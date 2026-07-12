Luxor suma otra joya: descubren una tumba de 3.000 años con inscripciones de un hombre llamado Paser

Pinturas dañadas en una tumba recién descubierta en Luxor (cortesía del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Arqueólogos descubrieron una tumba de 3.000 años de antigüedad cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, informaron las autoridades el domingo. Se trata del hallazgo más reciente en una serie de descubrimientos que las autoridades esperan que impulsen el turismo.

La tumba, identificada como perteneciente a un hombre llamado Paser, fue encontrada por una misión arqueológica holandesa de la Universidad de Leiden en la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna, en la ribera occidental de Luxor, según el ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

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Los especialistas creen que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX de Egipto, basándose en el estilo artístico de sus inscripciones. Ubicada al este de un lugar de enterramiento previamente conocido, la tumba sigue el diseño tradicional de las tumbas privadas tebanas del Reino Nuevo (1570–1069 a.C.).

Los especialistas creen que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX de Egipto

Consiste en un patio abierto que conduce a una capilla excavada en la roca con forma de “T” invertida, con cámaras funerarias talladas bajo el nivel del suelo.

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Los arqueólogos hallaron varios elementos arquitectónicos bien conservados en el patio, entre ellos un banco de adobe diseñado para sostener una estela funeraria y una escalera flanqueada por rampas inclinadas que llevan a la entrada.

En el interior, inscripciones con el nombre de Paser lo muestran adorando a diversas deidades dentro de santuarios, así como sentado junto a su esposa ante una mesa de ofrendas.

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El equipo de excavación indicó que continuará la documentación y el estudio para determinar quién fue enterrado en la tumba y comprender mejor su contexto histórico y arqueológico.

El descubrimiento se produce mientras Egipto busca promover nuevos hallazgos arqueológicos para fomentar el turismo, una fuente clave de divisas para el país.

Luxor alberga algunos de los monumentos y yacimientos arqueológicos antiguos más importantes del mundo.

Fuente: AFP