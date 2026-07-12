Secuestró a la misma niña dos veces para abusar de ella y convenció a los padres de que “no había pasado nada”: la historia real más estremecedora de Netflix

Imágenes de Robert Berchtold y Jan Broberg en 'Abducted in Plain Sight'. (Netflix)

El caso de Jan Broberg, una niña de Idaho que fue secuestrada dos veces durante los años 70 por un vecino en quien sus padres confiaban plenamente, vuelve a ser noticia al llegar los últimos días en los que se podrá ver el documental Abducted in Plain Sight en Netflix. La producción de Skye Borgman (responsable de varios true crimes) se despide del catálogo el 15 de julio, dejando tras de sí una de las historias más perturbadoras del género true crime en la plataforma.

El documental reconstruye el proceso por el cual Robert Berchtold logró infiltrarse en la vida de los Broberg, una familia mormona de clase media de la que era vecino, hasta convertirse en una figura casi paternal para las tres hijas. La cercanía de “B”, como lo apodaban, era tan intensa que la propia Jan lo llegó a considerar un segundo padre, sin pensar que algún día podría llegar a abusar de ella.

PUBLICIDAD

La pieza ofrece un testimonio directo de Jan Broberg, quien narra cómo Berchtold, tras ganarse la confianza de su familia, la secuestró en dos ocasiones. El primer secuestro ocurrió solo dos años después de que ambas familias se conocieran. Durante ese tiempo, el depredador ideó una estrategia de control psicológico que incluyó drogas, amenazas y hasta un relato ficticio de extraterrestres para mantener sometida a la menor, a la que hizo escuchar una conversación con voces distorsionadas para que pensara que estaba en manos de seres de otro planeta.

Jan Broberg en el documental 'Abducted in Plain Sight'. (Netflix)

Confiar en el vecino perfecto

El caso de Jan Broberg es uno de los episodios de manipulación familiar y abuso infantil más complejos que se han documentado en la crónica negra estadounidense. Berchtold no solo sedujo a la niña, sino que también manipuló a ambos padres. Con Mary Ann Broberg mantuvo una relación sentimental, mientras que con Bob Broberg logró que se involucrara en un episodio de índole sexual, cimentando así un muro de chantaje y culpa que paralizó a la pareja.

PUBLICIDAD

El criminal explotó la vulnerabilidad religiosa de los Broberg, aprovechando su fe mormona para integrarse en la familia. La situación se agravó tras el primer secuestro, cuando Berchtold presionó a los padres para que retiraran los cargos en su contra. Les hizo firmar un acuerdo con la promesa de mantenerse alejado de Jan, mientras que ellos creían proteger la reputación de la familia. Esta decisión permitió que el agresor pudiera secuestrar a la niña una segunda vez.

Fotografía de la familia Broberg en 'Abducted in Plain Sight'. (Netflix)

En palabras de la propia Jan Broberg, la experiencia fue tan devastadora que durante mucho tiempo creyó que Berchtold era su protector y que la historia alienígena era real. “Pasé años convencida de que si decía algo, mi familia moriría”, recuerda. Por esta razón, tras el primer secuestro dijo que “no había pasado nada”, tal y como puede verse en un documental que aborda el contexto social de los años 70, una época en la que la comprensión social sobre este tipo de delitos era limitada y la confianza en los vecinos era parte del tejido cotidiano.

PUBLICIDAD

El daño que no cesará nunca

El documental Abducted in Plain Sight fue galardonado en festivales internacionales y consiguió que la historia de Jan Broberg trascendiera las fronteras de Estados Unidos. Si bien la historia ya había sido relatada en las memorias Stolen Innocence: The Jan Broberg Story, la pieza de Skye Borgman acercó el caso a una audiencia global a través de Netflix, generando debate sobre la confianza, los mecanismos de control y los peligros que pueden acechar incluso en los lugares aparentemente más seguros.

'Secuestro en alta montaña', la película sobre el secuestro real de la joven Kari Swenson.

Quienes busquen comprender por qué este caso ha dejado una huella tan profunda en la memoria colectiva estadounidense encontrarán en la producción un retrato descarnado de la vulnerabilidad familiar y la astucia de un hombre despiadado. Los testimonios de los propios protagonistas, incluyendo a la actriz y productora Jan Broberg, permiten también dimensionar el alcance del daño y la dificultad de sanar tras una historia que parece salida de la ficción.

PUBLICIDAD