccia X 4 y el corto Héctor Oesterheld comparte un choripán con sus verdugos desde las 15, una combinación dedicada a dos nombres centrales de la historieta argentina. Más tarde volverá When We Went MAD a las 18 y cerrará El vengador tóxico, la nueva versión dirigida por Macon Blair, a las 20.30.

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El domingo 26 será el turno de Gen el descalzo, clásico animado japonés de 1983 sobre el bombardeo de Hiroshima, que se verá a las 15 en 16 mm. La programación de ese día continuará con la repetición de El padre del Cóndor y Una habitación llena de polvo a las 18, y a las 20.30 con Algo Fayó, documental de Santiago García Isler sobre el dibujante Pablo Fayó.

Sala Leopoldo Lugones (Foto: Gustavo Gavotti)

La segunda mitad del festival retoma varios títulos y suma nuevas funciones el martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31. En esas fechas volverán Molusco, Gen el descalzo, el programa dedicado a Marcelo Schapces, Soy tóxico, Hiroshima mon amour y El vengador tóxico, con horarios que van de las 15 a las 21.

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La novedad del sábado 1° será Tras los pasos de SuperPocho, documental argentino de Nacho Garassino sobre la presunta existencia de un superhéroe peronista olvidado. La película se apoya en entrevistas con historietistas, investigadores y figuras como Juan Sasturain, Andrés Accorsi, Luciano Saracino, Daniel Santoro, Óscar Steimberg y Fernando Martin Peña para reconstruir una memoria erosionada tras el golpe de Estado de 1955.

El cierre será el domingo 2 a las 21 con El hombre sin talento, film japonés de 1991 dirigido y protagonizado por Naoto Takenaka. Basada en una historieta de Yoshiharu Tsuge, la película dialoga de manera directa con Una habitación llena de polvo, el corto de Zukerfeld también programado en esta edición, y se exhibirá igualmente en 16 mm.

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