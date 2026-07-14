Cultura

Cómo se escribe según la RAE: fuera y afuera, usos

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

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Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Los adverbios de lugar fuera y afuera alternan en el uso, pero suele ser más común el empleo de uno u otro según la zona geográfica .

Así, se pueden ver los dos en las noticias, como en «Ya hay fiesta afuera del Dallas Stadium», «El fallo de la Corte Suprema tira de nuevo la pelota afuera», «Desde fuera se nos ve mejor» y «Cómo será la primera fábrica construida fuera de la Tierra», todos ellos válidos.

Como explica el Diccionario panhispánico de dudas , estos adverbios significan ‘hacia el exterior de un lugar’ o ‘en el exterior de un lugar’ en función del contexto y se construyen con un complemento con de que indica ese lugar al que se refieren, que puede ser expreso o tácito. En América se prefiere afuera cuando ese complemento está implícito («… tira de nuevo la pelota afuera») y es normal usarlo también cuando es explícito («… afuera del Dallas Stadium»). En España se suele optar por fuera en todos los casos («Desde fuera se nos ve mejor», «… construida fuera de la Tierra»).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según señala la citada obra académica, afuera puede ir precedido por las preposiciones de , desde , hacia , hasta , para o por , pero no por la preposición a . Así, lo adecuado sería de puertas afuera o de puertas para afuera y no de puertas a afuera .

Por último, cabe añadir que la locución preposicional fuera de , que tiene las acepciones de ‘excepto’, ‘además de’ o ‘sin’, no se construye con afuera . Así, se puede decir de una persona que está fuera de peligro , no afuera de peligro .

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 4 de febrero de 2011, para adaptarla a la información de la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , que centra las diferencias de uso en la presencia explícita o implícita del complemento con de.

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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